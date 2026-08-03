ക്യാമറ ഓൺ; നിതീഷ് സഹദേവിനൊപ്പമുള്ള പുതിയ സിനിമയുടെ സെറ്റിലെത്തി മമ്മൂട്ടി, ചിത്രങ്ങള് ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകര്
മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ നിർമ്മാണ സംരംഭമാണ് ഈ ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 3, 2026 at 3:20 PM IST
മമ്മൂട്ടിയെ ബിഗ് സ്ക്രീനില് കാണാന് വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അവര് അത് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് മമ്മൂട്ടി- നിതീഷ് സഹദേവ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന വാര്ത്ത അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടത്.
മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ നിർമ്മാണ സംരംഭമാണ് ഈ ചിത്രം. ഇപ്പോഴിതാ മമ്മൂട്ടി സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി സെറ്റിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങള് മമ്മൂട്ടി കമ്പനി തന്നെയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയ ശ്രദ്ധ നേടിയത്.
മലയാള സിനിമാപ്രേമികൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമായതോടെ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷയും ആകാംക്ഷയും വര്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
'ഫാലിമി'യിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകൻ നിതീഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഷെഡ്യൂൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ കാരൈകുടിയിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ജന്മദിനമായ ജൂലൈ 28-നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചത് എന്നതും ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച വിവരം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മമ്മൂട്ടി കമ്പനി പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ, "കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ചിത്രം, നിതീഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തമിഴ്നാട്ടിലെ കാരൈകുടിയിൽ ആരംഭിച്ചു. ആവേശകരമായ ഈ യാത്രയിൽ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും പിന്തുണയും ഉണ്ടാകണം," എന്ന് കുറിച്ചു.
ഇതിനൊപ്പം പുറത്തുവിട്ട ബി.ടി.എസ് വീഡിയോയിൽ ആദ്യദിന ചിത്രീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന നിമിഷങ്ങളും സെറ്റിലെ ഒരുക്കങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. വീഡിയോ കണ്ട ആരാധകർ ചിത്രം ഒരു വലിയ കൊമേഴ്സ്യൽ എന്റർടെയ്നറായിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ശൈലിയെക്കുറിച്ചോ കഥയെക്കുറിച്ചോ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, ആദ്യ കാഴ്ചകൾ തന്നെ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ സംവിധായകൻ നിതീഷ് സഹദേവും അനുരാജ് ഒ.ബിയും ചേർന്നാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ജിംഷി ഖാലിദാണ്. പ്രോജക്ട് ഡിസൈനറായി അഗ്നിവേഷ് രാജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സംഗീത സംവിധായകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പ്രധാന സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെയും താരനിരയെയും കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇനിയും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ആരൊക്കെയാകും എത്തുക എന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. ഓരോ അപ്ഡേറ്റിനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
'ഫാലിമി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച നിതീഷ് സഹദേവ് ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു. തുടർന്ന് ജീവയെ നായകനാക്കി ഒരുക്കിയ തമിഴ് ചിത്രം 'തലൈവർ തമ്പി തലൈമൈയിൽ' മികച്ച പ്രേക്ഷക-നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയിരുന്നു. തമിഴിലും തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ആ തിരിച്ചുവരവ് തന്നെ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പമാണെന്നത് സിനിമാലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ തന്റെ അടുത്ത ചിത്രം മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി സംവിധാനം ചെയ്യുമെന്ന് നിതീഷ് സഹദേവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് രണ്ട് ആഴ്ച മുൻപ് ഗംഭീരമായ പൂജ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ച് നടന്നത്. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ചിത്രീകരണവും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മമ്മൂട്ടിയും നിതീഷ് സഹദേവും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഇതിനോടകം തന്നെ മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ള പ്രോജക്ടുകളിൽ ഒന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.
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