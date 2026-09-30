'ഇവിടെ ഫുട്ബോള് വെറും കളിയല്ല, അറിയാലോ! ഇത് കേരളമാണ്'! മമ്മൂട്ടിയുടെ ശബ്ദത്തില് 'പന്തടിക്കാം' സീരീസ്; പ്രദര്ശനം നാളെ മുതല്
നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ മൈതാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റുകൾക്കായി ആരാധകർ നടത്തുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ വരെ ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2026 at 4:15 PM IST
കേരളത്തിന്റെ ഫുട്ബോൾ ആവേശവും സംസ്കാരവും ആഴത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ സ്പോർട്സ് ഡോക്യുമെന്ററി ‘പന്തടിക്കാം’ ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ സീ5-ൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും. മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പർതാരം മമ്മൂട്ടിയാണ് ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് ശബ്ദവിവരണം നൽകുന്നത്. അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളിലായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ സിനിമാറ്റിക് ഡോക്യുമെന്ററി കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ സംസ്കാരത്തിന്റെ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും ആരാധകരുടെ ആവേശവും പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളിലേക്കുള്ള വളർച്ചയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.
ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളിലൂടെയാണ് ‘പന്തടിക്കാം’ കേരളത്തിന്റെ ഫുട്ബോളുമായുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ആദ്യകാല ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ മുതൽ സന്തോഷ് ട്രോഫിയുടെ സുവർണ്ണകാലം, തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ ആധുനിക പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ രംഗത്തിന്റെ വളർച്ച വരെയുള്ള പരിണാമമാണ് പരമ്പര പിന്തുടരുന്നത്.
കേരളത്തിൽ ഫുട്ബോൾ ഒരു കായികവിനോദം എന്നതിലുപരി ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തോടും വികാരങ്ങളോടും ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന സാംസ്കാരിക അനുഭവമാണെന്ന ആശയമാണ് ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പ്രധാന പ്രമേയം. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ മൈതാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റുകൾക്കായി ആരാധകർ നടത്തുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ വരെ ഇതിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.
"കേരളത്തിൽ ഫുട്ബോൾ എന്നത് കേവലം ഒരു കായിക വിനോദമല്ല; അത് ആളുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വികാരമാണ്. തെരുവുകളിലെയും പ്രാദേശിക മൈതാനങ്ങളിലെയും കളികൾ മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ കാണുമ്പോഴുള്ള ആവേശം വരെ ഫുട്ബോളിനോടുള്ള കേരളത്തിന്റെ അഭിനിവേശം താൻ എപ്പോഴും ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട്", മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.
കേരളവും ഫുട്ബോളും തമ്മിലുള്ള ഈ സവിശേഷമായ ബന്ധമാണ് ‘പന്തടിക്കാം’ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതെന്നും മമ്മൂട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ "കായികവിനോദത്തെ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയധികം പ്രത്യേകമാക്കുന്ന കഥകളും ആഘോഷങ്ങളും ഓർമ്മകളും ഡോക്യുമെന്ററി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഈ കഥകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ ഫുട്ബോളിന്റെ സൗന്ദര്യം അനുഭവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.", അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ബ്രസീലും അർജന്റീനയും കേരളത്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ
കേരളത്തിന്റെ ഫുട്ബോൾ സംസ്കാരത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങളും ടീമുകളും ചെലുത്തിയ സ്വാധീനവും ‘പന്തടിക്കാം’ പരിശോധിക്കുന്നു. ബ്രസീലും അർജന്റീനയും കേരളത്തിലെ വീടുകളിലും തെരുവുകളിലും ആരാധകരുടെ മനസ്സിലും എങ്ങനെ ഇടം നേടിയെന്നതും പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി ഇതിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
വമ്പൻ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ, പെയിന്റ് ചെയ്ത ഓട്ടോറിക്ഷകൾ, അർധരാത്രിയിലെ ടർഫ് സ്ക്രീനിങ്ങുകൾ, ആവേശകരമായ ഫുട്ബോൾ കമന്ററികൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊപ്പം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആരാധകരുടെ അനുഭവങ്ങളും ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഫുട്ബോൾ എങ്ങനെ പ്രായം, തൊഴിൽ, ഭൂമിശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ അതിരുകൾ മറികടന്ന് കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള ആളുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൊതുസാംസ്കാരിക അനുഭവമായി മാറിയെന്ന് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പരമ്പരയുടെ ലക്ഷ്യം.
വൈശാഖിന്റെ ജീവിതവും ഡോക്യുമെന്ററിയില്
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ദേശീയ ആംപ്യൂട്ടി ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ആദ്യ ക്യാപ്റ്റനായ വൈശാഖ് എസ്.ആറിന്റെ ജീവിതകഥയ്ക്കും ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന് ഫുട്ബോളിനോടുള്ള തന്റെ അഭിനിവേശം പിന്തുടർന്ന വൈശാഖിന്റെ യാത്ര അതിജീവനത്തിന്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും ഉദാഹരണമായാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
"മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ തനതായ സംസ്കാരത്തെയും അഭിനിവേശങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ലക്ഷ്യം. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഫുട്ബോളിനുള്ള പ്രത്യേക സ്ഥാനം ആഘോഷിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്", സീ-ന്റെ തമിഴ്, തെലുഗു, മലയാളം വിഭാഗം ബിസിനസ് ഹെഡ് ലോയ്ഡ് സി. സേവ്യർ പറഞ്ഞു.
മമ്മൂട്ടിയുടെ ശബ്ദവിവരണത്തിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ ഫുട്ബോൾ സംസ്കാരത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മമ്മൂട്ടിയും ഫുട്ബോളും മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് സാംസ്കാരിക താൽപര്യങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
‘സ്റ്റോറീസ് സോഷ്യൽ’ ബാനറിൽ ഡോ. സംഗീത ജനചന്ദ്രൻ നിർമ്മിച്ച ‘പന്തടിക്കാം’ സംവിധാനം ചെയ്തതും സംഗീതം നൽകിയതും നിക്സ് ലോപ്പസ് ആണ്. ഗീതാർത്ഥ എ.ആർ. തിരക്കഥ ഒരുക്കിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ജോ ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യറും, എഡിറ്റിംഗ് സജീഷ് സ്വാമിനാഥനും നിർവഹിച്ചു.
കേരളത്തിന്റെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രം, ആരാധകസംസ്കാരം, അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളുമായുള്ള ബന്ധം, പ്രാദേശിക മൈതാനങ്ങളിലെ ആവേശം, വ്യക്തികളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയെ ഒരുമിപ്പിച്ചാണ് ‘പന്തടിക്കാം’ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ സീ 5-ൽ അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളായി ഡോക്യുമെന്ററി സ്ട്രീം ചെയ്യും.