അടൂര് ഗോപാലകൃഷ്ണനും മമ്മൂട്ടിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു; വിവരങ്ങള് പങ്കുവച്ച് താരം
1987 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ അനന്തരത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടിയും അടൂരും ഒന്നിച്ചത്.
നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും - അടൂര് ഗോപാലകൃഷ്ണനും വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്നു. മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി അടൂര് ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പൂജയും ടൈറ്റില് പ്രകാശനവും നാളെ (ജനുവരി 23) ന് നടക്കും. ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരം മമ്മൂട്ടിയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്.
"ചിത്രത്തിന്റെ പൂജയും ചലച്ചിത്ര ശീർഷക പ്രകാശനവും (നാളെ) ജനുവരി 23ന് നടക്കും. സിനിമയുടെ പേര് എന്താണെന്ന് നാളെ രാവിലെ 10.30ന് അറിയാം", എന്നാണ് കുറിച്ചത്. സിനിമയുടെ പേര് എന്താണെന്ന് നാളെ രാവിലെ 10.30 ന് അറിയാം. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ നിര്മാണത്തിലെ എട്ടാമത്തെ ചിത്രമാണിത്.
നേരത്തെ അടൂര് ചിത്രത്തില് മമ്മൂട്ടി നായകനാകുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. തകഴിയുടെ 'രണ്ടിടങ്ങഴി' എന്ന പ്രസിദ്ധമായ നോവലിന്റെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരമാകും ചിത്രം എന്നായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള വിവരം. എന്നാല് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് യാതൊരു വിവരവും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
കഴിഞ്ഞ വർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പ്രഖ്യാപന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ മമ്മൂട്ടി അടൂരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് സിനിമയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് തീരുമാനമായതെന്നാണ് സൂചന.
നടന് മധുവിനെ കണ്ണമൂലയിലെ വീട്ടിലെത്തി കണ്ട മമ്മൂട്ടി അടൂരിനെയും സന്ദര്ശിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് സിനിമ നിര്മിക്കാനുള്ള താല്പര്യം അറിയിച്ചത്.
1987 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ അനന്തരത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടിയും അടൂരും ഒന്നിച്ചത്. മികച്ച സംവിധാനത്തിനും തിരക്കഥയ്ക്കും ശബ്ദ മിശ്രണത്തിനുമുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ ചിത്രമാണ് അനന്തരം.
1990 ല് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ മതിലുകള് സിനിമയായപ്പോള് ബഷീറായി മമ്മൂട്ടിയെത്തി. മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം മമ്മൂട്ടിക്കും മികച്ച സംവിധായകനുള്ള ദേശീയ അവാര്ഡ് അടൂരിനും മതിലുകള് നേടിക്കൊടുത്തു.
1993 ല് സക്കറിയയുടെ ‘ഭാസ്കര പട്ടേലരും എന്റെ ജീവിതവും’ എന്ന നോവല് വിധേയന് എന്ന പേരില് സിനിമയിലും മമ്മൂട്ടിയായിരുന്നു നായകന്. ദേശീയതലത്തില് വീണ്ടും മികച്ച നടനായി മമ്മൂട്ടി. മമ്മൂട്ടിയുടെ മൂന്നു ദേശീയ അവാര്ഡ് നേട്ടങ്ങളില് രണ്ടിലും അടൂരിന്റെ ചിത്രങ്ങള് ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.
ജബ്ബാര് പട്ടേല് സംവിധാനം ചെയ് ഡോ. ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കര് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിക്ക് മൂന്നാം ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാര്ഡ് ലഭിച്ചത്. അങ്ങനെ 32 വര്ഷത്തിനുശേഷമാണ് അടൂരും മമ്മൂട്ടിയും ഒന്നിക്കുമ്പോള് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമാസ്വാദകര് ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.
പിന്നെയും' ആണ് അവസാനമായി അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം. ദീലീപ്, കാവ്യാ മാധവൻ എന്നിവരാണ് സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ, പ്രേക്ഷക- നിരൂപക പ്രശംസ നേടാൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. വീണ്ടും മമ്മൂട്ടിയുമായി അടൂർ കൈകോർക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിക് ചിത്രമാണ് പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
