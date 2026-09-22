ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി മമ്മൂട്ടി; ‘ഭ്രമയുഗ’ത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള അംഗീകാരം, സാക്ഷിയായി സുല്ഫത്ത്
ഗുജറാത്തിലെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിക്ക് സമീപം ഏക്താനഗറിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച വേദിയിലായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ പുരസ്കാര വിതരണച്ചടങ്ങ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 5:39 PM IST
ഗുജറാത്ത്: മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടി മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഗുജറാത്തിലെ കെവാദിയയിൽ നടന്ന 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വിതരണച്ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിൽ നിന്നാണ് മമ്മൂട്ടി പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ചത്. ‘ഭ്രമയുഗം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിനാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സദസ് മമ്മൂട്ടിയെ ആദരിച്ചു. ഇത് നാലാം തവണയാണ് മമ്മൂട്ടി ദേശീയ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കുന്നത്.
രാഹുല് സദാശിവന് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഭ്രമയുഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിനാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം ഭാര്യ സുല്ഫത്തും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് സാക്ഷിയായിരുന്നു.
സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിക്ക് സമീപം ഏകതാനഗറിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച വേദിയിലായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ പുരസ്കാര വിതരണച്ചടങ്ങ്. ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് വിതരണച്ചടങ്ങ് ഡൽഹിക്ക് പുറത്തുവെച്ച് നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ വൈവിധ്യവും വിവിധ ഭാഷകളിലെ കലാകാരന്മാരുടെ സംഭാവനകളും ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങ് ഗുജറാത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത്.
'ഭ്രമയുഗ'ത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് അംഗീകാരം
'ഭ്രമയുഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ കൊടുമൺ പോറ്റി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ചത്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ദൃശ്യഭാഷയിലും വ്യത്യസ്തമായ കഥാപശ്ചാത്തലത്തിലുമൊരുങ്ങിയ ചിത്രത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രകടനം ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളും സംഭാഷണശൈലിയും ശരീരഭാഷയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി തലങ്ങളിലൂടെയാണ് മമ്മൂട്ടി കൊടുമൺ പോറ്റിയെ അവതരിപ്പിച്ചത്. സിനിമയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ ശക്തമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിനാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഈ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്.
കാർത്തിക് ആര്യനുമായി പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടു
മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം ഇത്തവണ മമ്മൂട്ടിയും കാർത്തിക് ആര്യനും പങ്കിടുകയാണ്. ‘ചന്തു ചാമ്പ്യൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് കാർത്തിക് ആര്യന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാഷാ സിനിമകളിലെ ശ്രദ്ധേയ പ്രകടനങ്ങൾക്കാണ് ഇരുവർക്കും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ ദേശീയ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്.
പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം മുതൽ തന്നെ മമ്മൂട്ടിയുടെ നേട്ടം മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ദേശീയ പുരസ്കാര വേദിയിൽ മമ്മൂട്ടി പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയതോടെ ആരാധകരുടെയും സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെയും ആഘോഷം കൂടുതൽ ശക്തമായി.
അഭിമാനത്തോടെ മലയാള സിനിമ
മമ്മൂട്ടിയുടെ മികച്ച നടൻ പുരസ്കാരത്തിന് പുറമെ നിരവധി മലയാളി പ്രതിഭകൾക്കും ഇത്തവണ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്റേതായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച മമ്മൂട്ടിക്ക് ലഭിച്ച ദേശീയ അംഗീകാരം മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്ക് അഭിമാന നിമിഷമായി. കെവാദിയയിൽ രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്.
സംവിധായകൻ ഫാസിൽ മുഹമ്മദ് ഒരുക്കിയ 'ഫെമിച്ചി ഫാത്തിമ' മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി. സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള പ്രമേയവും ഹൃദയസ്പർശിയായ അവതരണവും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രത്തിനാണ് ഈ സുപ്രധാന അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. നോണ് ഫീച്ചര് വിഭാഗത്തില് പ്രത്യേക ജൂറി പരാമര്ശം നേടിയ 'ഭദ്ര കാളി നാടക'ത്തിന്റെ സംവിധായകന് ആനന്ദ ജ്യോതിയും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി.
ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നാലാമതും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി (@mammukka)! 🏆✨#NFA #FilmsThatUnite #IndiaCelebratesCinema #Mammootty @AshwiniVaishnaw @DrLMurugan @nfdcindia @MIB_India @PIB_India @PIBAhmedabad @souindia pic.twitter.com/nPUTjkkBxR— PIB in KERALAM (@PIBTvpm) September 22, 2026
‘എ.ആർ.എം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘അങ്ങു വാന കോണിലു’ എന്ന ഗാനത്തിന് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിക്ക് മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. ‘ഭ്രമയുഗം’ സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണത്തിന് ഷഹനാദ് ജലാലിനും ദേശീയ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി.