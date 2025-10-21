റെഡ് റേഞ്ച് റോവറില് സ്റ്റൈലായി വന്നിറങ്ങി മമ്മൂട്ടി; യുകെയില് ചുറ്റിക്കറങ്ങി സഹപ്രവര്ത്തകരുടെ ചിത്രം പകര്ത്തി താരം; വീഡിയോ വൈറല്
മഹേഷ് നാരായണന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പാട്രിയറ്റിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ യുകെയിലെ ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത്. പാട്രിയറ്റിന്റെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോയാണ് നിര്മ്മാതാക്കള് പുറത്തുവിട്ടത്. മമ്മൂട്ടിയെ കൂടാതെ സംവിധായകന് മഹേഷ് നാരായണനും വീഡിയോയിലുണ്ട്.
ആരാധകര് നാളേറെയായി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി, മോഹന്ലാല് മള്ട്ടിസ്റ്റാര് ചിത്രമാണ് മഹേഷ് നാരായണന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'പാട്രിയറ്റ്'. ഇപ്പോഴിതാ 'പാട്രിയറ്റി'ലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ യുകെയിലെ ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിര്മ്മാതാക്കള്. യുകെയില് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.
ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനില് റെഡ് റേഞ്ച് റോവറില് വന്നിറങ്ങുന്ന മമ്മൂട്ടിയെയാണ് വീഡിയോയില് കാണാനാവുക. ഷൂട്ടിംഗിനിടെ സഹപ്രവര്ത്തകരെ താരം ക്യാമറയില് പകര്ത്തുന്നതും സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുന്നതും വീഡിയോയില് കാണാം. മമ്മൂട്ടിയെ കൂടാതെ സംവിധായകന് മഹേഷ് നാരായണനും വീഡിയോയിലുണ്ട്.
അടുത്തിടെയാണ് സിനിമയുടെ ടൈറ്റില് ടീസര് റിലീസ് ചെയ്തത്. താരരാജാക്കാന്മാരെ കൂടാതെ നയന്താര, ഫഹദ് ഫാസില്, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്, രേവതി, സറിന് ഷിഹാബ് എന്നിവരും ചിത്രത്തില് സുപ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
സംവിധായകന് മഹേഷ് നാരായണന് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ കഥയും തിരക്കഥയും രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പിനിയും ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനിയും ചേര്ന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം. സിആര് സലിം പ്രൊഡക്ഷന്സ്, ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ലണ്ടന് എന്നീ ബാനറുകളല് സിആര് സലിം, സുഭാഷ് ജോര്ജ് മാനുവല് എന്നിവരാണ് സഹനിര്മ്മാണം. സിവി സാരഥിയും രാജേഷ് കൃഷ്ണയും സിനിമയുടെ എക്സിക്യുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്മാരാണ്.
ശ്രീലങ്കയിലായിരുന്നു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. സിനിമയുടെ നാലാമത്തെ ഷെഡ്യൂളും ശ്രീലങ്കയിലായിരുന്നു. അസര്ബൈജാന്, അബുദാബി, ഷാര്ജ, ലണ്ടന്, തായ്ലന്ഡ്, ഹൈദരാബാദ്, ദില്ലി, ലഡാക്ക്, കൊച്ചി, വിശാഖപട്ടണം എന്നിവിടങ്ങളും സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകളാണ്. 2026 വിഷു റിലീസായാണ് ചിത്രം ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള തിയേറ്ററുകളില് പ്രദര്ശനത്തിനെത്തുന്നത്.
മള്ട്ടിസ്റ്റാര് ചിത്രം എന്നതിലുപരി വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകയോടു കൂടിയാണ് 'പാട്രിയറ്റ്' പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുമ്പിലെത്തുന്നത്. 18 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും ഒന്നിച്ചെത്തുന്നത്. നേരത്തെ 'ട്വന്റി20' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയത്.
അതേസമയം ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നില് എത്തുന്നത്. ഒക്ടോബര് 1നാണ് താരം 'പാട്രിയറ്റി'ന്റെ ഹൈദരാബാദ് ഷെഡ്യൂളില് ജോയിന് ചെയ്തത്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടര്ന്ന് ഏഴ് മാസമാണ് മമ്മൂട്ടി സിനിമയില് നിന്നും വിട്ടുനിന്നത്.
തിരിച്ച് വരവില് പ്രേക്ഷകരോട് നന്ദി പറയാന് മമ്മൂട്ടിയും മറന്നില്ല. "ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ അഭാവത്തിൽ എന്നെ അന്വേഷിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാൻ വാക്കുകൾ പോരാ. എന്നെ ക്യാമറ വിളിക്കുന്നു", ഇപ്രകാരമാണ് തിരിച്ചുവരവിനെ കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടി പ്രതികരിച്ചത്.
