ETV Bharat / entertainment

മാസ് കോമഡിയുമായി മമ്മൂട്ടി: നിതീഷ് സഹദേവ് ചിത്രത്തിന് കൊച്ചിയിൽ തുടക്കം; ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരം സ്ലാങ്!

ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി തിരുവനന്തപുരം ശൈലിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് സൂചനകൾ ഉണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ഗെറ്റപ്പിൽ ആകും മമ്മൂട്ടി ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക

Mammootty Company Announces Next: Nitish Sahadev to Direct the Megastar in a Unique Avatar
മമ്മൂട്ടി- നിതീഷ് സഹദേവ് പുതിയ ചിത്രത്തിന് തുടക്കം (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 9, 2026 at 2:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

മ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി നിതീഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ എന്നാണ് താൽക്കാലികമായി നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫാമിലി, തലൈവർ തമ്പി തലൈമയിൽ തുടങ്ങിയ വമ്പൻ വിജയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിതീഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

ചിത്രത്തിൻ്റെ പൂജ ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ അഞ്ചുമന ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു. നടൻ അനുരാജ് ഒ ബി യാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ രചിക്കുന്നത്. സംവിധായകനായ നിതീഷ് സഹദേവും തിരക്കഥാ പങ്കാളിയായി ഒപ്പമുണ്ട്. ഗ്യങ്‌സ്റ്റർ കോമഡി ജോണറിൽ ആണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി തിരുവനന്തപുരം ശൈലിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് സൂചനകൾ ഉണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ഗെറ്റപ്പിൽ ആകും മമ്മൂട്ടി ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. ജിംഷി ഖാലിദ് ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായാണ് ചിത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്യുക. സിനിമയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

Mammootty Company Announces Next: Nitish Sahadev to Direct the Megastar in a Unique Avatar
പൂജാ ചടങ്ങ് (Special Arrangement)

കഴിഞ്ഞവർഷം ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കേണ്ട സിനിമയായിരുന്നു ഇത്. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ആണ് ചിത്രം ഈ വർഷത്തേക്ക് മാറിയത്. ഇതിനിടയിൽ നിതീഷ് സഹദേവ് ജീവയെ നായകനാക്കി തലൈവർ തമ്പി തലൈമയിൽ എന്നൊരു തമിഴ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തു. ഇവിടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി അത് മാറി. മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയ സംവിധായകനൊപ്പം മമ്മൂട്ടി ഒന്നിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ ഏറെയാണ്.

Also Read: ദുൽഖർ സൽമാൻ, രവി നെലകുടിറ്റി, സുധാകർ ചെറുകുരി ചിത്രം; ഡിക്യു 41 ടൈറ്റിലും ഫസ്റ്റ് ലുക്കും നാളെ

TAGGED:

MAMMOOTTY
NITISH SAHADEV
MAMMOOTTY COMPANY
MOVIE NEWS
MAMMOOTTY NEW MOVIE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.