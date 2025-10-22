ETV Bharat / entertainment

മെഗാസ്‌റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇടപെടല്‍, അഞ്ച് വയസ്സുകാരിക്ക് ആശ്വാസം

മമ്മൂട്ടിയുടെ വാത്സല്യം പദ്ധതിയിലൂടെ അഞ്ച് വയസ്സുകാരി നിയക്ക് ആശ്വാസം. ദിവസ വേതനക്കാരനായ പിതാവിന്‍റെ തുച്ഛമായ വരുമാനം മാത്രം ആശ്രയമായ കുടുംബത്തിന്‍റെ ദുരിതം മനസ്സിലാക്കിയ മമ്മൂട്ടി, നിയയെ വാത്സല്യം പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു.

MAMMOOTTY VATSALYAM PROJECT ROBOTIC SURGERY മമ്മൂട്ടിയുടെ വാത്സല്യം പദ്ധതി
Mammootty (Video screenshot)
മെഗാസ്‌റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ വാത്സല്യം പദ്ധതിയിലൂടെ അഞ്ച് വയസ്സുകാരി നിയക്ക് ആശ്വാസം. മൂത്രനാളത്തില്‍ തടസ്സം മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടിയ കുഞ്ഞിന് മമ്മൂട്ടി ഇടപ്പെട്ടാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ രാജഗിരി ആശുപത്രിയില്‍ സൗജന്യ റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്‌തത്. ദിവസ വേതനക്കാരനായ പിതാവ് നിഥുന്‍ കെ സിയുടെ തുച്ഛമായ വരുമാനം മാത്രം ആശ്രയമായ കുടുംബത്തിന്‍റെ ദുരിതം മനസ്സിലാക്കിയ മമ്മൂട്ടി, നിയയെ വാത്സല്യം പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു.

കുട്ടിക്ക് കഠിനമായ വയറു വേദനയെ തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൂത്രനാളിയില്‍ തടസ്സം കണ്ടെത്തിയത്. പെല്‍വിക് യൂറിറ്ററിക് ജംഗ്ഷനിലെ തടസ്സം നീക്കാന്‍ ശസ്ത്രക്രിയ വേണമെന്ന് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചെങ്കിലും അതിനുള്ള തുക കണ്ടെത്താന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടിയ നിഥുന്‍, ഒരു സുഹൃത്ത് വഴിയാണ് വാത്സല്യം പദ്ധിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്‌റ്റ് കാണുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് നിഥുന്‍ കെയര്‍ ആന്‍ഡ് ഷെയറമായി ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു.

കെയര്‍ ആന്‍ഡ് ഷെയര്‍ മാനേജിംഗ് ഡയറക്‌ടര്‍ ഫാ.തോമസ് കുര്യനാണ് നിയയുടെ കാര്യം മമ്മൂട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയത്. കെയര്‍ ആന്‍ഡ് ഷെയര്‍ ഇന്‍റര്‍നാഷണലും ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രിയും ചേര്‍ന്നാണ് കുട്ടിയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. രാജഗിരി ആശുപത്രിയില്‍ പീഡിയാട്രിക് റോബോട്ടിക് സര്‍ജന്‍ ഡോ.വിനീത് ബിനുവിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പൈലോപ്ലാസ്‌റ്റി ശസ്ത്രക്രിയ സൗജന്യമായി നടത്തിയത്.

സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ 14 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് റോബോട്ടിക് ശസ്ത്രക്രിയകള്‍ സൗജന്യമായി നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയാണ് വാത്സല്യം. പൈലോപ്ലാസ്‌റ്റി, യൂററ്ററിക് റീ-ഇംപ്ലാന്‍റേഷന്‍, ഫണ്ടോപ്ലിക്കേഷന്‍, കോളിഡോക്കല്‍ സിസ്‌റ്റ്, ജന്മനാ നെഞ്ചില്‍ കാണുന്ന മുഴകള്‍ നീക്കുന്നതിനുള്ള സര്‍ജറി ഉള്‍പ്പെടെ അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് സൗജന്യമായി ചെയ്‌ത് നല്‍കുമെന്ന് രാജഗിരി എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടര്‍ ഫാ.ജോണ്‍സണ്‍ വാഴപ്പിള്ളി അറിയിച്ചു.

