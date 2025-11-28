ETV Bharat / entertainment

കളങ്കാവല്‍ പുതിയ പോസ്‌റ്ററുമായി മമ്മൂട്ടി; റിലീസിന് ഇനി ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം

നവാഗതനായ ജിതിന്‍ കെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രമാണ് കളങ്കാവല്‍. സിനിമയുടെ പുതിയ പോസ്‌റ്റര്‍ പുറത്ത്. വളരെ വ്യത്യസ്‌തമായ രീതിയിലുള്ളതാണ് പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്‌റ്റര്‍. ഡിസംബര്‍ 5ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

KALAMKAVAL MAMMOOTTY മമ്മൂട്ടി കളങ്കാവല്‍
Kalamkaval (Movie Poster)
മമ്മൂട്ടി ആരാധകര്‍ നാളേറെയായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'കളങ്കാവല്‍'. നവാഗതനായ ജിതിന്‍ കെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഡിസംബര്‍ 5നാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ പുതിയൊരു പോസ്‌റ്ററാണ് നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

വളരെ വ്യത്യസ്‌തമായ രീതിയിലുള്ളതാണ് പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്‌റ്റര്‍. മമ്മൂട്ടിയും പോസ്‌റ്റര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പങ്കുവച്ച് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പോസ്‌റ്റര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡയയില്‍ വൈറലായി. നിരവധി പേരാണ് താരത്തിന് ആശംസ കമന്‍റുകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

"ബജറ്റ് മൂന്ന് കോടി. 10 കോടി കിട്ടിയാലും ബ്ലോക്ക്‌ബസ്‌റ്റര്‍... 100 കോടി കിട്ടിയാൽ ഏറ്റവും ലാഭം കിട്ടുന്ന മലയാളം സിനിമ ഇനി ആറ് ദിവസം കൂടെ.. 500 സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് റിലീസ്.. ആദ്യ ദിനം എക്‌സ്‌പെക്‌ടിംഗ് എട്ട് കോടി.. കേരള, വേള്‍ഡ് വൈഡ് 15 കോടി. ഫൈനല്‍ വീക്ക് എന്‍ഡ് കളക്ഷന്‍ 30 കോടിയാകും. വേറെ ആ ദിവസം റിലീസ് ഒന്നുമില്ല.. രണ്ട് ആഴ്‌ച്ച ഓടിയാൽ മതി 100+ കോടി ഫൈനല്‍ കളക്ഷൻ ഉറപ്പ്.. മാസ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് മമ്മൂക്ക" -ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു കമന്‍റ്.

പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കും തരത്തിലുള്ള മമ്മൂട്ടി മാജിക് ആകും 'കളങ്കാവല്‍' എന്നാണ് സൂചന. ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്‌ഡുള്ള കഥാപാത്രത്തെയാകും ചിത്രത്തില്‍ മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയുടെ മെറ്റീരിയലുകളിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ലുക്കുകള്‍ നല്‍കുന്ന ഹിന്‍റും അതാണ്.

മമ്മൂട്ടിയെ കൂടാതെ വിനായകനും ചിത്രത്തില്‍ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ വേഷത്തില്‍ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഗെറ്റപ്പിലാകും വിനായകന്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. മമ്മൂട്ടിയുടെയും വിനായകന്‍റെയും ഗംഭീര പ്രകടനമാകും 'കളങ്കാവല്‍' എന്നാണ് പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രെയിലറും നല്‍കുന്ന സൂചന.

അടുത്തിടെ സിനിമയുടെ സെന്‍സറിംഗും പൂര്‍ത്തിയായിരുന്നു. യുഎ 16+ സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിലാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാണം. മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ചിത്രം ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ വേഫെറര്‍ ഫിലിംസ് കേരളത്തില്‍ വിതരണത്തിനെത്തിക്കും. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. 'കാതല്‍', 'നന്‍പകല്‍ നേരത്ത് മയക്കം', 'ടര്‍ബോ', 'കണ്ണൂര്‍ സ്‌ക്വാഡ്', 'ഡൊമിനിക് ആന്‍ഡ് ദി ലേഡീസ് പേഴ്‌സ്' എന്നിവയാണ് മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച മറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍.

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ നായകനായി എത്തിയ 'കുറുപ്പി'ന്‍റെ കഥ ഒരുക്കിയ ജിതിന്‍ കെ ജോസ്‌ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'കളങ്കാവല്‍' എന്നതും സിനിമയുടെ പ്രത്യേകതകളില്‍ ഒന്നാണ്. ജിഷ്‌ണു ശ്രീകുമാറും ജിതിന്‍ കെ ജോസും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫൈസല്‍ അലി ഛായാഗ്രഹണവും പ്രവീണ്‍ പ്രഭാകര്‍ എഡിറ്റിംഗും നിര്‍വ്വഹിച്ചു. മുജീബ് മജീദാണ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

