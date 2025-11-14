"ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഖം കിട്ടുന്നത് എന്തിനെ കൊല്ലുമ്പോൾ ആണ്", മമ്മൂട്ടി വില്ലന് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചോ? കേസ് അന്വേഷണവുമായി വിനായകനും
മമ്മൂട്ടിയും വിനായകനും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളില് എത്തുന്ന കളങ്കാവലിന്റെ ട്രെയിലര് റിലീസ് ചെയ്തു. നവാഗതനായ ജിതിന് കെ.ജോസ് ആണ് സിനിമയുടെ സംവിധാനം. നവംബര് 27നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്.
Published : November 14, 2025 at 11:03 AM IST
മെഗാസ്റ്റാര് മമ്മൂട്ടിയും വിനായകനും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളില് എത്തുന്ന 'കളങ്കാവലി'ന്റെ ട്രെയിലര് പുറത്തിറങ്ങി. പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കും തരത്തിലുള്ള മമ്മൂട്ടി മാജിക് ആകും 'കളങ്കാവല്' എന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. നവാഗതനായ ജിതിന് കെ.ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തില് ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വേഷത്തില് ഇതുവരെ കാണാത്ത ഗെറ്റപ്പിലാകും വിനായകന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.
ഒരു ക്രൈം ഡ്രാമയായാണ് സംവിധായകന് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള തിയേറ്ററുകളില് നവംബര് 27നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തില് നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള കഥാപാത്രത്തെയാകും മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന.
മമ്മൂട്ടിയും ട്രെയിലര് തന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ പേജുകളില് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി രസകരമായ കമന്റുകളാണ് ട്രെയിലറിന് ലഭിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. "മമ്മൂക്ക എന്ന നടന് അഭിനയത്തിനോടുള്ള ആർത്തി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഇതു പോലുള്ള മാസ്മരിക പ്രകടനം മലയാളികൾ കണ്ടു കൊണ്ടേയിരിക്കും" -ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു കമന്റ്.
"ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ്.. പെര്ഫോമന്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ച്ചയും ഉണ്ടാകില്ല.. അറിയാല്ലോ മമ്മൂട്ടി ആണ്", "വനവാസം കഴിഞ്ഞു. ഇനി പട്ടാഭിഷേകം.. രാജാവിൻ്റെ പട്ടാഭിഷേകം.. സുനാമി പോലെ അടിച്ച് വാരട്ടെ", "ട്രെയിലറിൽ ഒറ്റ ഡയലോഗ് മാത്രം - 'ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഖം കിട്ടുന്നത് എന്തിനെ കൊല്ലുമ്പോൾ ആണെന്നറിയുമോ' എന്നിട്ട് സിഗററ്റ് വലിച്ച് വട്ടത്തിൽ ഒരു പുകയും വിട്ട് ഇരിക്കുവാ യാ മോനെ വില്ലൻ" -ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോവുകയാണ് കമന്റുകള്.
അതേസമയം മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് അണിയറപ്രവര്ത്തകര് ഇനിയും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും വില്ലനായാണ് താരം എത്തുന്നതെന്നാണ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയുടെ മെറ്റീരിയലുകളിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ലുക്കുകള് നല്കുന്ന ഹിന്റും അതാണ്. അടുത്തിടെ സിനിമയുടെ ടീസറും റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. ചെക്ക് ഷര്ട്ടും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും ചുണ്ടിലൊരു സിഗരറ്റുമായി കള്ളച്ചിരിയോടെ നില്ക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയായിരുന്നു ടീസറില്.
മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മ്മാണം. മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിര്മ്മിക്കുന്ന ചിത്രം ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ വേഫെറര് ഫിലിംസ് കേരളത്തില് വിതരണത്തിനെത്തിക്കും. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറില് നിര്മ്മിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. 'കാതല്', 'നന്പകല് നേരത്ത് മയക്കം', 'ടര്ബോ', 'കണ്ണൂര് സ്ക്വാഡ്', 'ഡൊമിനിക് ആന്ഡ് ദി ലേഡീസ് പേഴ്സ്' എന്നിവയാണ് മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിര്മ്മിച്ച മറ്റ് ചിത്രങ്ങള്.
ദുല്ഖര് സല്മാന് നായകനായി എത്തിയ 'കുറുപ്പി'ന്റെ കഥ ഒരുക്കിയ ജിതിന് കെ ജോസ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'കളങ്കാവല്' എന്നതും സിനിമയുടെ പ്രത്യേകതകളില് ഒന്നാണ്. ജിഷ്ണു ശ്രീകുമാറും ജിതിന് കെ ജോസും ചേര്ന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫൈസല് അലി ഛായാഗ്രഹണവും പ്രവീണ് പ്രഭാകര് എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചു. മുജീബ് മജീദാണ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
