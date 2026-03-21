മമ്മൂട്ടി ചിത്രം 'മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയ'യുടെ പോസ്റ്ററിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥി പിഷാരടിയാണോ?ചര്‍ച്ച കൊഴുപ്പിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഇന്ന് രമേഷ് പിഷാരടി നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുന്‍പ് മമ്മൂട്ടി വീഡിയോ കോളില്‍ വിളിച്ച് ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നിരുന്നു.

മമ്മൂട്ടി രമേഷ് പിഷാരടി സ്ഥാനാര്‍ഥി മമ്മൂട്ടി പിഷാരടി സൗഹൃദം കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026
Mattancheri Mafia (Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 21, 2026 at 7:22 PM IST

മ്മൂട്ടിയും രമേഷ് പിഷാരടിയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഈ വരുന്ന (2026 ഏപ്രില്‍ 9) നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്നതിനായി മമ്മൂട്ടിയോട് പിഷാരടി അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയതൊക്കെ കേരളക്കര കണ്ടതുമാണ്.

പാലക്കാട് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായ രമേഷ് പിഷാരടി ഇന്ന് നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് മമ്മൂട്ടി വീഡിയോ കോളില്‍ വിളിച്ചിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി പിഷാരടിക്ക് ആശംസകള്‍ നേരുകയും ചെയ്‌തു. താരത്തിന്‍റെ കോള്‍ ഫോണ്‍ ഉയര്‍ത്തി പിടിച്ച് തന്‍റെ ചുറ്റിലുമുള്ളവര്‍ക്ക് പിഷാരടി കാണിച്ചിരുന്നു. വീഡിയോ കോളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി കൈ ഉയര്‍ത്തി കാണിച്ചതോടെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആര്‍പ്പുവിളിയും ആവേശത്തിലുമായി.

എന്നാല്‍ കൗതുകം ഇതൊന്നുമല്ല. മമ്മൂട്ടിയെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി ഖാലിദ് റഹമ്മാന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയയുടെ ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്റര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. മമ്മൂട്ടി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഗ്യാങ്സ്റ്റര്‍ ആക്ഷന്‍ കോമഡി എന്‍റര്‍ടെയ്‌നര്‍ ചിത്രമാണിത്. മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ആസിഫ് അലിയും നസ്‌ലിനുമൊക്കെ ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ആരാധകർ ഡീക്കോഡിങ്ങും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്ററില്‍ ഒരു ഭാഗത്ത് വിജയിപ്പിക്കുക എന്ന് എഴുതിയ ഭാഗത്ത് ഒരാളുടെ പോസ്റ്റര്‍ പതിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഈ പോസ്റ്ററില്‍ രമേഷ് പിഷാരടി ആണോ എന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ചൂടുള്ള ചര്‍ച്ച. രമേഷ് പിഷാരടിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായതോടെ ഇതുകൂടി ചേര്‍ത്തു വച്ചാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ ചര്‍ച്ച കൊഴുക്കുന്നത്.

യു ഡി എഫ് സ്ഥാര്‍ത്ഥിയായ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിഷാരടി മമ്മൂട്ടിയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയിരുന്നു. മമ്മൂട്ടിയുമായി എല്ലാ ദിവസവും ആശയവിനിമയം നടത്താറുണ്ടെന്നും എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും തനിക്ക് നിര്‍ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നല്‍കാറുണ്ടെന്നും രമേഷ് പിഷാരടി മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഉണ്ട എന്ന സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഖാലിദ് റഹ്മാന്‍ ചിത്രമാണ് മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയ. പ്ലാൻ ബി മോഷൻ പിച്ചേഴ്സിന്റെയും, യൂണിവേഴ്സൽ സിനിമസിന്റെയും ബാനറിൽ ബി.രാകേഷും ഖാലിദ് റഹ്മാനും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.

നിയോഗ് കൃഷ്‌ണ, ഷറഫു -സുഹാസ് , തശ്രീഖ് അബ്ദുൽ സലാം എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ക്യാമറ - ജിംഷി ഖാലിദ്, എഡിറ്റർ - നൗഫൽ അബ്ദുല്ല, മ്യൂസിക് - റെക്സ് വിജയൻ, ബിജിഎം - സുഷിൻ ശ്യാം, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവിയർ , സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ് , പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - മാനവ് സുരേഷ് , കോസ്റ്റ്യൂം - മാഷർ ഹംസ, വിഎഫ്എക്സ് - ഡിജി ബ്രിക്സ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - വിഷാദ് കെഎൽ, സ്റ്റിൽസ് - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - ചാർളി ആൻഡ് ദി ബോയ്സ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് - ഒബ്സ്ക്യൂറ.

