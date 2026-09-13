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'പദയാത്ര' ട്രെയിലർ എത്തി; 32 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടി–അടൂർ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും, ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകര്‍

പദയാത്രയുടെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും കെ. വി. മോഹൻകുമാർ ഐ.എ.എസ്.യും ചേർന്നാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

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പദയാത്ര ട്രെയിലറില്‍ നിന്നും (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 13, 2026 at 8:31 AM IST

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ലയാള സിനിമ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി–അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്‌ണ്‍ കൂട്ടുകെട്ടിന്‍റെ ‘പദയാത്ര’ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. 1993ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘വിധേയൻ’ ശേഷം 32 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറമാണ് ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നത്. സോഷ്യോ-പൊളിറ്റിക്കൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലർ പുതിയൊരു അടൂർ ചിത്രത്തിനായുള്ള ആകാംക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയാണ് ‘പദയാത്ര’ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഗ്രേസ് ആന്‍റണിയാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികാ വേഷത്തിലെത്തുന്നു. ഷെഹ്‌നാദ് ജലാൽ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് മുജീബ് മജീദ് സംഗീതമൊരുക്കുന്നു. എറണാകുളം അമ്പലമുകൾ ഡിവിഷൻ, പൂയംകുട്ടി, വയനാട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു പ്രധാന ചിത്രീകരണം.

‘പദയാത്ര’ മമ്മൂട്ടിയും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഒന്നിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ചിത്രമാണ്. 1987ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘അനന്തരം’, 1990ലെ ‘മതിലുകൾ’, 1993ലെ ‘വിധേയൻ’ എന്നിവയാണ് മുൻ ചിത്രങ്ങൾ.

‘അനന്തര’ത്തിൽ അശോകനായിരുന്നു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ‘മതിലുകൾ’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറായി മമ്മൂട്ടി എത്തി. തുടർന്ന് സക്കറിയയുടെ ‘ഭാസ്കര പട്ടേലരും എന്റെ ജീവിതവും’ എന്ന കൃതിയെ ആസ്പദമാക്കി അടൂർ ഒരുക്കിയ ‘വിധേയനി’ൽ മമ്മൂട്ടി പ്രധാന കഥാപാത്രമായിരുന്നു.

. ‘മതിലുകൾ’, ‘വിധേയൻ’ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ അഭിനയത്തിന് മമ്മൂട്ടിക്ക് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു. മമ്മൂട്ടിയുടെ നാല് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളിൽ രണ്ടും അടൂർ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. മൂന്നാമത്തെ പുരസ്കാരം ജബ്ബാർ പട്ടേൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ഡോ. ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കർ’ എന്ന ചിത്രത്തിനും നാലാമത്തേത് രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഭ്രമയുഗം എന്ന ചിത്രത്തിനുമായിരുന്നു.

അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവസാനമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ‘പിന്നെയും’ ആയിരുന്നു. ദിലീപും കാവ്യ മാധവനും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം 2016ലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.

പദയാത്രയുടെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും കെ. വി. മോഹൻകുമാർ ഐ.എ.എസ്.യും ചേർന്നാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മീര സാഹിബാണ് മുഖ്യ സംവിധാന സഹായി. പ്രവീൺ പ്രഭാകറാണ് എഡിറ്റിങ്, ഷാജി നടുവിൽ കലാസംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നു.

മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ എട്ടാമത്തെ നിർമ്മാണ സംരംഭം കൂടിയാണ് ‘പദയാത്ര’. ചിത്രം ഉടൻ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും അടൂരും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ക്ലാസിക് മലയാള സിനിമ പിറക്കുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് സിനിമാപ്രേമികൾ.

നിതീഷ് സഹദേവന്‍ ഒരുക്കുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമാണ് മമ്മൂട്ടിയുടേതായി അണിയറില്‍ ഒരുങ്ങികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം. മേള എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സിനിമ മമ്മൂട്ടി കമ്പനി തന്നെയാണ് നിര്‍മിക്കുന്നത്.

മമ്മൂട്ടി കമ്പനി ഇതുവരെ നിർമിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. പക്കാ മാസ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് വിവരം.സംവിധായകൻ നിതീഷ് സഹദേവും അനുരാജ് ഒ.ബി.യും ചേർന്നാണ് ചിത്രം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മമ്മൂട്ടിയും ധനുഷും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ‘ഓം’ എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിന്‍റെ നിര്‍മാണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രാജ്‌കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ഓം. 2026 ഒക്ടോബർ 16 ന് ചിത്രം ആഗോള റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ചിത്രം തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ ആണ് പ്രദർശനത്തിന് എത്തുക.

ധനുഷിന്‍റെ വണ്ടർബാർ ഫിലിംസ്, ആർ ടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോസ് ആയി സഹകരിച്ച് ഈ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായാണ് ഓം ഒരുക്കുന്നത്. മെഗാ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിറ്റായ അമരന് ശേഷം രാജ്‌കുമാർ പെരിയസാമി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. സായ് പല്ലവിയാണ് ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്നത്. ശ്രീലീലയും പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

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