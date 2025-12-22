ETV Bharat / entertainment

വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ മാര്‍ക്കോ ടീമിന്‍റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം; നായകനായി മമ്മൂട്ടി, തിരികെ എത്തുന്നത് മെഗാ കോംബോ

ഹിറ്റടിക്കാന്‍ ഖാലിദ് റഹ്മാന്‍ ചിത്രത്തില്‍ വീണ്ടും മമ്മൂട്ടി -ക്യൂബ്‌സ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌മെന്‍റിന്‍റെ പുതിയ സിനിമയുടെ അനൗൺസ്മെന്‍റ് ആഘോഷമാക്കി ആരാധകര്‍.

MAMMOOTTY KHALID RAHMANS DIRECTOR UPCOMING MALAYALAM MOVIE MAMMOOTTY NEW FILM
മമ്മൂട്ടി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 22, 2025 at 7:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മാർക്കോ, കാട്ടാളന്‍ എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ക്യൂബ്‌സ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌മെന്‍റിസ് ചിത്രത്തില്‍ നായകനായി മമ്മൂട്ടി. ഷെരീഫ് മുഹമ്മദാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഖാലിദ് റഹ്മാനാണ്. ഉണ്ട എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും ഖാലിദ് റഹ്മാനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

പൂര്‍ണമായും ഗ്യാംങ്‌വാര്‍ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലറായിട്ടാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വമ്പന്‍ മുതല്‍മുടക്കില്‍ വലിയതാരനിരയോടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക മികവോടെയുമായിരിക്കും ചിത്രം ഒരുങ്ങുക. ചിത്രത്തിന്‍റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

ക്യൂബ്‌സ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌മെന്‍റ് നിര്‍മിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. നിയോഗ്, സുഹാസ്, ഷർഫു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി എന്ന നടനും താരത്തിനും ഉള്ള ആദരമായാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ഓരോ സിനിമയിലും മികച്ച പ്രകടനം കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി ഖാലിദ് റഹ്മാനുമായി ഒന്നിക്കുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷയും ആകാംക്ഷയും വാനോളമാണ്.

മലയാളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള ഒട്ടേറെ വമ്പൻ താരങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. 2026ൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് മാസ് എന്‍റ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വൈകാതെ പുറത്ത് വിടും. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ വമ്പൻ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പിന്നണിയിൽ അണിനിരക്കുക. മലയാളത്തിലെ തന്നെ മികച്ചൊരു ദൃശ്യ വിസ്മയം തന്നെ ആകുമെന്നാണ് ഏവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

‘ആലപ്പുഴ ജിംഖാന’ എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റിന് ശേഷം ഖാലിദ് റഹ്മാൻ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. ‘ടികി ടാക്ക’യ്ക്കു ശേഷം നിയോഗ് രചന നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്: ഒബ്സ്ക്യൂറ എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്, പിആർഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

മമ്മൂട്ടി- ഖാലിദ് റഹ്മാന്‍ ചിത്രം വീണ്ടും (ETV Bharat)

അതേസമയം ക്യൂബ്‌സ് എന്‍റെര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റ്സ് നിര്‍മിച്ച ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നായകനായെത്തിയ 'മാർക്കോ' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ആൻ്റണി വർഗീസ് പെപ്പെയെ നായകനാക്കി ഷരീഫ് മുഹമ്മദ് നിർമ്മിക്കുന്ന 'കാട്ടാളൻ' റിലീസിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ്.

നവാഗതനായ പോൾ ജോർജ്ജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നാണ് അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ കാട്ടാളന്‍ പോസ്റ്റര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

മമ്മൂട്ടി- വിനായകന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയ ക്രൈം ഡ്രാമ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം കളങ്കാവലാണ് മമ്മൂട്ടി ഒടുവില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ചിത്രം. എട്ടുമാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടി ചിത്രമെന്ന നിലയില്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതല്‍ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റായി കളങ്കാവല്‍ മാറുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകള്‍.

മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം വേഫെയറർ ഫിലിംസ് ആണ് കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ജിതിന്‍ കെ ജോസും ജിഷ്‌ണു ശ്രീകുമാറും ചേര്‍ന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

Also Read:'ആശംസകള്‍ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ! നീയാണ് നമ്മളില്‍ മികച്ച വ്യക്തി'; അമാലിന് വിവാഹാശംസയുമായി ദുല്‍ഖര്‍

TAGGED:

MAMMOOTTY
KHALID RAHMANS DIRECTOR
UPCOMING MALAYALAM MOVIE
MAMMOOTTY NEW FILM
MAMMOOTTY KHALID RAHMAN MOVIE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.