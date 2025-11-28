ETV Bharat / entertainment

"മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്ന പേര് അപരിഷ്‌കൃതമായി തോന്നി"; മമ്മൂട്ടി എന്ന് പേരിട്ട വ്യക്‌തിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി താരം

മഹാരാജാസിലെ പഠനകാല ഓര്‍മ്മകള്‍ പങ്കുവച്ച് മമ്മൂട്ടി. മഹാരാജാസ് ഒരു വികാരമാണെന്നും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്‍റെ പേര് മറ്റൊന്നായിരുന്നുവെന്നും മമ്മൂട്ടി. തനിക്ക് മമ്മൂട്ടി എന്ന് പേരിട്ടയാളെ താരം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

November 28, 2025

മമ്മൂട്ടി എന്ന് പേരിട്ട വ്യക്‌തിയെ പൊതുവേദിയില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തി മെഗസ്‌റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടി. തനിക്ക് പേരിട്ടയാളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോള്‍ ആ നിമിഷം കഥ പറയുമ്പോള്‍ സിനിമയിലെ ക്ലൈമാക്‌സ് രംഗം പോലെയായി. എറണാകുളത്ത് ആരംഭിച്ച മലയാള മനോരമ ഹോര്‍ത്തൂസ് ഫെസ്‌റ്റിന്‍റെ ഉദ്‌ഘാടന വേദിയില്‍ സദസ്സിന് മുന്നിലായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി ആ രഹസ്യം ലോകത്തോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്.

മഹാരാജാസിലെ പഠനകാലം പറഞ്ഞ് കൊണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയത്. മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ പേര്. എടവനക്കാട് സ്വദേശി ശശിധരന്‍ എന്ന സുഹൃത്താണ് മഹാരാജാസ് കോളേജ് പഠന കാലത്തിനിടെ മുഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ പേര് മമ്മൂട്ടി ആക്കിയത്.

"മഹാരാജാസ് കോളേജ് എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഉള്‍പുളകം ഇവിടത്തെ ഓരോ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഉണ്ടാകും. മഹാരാജാസ് ഒരു വികാരമാണ്. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്‍റെ പേര് മറ്റൊന്നായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്ന പേര് വളരെ അപരിഷ്‌കൃതമായി എനിക്ക് തോന്നി. പരിചയം ഇല്ലാത്തവരോട് എന്‍റെ പേര് ഉമര്‍ ഷരീഫ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്.

ഒരിക്കല്‍ കൂട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം നടക്കുമ്പോള്‍ പോക്കറ്റില്‍ നിന്നും ഐഡന്‍റിറ്റി കാര്‍ഡ് പുറത്തു വീണു. അന്ന് കൂട്ടുകാരില്‍ ഒരാള്‍ കാര്‍ഡ് എടുത്തിട്ട് നിന്‍റെ പേര് ഉമര്‍ ഷെരീഫ് അല്ലല്ലോ മമ്മൂട്ടി എന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അന്ന് മുതലാണ് എന്‍റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കിടയിലും ഇപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഞാന്‍ മമ്മൂട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ പേര് ഇട്ടത് ആരാണെന്ന്. പലരും സ്വമേധയാ മുന്നോട്ട് വന്ന് ക്രെഡിറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പക്ഷേ, എനിക്ക് ആ പേരിട്ട എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആള്‍ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പുള്ളിയെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പേര് ശശിധരന്‍ എടവനക്കാട് ആണ്. എടവനക്കാടാണ് വീട്. പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഞാന്‍ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒളിച്ച് വച്ചതാണ്," മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം 'കളങ്കാവല്‍' ആണ് മമ്മൂട്ടിയുടേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രം. നവാഗതനായ ജിതിന്‍ കെ.ജോസ് ആണ് സംവിധാനം. ഒരു ക്രൈം ഡ്രാമയായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം ഡിസംബര്‍ 5നാണ് ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തില്‍ മമ്മൂട്ടിയെ കൂടാതെ വിനായകനും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് ഷെയ്‌ഡുള്ള കഥാപാത്രത്തെയാകും ചിത്രത്തില്‍ മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന.

