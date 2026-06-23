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സ്റ്റൈലായി മമ്മൂട്ടി; പത്മഭൂഷണ്‍ പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാന്‍ കുടുംബസമേതം താരം ഡല്‍ഹിയില്‍

1998 ല്‍ രാജ്യം പദ്‌മശ്രീ നല്‍കി മമ്മൂട്ടിയെ ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ 28 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറമാണ് പത്മഭൂഷണ്‍ നല്‍കുന്നത്.

MAMMOOTTY MALAYALAM CINEMA PADMA BHUSHAN AWARD MAMMOOTTY PADMA BHUSHAN AWARD
Mammootty (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 23, 2026 at 10:42 AM IST

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ലയാളത്തിന്‍റെ ഇതിഹാസ താരം മമ്മൂട്ടി പത്മഭൂഷണ്‍ പുരസ്‌കാരം വാങ്ങാന്‍ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഡല്‍ഹിയിലെത്തി. ഇന്ന് (ജൂണ്‍ 23) വൈകുന്നേരം രാഷ്‌ട്രപതി ഭവനില്‍ വച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മു പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ നല്‍കും. ഭാര്യ സുല്‍ഫത്ത് മക്കളായ സുറുമി നടന്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ എന്നിവരോടൊപ്പമാണ് മമ്മൂട്ടി ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിയത്.

മമ്മൂട്ടിക്കും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും പുരസ്‌കാരങ്ങളുണ്ട്. മരണാനന്തര ബഹുമതിയായാണ് വി എസിന് പത്മവിഭൂഷണ്‍ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുന്‍ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്‌ജി കെ ടി തോമസിന് പത്മവിഭൂഷണും ലഭിച്ചു.

1998 ല്‍ രാജ്യം പദ്‌മശ്രീ നല്‍കി മമ്മൂട്ടിയെ ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ 28 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറമാണ് പത്മഭൂഷണ്‍ നല്‍കുന്നത്. മികച്ച നടനുള്ള ഏഴ് പുരസ്‌കാരമുള്‍പ്പെടെ 10 സംസ്ഥാന അവാർഡുകളാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത്. മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം മൂന്നുതവണയും ആ മഹാനടന്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുഗു, കന്നഡ ഭാഷകളിലെല്ലാം തന്‍റെതായ കൈയൊപ്പ് പതിപ്പിച്ച മമ്മൂട്ടി ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ തിളങ്ങുന്ന താരമാണ്. ഓരോ കഥാപാത്രവും പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ആഴ്‌ന്നിറങ്ങുന്ന തരത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'അനുഭവങ്ങള്‍ പാളിച്ചകള്‍' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ജൂനിയര്‍ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റായാണ് മമ്മൂട്ടി വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നീട് 'ദേവലോകം' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിട്ടു. 'വില്‍ക്കാനുണ്ട് സ്വപ്‌നങ്ങള്‍' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ആളുകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് മമ്മൂട്ടി എത്തിപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് കെ ജി ജോര്‍ജിന്‍റെ 'മേള' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഉപനായകനായി വേഷമിട്ടു. മമ്മൂട്ടിക്ക് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ കഥാപാത്രമായിരുന്നു അത്.

'തൃഷ്‌ണ'യിലാണ് ആദ്യമായി മമ്മൂട്ടി നായകനായി അഭിനയിക്കുന്നത്. 'അഹിംസ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ 1981 ല്‍ ആദ്യ സഹനടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരം മമ്മൂട്ടിയെ തേടിയെത്തി.

പിന്നീട് വിശ്വഭംരന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'സന്ധ്യയ്ക്ക് വിരഞ്ഞ പൂവി'ല്‍ അഭിനയിച്ചു. പടം വമ്പന്‍ ഹിറ്റായി. പിന്നീടങ്ങോട്ട് മമ്മൂട്ടിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അന്നത്തെ ഹിറ്റ് സംവിധായകന്മാരായ ജോഷിയുടെയും വിശ്വംഭരന്‍റെയും സാജന്‍റെയൊക്കെ സിനിമകളില്‍ മമ്മൂട്ടി തന്നെ ഇടം പിടിച്ചു. മമ്മൂട്ടി- ബേബി ശാലിനി കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ പിറന്ന ചിത്രങ്ങളും ഹിറ്റായി മാറി. 'അതിരാത്രം' എന്ന മള്‍ട്ടി സ്റ്റാര്‍ ചിത്രത്തിലെ താരാദാസും ജനഹൃദയങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞു നിന്നു.

ആവനാഴി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് ഉയര്‍ച്ചയുണ്ടായത്. അതിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ 'ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ബല്‍റാ'മിലും മമ്മൂട്ടി തിളങ്ങി. അതോടെ സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു. സൂക്ഷ്മമായ അഭിനയം കൊണ്ടും കഠിനാദ്ധ്വാനം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ മെഗാസ്റ്റാര്‍ എന്നാണ് ആരാധകര്‍ വിളിച്ചത്.

അഞ്ചുപതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മലയാള സിനിമയില്‍ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന മമ്മൂട്ടി 400 സിനിമകള്‍ക്ക് മുകളില്‍ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. 2024 ലെ സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരവും മമ്മൂട്ടിയെ തേടിയെത്തിയിരുന്നു. ഭ്രമയുഗത്തിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്.

ഭ്രമയുഗത്തിലെ കൊടുമണ്‍ പോറ്റിയായും ചാത്തനുമൊക്കെയായി പ്രേക്ഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അത്തരം ഞെട്ടിക്കലിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതായിരുന്നു കളങ്കാവല്‍. അതിന് പിന്നാലെ എത്തിയ മഹേഷ് നാരായണന്‍ ചിത്രം പേട്രിയറ്റിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് മമ്മൂട്ടി കാഴ്‌ച വച്ചത്.

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