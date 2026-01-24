ഒടുവില് ആരാധകരുടെ അഭ്യര്ഥന കേട്ടു;സുപ്രധാന വെളിപ്പെടുത്തലിനൊരുങ്ങി പാട്രീയറ്റ് ടീം, പുത്തന് അപ്ഡേറ്റ് പുറത്ത്
നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോഹന്ലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഒരുമിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് പാട്രിയറ്റ്.
മമ്മൂട്ടി- മോഹന്ലാല് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന മഹേഷ് നാരായണന് ചിത്രത്തിനായി ആരാധകര് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. മലയാളത്തിന്റെ ഇതിഹാസ താരങ്ങള് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമായതൊകുണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷയും വാനോളമാണ്.
വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനിയുടെ ബാനറില് ആന്റോ ജോസഫ് ആണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. കുറച്ചു നാളുകളായി ചിത്രത്തിന്റെതായ അപ്ഡേറ്റുകളൊന്നും പുറത്തു വന്നിരുന്നില്ല. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്ഡേറ്റുകള് ആവശ്യത്തിന് വരുന്നില്ലെന്ന് താരങ്ങളുടെ ആരാധകര് വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ അവസരത്തില് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് സുപ്രധാന അപ്ഡേറ്റുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
നാളെ (ജനുവരി 25) മുതൽ ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുമെന്ന വിവരമാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ആരാധകരുടെ ആവേശവും ഇരട്ടിയായിരിക്കുകയാണ്.
ഒക്ടോബര് തുടക്കത്തില് പുറത്തു വിട്ട ടീസറിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിച്ചത്. ഏകദേശം 80 കോടി രൂപയോളം മുതല് മുടക്കിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് വിവരം. സംവിധായകന് മഹേഷ് നാരായണന് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹന്ലാലിനുമൊപ്പം വലിയൊരു താരനിരയും ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ, രണ്ജി പണിക്കര്, രാജീവ് മേനോന്, ഡാനിഷ് ഹുസൈന്, ഷഹീന് സിദ്ദിഖ്, സനല് അമന്, രേവതി, സെറിന് ഷിഹാബ്, പ്രകാശ് ബെലവാടി എന്നിവര്ക്കൊപ്പം നയന്താരയും ഒരു ശ്രദ്ധേയ കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നുണ്ട്.
മഹേഷ് നാരായണന് തന്നെ രചനയും നിര്വ്വഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ബോളിവുഡിലെ പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകന് മനുഷ് നന്ദന് ആണ്. സാമ്രാട്ട് പൃഥ്വിരാജ്, റോക്കി ഓര് റാണി കി പ്രേം കഹാനി, തഗ്സ് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാന് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ ഛായാഗ്രാഹകനാണ് അദ്ദേഹം.
സി ആര് സലിം, സുഭാഷ് ജോര്ജ് എന്നിവരാണ് സഹനിര്മ്മാണം. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് രാജേഷ് കൃഷ്ണ, സി വി സാരഥി. പ്രൊഡക്ഷന് ഡിസൈന് ജോസഫ് നെല്ലിക്കല്, മേക്കപ്പ് രഞ്ജിത്ത് അമ്പാടി, വസ്ത്രാലങ്കാരം ധന്യ ബാലകൃഷ്ണന്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര് ലിനു ആന്റണി, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര് ഫാന്റം പ്രവീണ്.
കൊച്ചി, ശ്രീലങ്ക, ലണ്ടന്, അബുദബി, അസര്ബൈജാന്, തായ്ലന്ഡ്, വിശാഖപട്ടണം, ഹൈദരാബാദ്, ദില്ലി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചത്.
