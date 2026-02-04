കാത്തിരുന്ന ആ വമ്പന് പ്രഖ്യാപനം; ധനുഷിനൊപ്പം മമ്മൂട്ടി; ഒന്നിക്കുന്നത് അമരന് സംവിധായകനൊപ്പം
മെഗാ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിറ്റായ അമരന് ശേഷം രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ അതിശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രമാകും ഈ ചിത്രത്തിലേതെന്ന് വിവരം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 4, 2026 at 3:32 PM IST
ധനുഷിനെ നായകനാക്കി രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഓരോ അപ്ഡേറ്റിനായി ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകം കാത്തിരുന്ന ആ വലിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് ആരാധകരെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
എട്ടു വര്ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ താരം മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും തമിഴ് ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. രാജ്കുമാര് പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ധനുഷ് ചിത്രം ഡി55 ലാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തുന്നത്. പുതിയ തമിഴ് ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടി തന്നെയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്.
വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങള്ക്കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ പുതിയ കഥാപാത്രം എന്താണെന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്. മെഗാ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിറ്റായ അമരന് ശേഷം രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ അതിശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രമാകും ഈ ചിത്രത്തിലേതെന്ന് സൂചന.
നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ പേരൻപ് (2019) ആയിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ അവസാന തമിഴ് ചിത്രം. തമിഴില് ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളില് നായകനായ മമ്മൂട്ടി ഹിറ്റുകള് സമ്മാനിച്ച താരം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും തമിഴിൽ എത്തുമ്പോൾ ആരാധകരുടെ ആവേശം വളരെ വലുതാണ്.
പതിമൂന്ന് വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ധനുഷും മമ്മൂട്ടിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നത്. 2013-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കമ്മത്ത് ആൻഡ് കമ്മത്ത്' എന്ന മലയാളം സിനിമയിൽ ധനുഷ് അതിഥി വേഷത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു.
വണ്ടർബാർ ഫിലിംസും ആർ ടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം വലിയ മുതല് മുടക്കിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
സായ് പല്ലവിയാണ് ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തുന്നത്. 'മാരി 2'വിന് ശേഷം ഈ ഹിറ്റ് ജോഡികൾ ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ശ്രീലീലയും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
വൈറൽ സംഗീത സംവിധായകൻ സായ് അഭയങ്കർ ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം നല്കുന്നത്.സായ് സംഗീതമൊരുക്കുന്ന ആദ്യ ധനുഷ് ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ഒരുപിടി മികച്ച സിനിമകള് ധനുഷിന്റെതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രൊജക്ടും ഗംഭീരമാകുമെന്ന് ആരാധകര് ആശംസിക്കുന്നുണ്ട്. അമരന് പോലെ മാസും ക്ലാസും ചേര്ന്ന ചിത്രാകും എന്നാണ് ചിലര് കുറിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
മോഹന്ലാല് മമ്മൂട്ടി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന പാട്രിയറ്റ് ആണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ചിത്രം. അടൂര്- മമ്മൂട്ടി ചിത്രവും അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.
