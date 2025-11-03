ETV Bharat / entertainment

"വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവാർഡ് പ്രതീക്ഷിക്കാറില്ല": സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരത്തിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടി; സഹപ്രവർത്തകർക്ക് അഭിനന്ദനം

പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം ലഭിച്ച ആസിഫ് അലി, മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം മത്സരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും ഇത് വലിയ ഊർജ്ജമാണെന്നും പ്രതികരിച്ചു.

മമ്മൂട്ടി കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 3, 2025 at 6:32 PM IST

എറണാകുളം: മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം നേടിയ മമ്മൂട്ടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചു. എന്നോടൊപ്പം അവാർഡ് നേടിയവർക്കെല്ലാം അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്ന അദ്ദേഹം, സഹപ്രവർത്തകരായ ആസിഫ് അലി, ടൊവിനോ തോമസ് എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം ശംല ഹംസ, സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ, സൗബിൻ ഷാഹിർ, സംഗീത സംവിധായകർ, അമൽ നീരദ് ടീം, മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് ടീം തുടങ്ങി അവാർഡ് ലഭിച്ച എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം അനുമോദിച്ചു. ഇത്തവണ അവാർഡ് കിട്ടാത്തവർക്ക് അടുത്ത തവണ ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവാർഡ് പ്രതീക്ഷിക്കാറില്ലെന്നും അതെല്ലാം സംഭവിച്ചുപോകുന്നതാണെന്നും മമ്മൂട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഭ്രമയുഗവും അഭിനയ യാത്രയും

'ഭ്രമയുഗ'ത്തിലെ കഥയും കഥാപാത്രവും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. തൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതം ഒരു യാത്രയാണ്, കൂടെ നടക്കാൻ ഒത്തിരി പേർ ഉണ്ടാകുമെന്നും എല്ലാവരെയും ഒപ്പം കൂട്ടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതൊരു മത്സരമല്ലല്ലോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പുതുതലമുറയാണല്ലോ അവാർഡുകൾ കൊണ്ടുപോയതെന്ന ചോദ്യത്തിന്, താൻ പഴയ തലമുറയാണോ, താനും ഈ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളല്ലേ എന്നായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ മറുപടി.

ആസിഫ് അലിയുടെ പ്രതികരണം

സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശമെന്ന് നടൻ ആസിഫ് അലി പ്രതികരിച്ചു. മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഊർജമാണ് ഈ നേട്ടം നൽകുന്നത്. സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വലിയ പിരിമുറുക്കവും ആകാംക്ഷയുമായിരുന്നു അവാർഡ് പ്രഖ്യാപന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

മമ്മൂട്ടിട്ട് ഒപ്പം മത്സരം

മികച്ച നടന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവാൻ കഴിഞ്ഞതു തന്നെ അഭിമാനകരമാണ്. മികച്ച സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും ആസിഫ് അലി പറഞ്ഞു. എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും താൻ അവാർഡിന് അർഹനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രേക്ഷകരിൽനിന്ന് ലഭിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി അത്രയും എഫർട്ട് എടുത്തിരുന്നു.

കുടുംബത്തോടൊപ്പം

സംസ്ഥാന അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ഷൂട്ടിങ് എല്ലാം നിർത്തിവച്ച് കുടുംബത്തോടൊപ്പമായിരുന്നു ആസിഫ് അലി. ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്നായിരുന്നു തൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്നും ആസിഫ് അലി പ്രതികരിച്ചു.

