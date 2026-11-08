ഇതൊരു മൾട്ടിസ്റ്റാർ പടമല്ല, മൾട്ടിഹീറോ പടമാണ്!", 'ഓം' വിശേഷങ്ങളുമായി ധനുഷും മമ്മൂട്ടിയും
നവംബർ 20-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ ഓം പ്രദർശനത്തിനെത്തും.
By ANI
Published : November 8, 2026 at 6:25 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മലയാളത്തിൻ്റെ അഭിമാന താരം മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി നീണ്ട ഏഴ് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തമിഴ് സിനിമയിലേക്ക് രാജകീയമായി തിരിച്ചെത്തുന്നു. 'ഓം: ചാപ്റ്റർ 1' ഉദിറാം - ദി ബ്ലഡ് വുഡ് (OM: Chapter 1 - Udhiram - The Blood Wood) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് കോളിവുഡിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഈ വമ്പൻ റീ എൻട്രി. ഒരുപിടി മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ തമിഴ് ജനതയുടെ മനസിൽ ഇടംപിടിച്ച താരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടുമൊരു തമിഴ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ സിനിമാലോകം ഏറെ ആവേശത്തിലാണ്. കോളിവുഡിലെ ഇന്നത്തെ മുൻനിര താരം ധനുഷ്, സായ് പല്ലവി, തെന്നിന്ത്യൻ ക്രേസ് ശ്രീലീല എന്നിവരടങ്ങുന്ന വൻ താരനിരയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം അണിനിരക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് നടന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ മമ്മൂട്ടി പങ്കെടുത്തത് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു. സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെയും അവർ നേരിടുന്ന ഗൗരവമേറിയ പ്രതിസന്ധികളെയും കുറിച്ചാണ് ചിത്രം സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് മമ്മൂട്ടി ചടങ്ങിൽ വ്യക്തമാക്കി. വൈകാരികമായി ഏറെ ആഴമുള്ള ഈ കഥ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നും, തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയൊരു ദൃശ്യാനുഭവമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചെന്നൈയിലെ ശ്രീ സായിറാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ മമ്മൂട്ടി,ധനുഷ്, സായ് പല്ലവി, ശ്രീലീല, സംവിധായകൻ രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി, നിർമ്മാതാവ് ശ്രദ്ധ അഗർവാൾ, സംഗീതസംവിധായകൻ സായ് അഭ്യങ്കർ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
വേദിയിലെത്തിയ മമ്മൂട്ടി തമിഴ് സിനിമയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു "ഏഴു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഒരു തമിഴ് സിനിമ ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്ക് രസകരമായിരിക്കും, പക്ഷേ സിനിമ ഗൗരവമുള്ളതായിരിക്കും. അത് നിങ്ങളെ തീർചയായും സ്പർശിക്കും." എന്ന് മെഗാസ്റ്റാർ പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞു.
സിനിമയുടെ കഥയെന്തെന്ന് പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ ചിത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് ലളിതമായൊരു രൂപം നൽകാൻ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി മറന്നില്ല. ഒരു കുന്നിൻചെരുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ കഥയാണ് ചിത്രമെന്നും, ധനുഷും സായ് പല്ലവിയും അത്രമേൽ കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ഇതിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"സിനിമയിലെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് അഭിനയത്തിൻ്റെ ചില ടിപ്പുകൾ പഠിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. സായ് പല്ലവിയുടെ മുഖഭാവങ്ങൾ അത്രയേറെ മനോഹരമായി മിന്നിമറയുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ ധനുഷിൻ്റെ പ്രകടനം അസാധാരണമാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച വേഷങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും ഇത്," മമ്മൂട്ടി സഹതാരങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. മമ്മൂട്ടിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ധനുഷിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളമുയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച ധനുഷ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ചിത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 'ഓം: ചാപ്റ്റർ 1' ഒരു മൾട്ടിസ്റ്റാർ ചിത്രമല്ല, മറിച്ച് ഒരു 'മൾട്ടിഹീറോ' ചിത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മമ്മൂട്ടി, സായ് പല്ലവി, ശ്രീലീല, ചിത്രത്തിൻ്റെ സംഗീതസംവിധായകൻ സായ് അഭ്യാങ്കർ എന്നിവരെ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന നായകന്മാരായി വിശേഷിപ്പിച്ച ധനുഷ്, ഈ നായകനിരയിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്ഥാനമാണ് തനിക്കുള്ളതെന്ന് തമാശരൂപേണ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംവിധായകൻ രാജ്കുമാർ പെരിയസാമിയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെയും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സ് കൃത്യമായി മനസി ലാക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവിനെയും ധനുഷ് വേദിയിൽ അഭിനന്ദിച്ചു. ചിത്രത്തിലെ "അലാക്കാ ലൂവ" എന്ന ഗാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ, ഇത്തരമൊരു ഗൗരവമേറിയ സിനിമയ്ക്ക് ആ പാട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ തൻ്റെ ആരാധകർക്കായി താൻ നൃത്തം ചെയ്യണമെന്ന് സംവിധായകന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി. ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാവായ ശ്രദ്ധ അഗർവാളിന് നന്ദി പറഞ്ഞ ധനുഷ്, ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണത്തോടുള്ള അവരുടെ ക്രിയാത്മകമായ സമീപനത്തെയും അഭിനന്ദിച്ചു.
ബോളിവുഡിൽ രൺബീർ കപൂറിനൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന 'രാമായണം' എന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും സായ് പല്ലവി ചടങ്ങിൽ പങ്കുവെച്ചു. 'ഓം' എന്ന ചിത്രത്തിൽ വളരെ ശക്തമായൊരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ വേഷത്തിലാണ് താൻ എത്തുന്നതെന്നും, ഇത്രയും മികച്ചൊരു കഥാപാത്രത്തിനായി തന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചതിന് സംവിധായകനോട് നന്ദി പറയുന്നതായും താരം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്കുമാർ പെരിയസാമിയോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയിൽ തനിക്കൊരു വേഷം വേണമെന്ന് മുൻപേ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി നടി വെളിപ്പെടുത്തി. സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ അത്രമേൽ മനോഹരമായും ആഴത്തിലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പെരിയസാമി ഏതൊരു നടിയുടെയും സ്വപ്ന സംവിധായകനാണെന്നും സായ് പല്ലവി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'ഓം: ചാപ്റ്റർ 1 - ഉദിറാം - ദി ബ്ലഡ് വുഡ്' നവംബർ 20-ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്
രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം ആർ ടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോസ്, വണ്ടർബാർ ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറുകളിൽ ശ്രദ്ധ അഗർവാളും ധനുഷും ചേർന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. കാടുകളിലെ നിയമവിരുദ്ധമായ രക്തചന്ദനക്കടത്തും, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാമീണ തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളും തുറന്നുകാട്ടുന്ന സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറാണ് ചിത്രം. സിനിമാലോകം ഒന്നടങ്കം കാത്തിരിക്കുന്ന 'ഓം: ചാപ്റ്റർ 1 - ഉദിറാം - ദി ബ്ലഡ് വുഡ്' വരും വാരം, അതായത് നവംബർ 20-ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും.
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