അടുത്തിടെ ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം മമ്മൂട്ടിയുടെ വെല്‍ഫെയര്‍ അസോസിയേഷന്‍റെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പേജില്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ ഈ പദ്ധതി വഴി ഏഴ് വയസ്സുകാരി നിദയ്‌ക്ക് റോബോട്ടിക് ശസ്‌ത്രക്രിയ നടത്തിയ വിവരം പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു പോസ്‌റ്റ്. പോസ്‌റ്റിലെ പ്രസക്‌ത ഭാഗങ്ങള്‍ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു. "മമ്മൂക്കയുടെ വാത്സല്യം വീണ്ടും, പുതിയ പദ്ധതിയിൽ 100 കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ റോബോട്ടിക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ" എന്ന തലക്കെട്ടോടു കൂടിയാണ് പോസ്‌റ്റ് പങ്കുവച്ചത്.

"ഹൃദയപൂർവവും കാഴ്‌ച്ചയും പൂർവ്വികവും വിദ്യാമൃതവും കാരുണ്യത്തിന്‍റെ പുഴ തീർത്ത വഴിയിലേക്ക് ഇനി മമ്മൂക്കയുടെ വാത്സല്യം. 14 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ റോബോട്ടിക്ക് ശസ്ത്രക്രിയക്കായി വാത്സല്യം എന്ന പേരിൽ മമ്മൂട്ടി പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആലുവയിലെ രാജഗിരി ആശുപത്രിയുമായി ചേർന്നാണ് മമ്മൂക്കയുടെ കെയർ ആൻഡ് ഷെയർ ഇന്‍റർനാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അത്യപൂർവ പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചത്.

സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ 14 വയസ്സിന് താഴെയുളള കുട്ടികളുടെ ഹൃദയം ഉൾപ്പടെയുള്ള റോബോട്ടിക്ക് ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കാണ് പുതിയ പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുക. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ തിരൂർക്കാട് സ്വദേശി നിദ ഫാത്തിമ എന്ന ഏഴു വയസ്സുകാരിക്ക് രാജഗിരിയിൽ നടന്ന ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ ഈ പദ്ധതിയിലെ ആദ്യത്തേതായിരുന്നു. ഒരു ആരാധകൻ വഴി നിദയുടെ അവസ്ഥ മമ്മൂട്ടി അറിഞ്ഞത് അന്ന് ഏറെ വാർത്താപ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു. ഈ നിരയിൽ ഇനി 99 കുട്ടികൾക്ക് കൂടി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അത്യാധുനിക ശസ്ത്രകിയകൾ നടത്തും.

മുതിർന്നവർക്കുള്ള ആരോഗ്യപദ്ധതികളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കരുതൽ പ്രധാനമാണെന്നുമുള്ള മമ്മൂക്കയുടെ നിർദേശമാണ് പുതിയ പദ്ധതിയുടെ പിറവിക്ക് വേഗം കൂട്ടിയത്. പുതിയ തലമുറയുടെ ആരോഗ്യപരിരക്ഷയിലെ നിർണ്ണായക ചുവടുവയ്‌പ്പായി പദ്ധതി മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് രാജഗിരി ആശുപത്രി എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്‌ടർ ആൻഡ് സിഇഒ ഫാ.ജോൺസൺ വാഴപ്പിളളി സിഎംഐ പറഞ്ഞു." മമ്മൂട്ടിയുടെ വെല്‍ഫെയര്‍ അസോസിയേഷന്‍ കുറിച്ചു.

