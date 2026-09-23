'ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ മൈ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ'; നടന് മധുവിന് പിറന്നാള് ആശംസയുമായി മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയനടന് മധുവിന് ഇന്ന് 93 ാം പിറന്നാള് ആശംസകള് നേര്ന്ന് ചലച്ചിത്ര ലോകം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 3:44 PM IST
മലയാളത്തിന്റെ ഇതിഹാസ നടന് മധുവിന് ഇന്ന് 93 ാം പിറന്നാളാണ്. ആറു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സിനിമാ ജീവിതത്തില് ഒട്ടേറെ കഥാപാത്രങ്ങള് അദ്ദേഹം അനശ്വരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നായകനായും സ്വഭാവ നടനായും വില്ലനായും സംവിധായകനായും നിര്മാതാവുമായൊക്കെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയില് നിറഞ്ഞു നിന്ന താരമാണ് അദ്ദേഹം. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ നിരവധി പേരാണ് നടന് പിറന്നാള് ആശംസയുമായി എത്തുന്നത്.
സിനിമയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണ് കോളജ് അധ്യാപകന്റെ സുരക്ഷിതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലേക്കും പിന്നീട് മലയാള സിനിമയുടെ വിശാലമായ ലോകത്തേക്കും മധുവിനെ എത്തിച്ചത്. ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇപ്പോഴിതാ മധുവിന് പിറന്നാള് ആശംസയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പര്സ്റ്റാറുകളായ മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലും.
"ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ മൈ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ",എന്നാണ് മധുവിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ച് മമ്മൂട്ടി സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചും ആത്മബന്ധത്തെ കുറിച്ചും മധു പല അഭിമുഖങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താന് ഇപ്പോഴും മധുസാറിന്റെ ആരാധകനാണെന്നും മമ്മൂട്ടിയും പറയാറുണ്ട്.
"പ്രിയപ്പെട്ട മധു സാറിന് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ജന്മദിനാശംസകൾ", എന്നാണ് മോഹന്ലാല് കുറിച്ചത്. ഇരുനടന്മാരും മധുവിനോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് പിറന്നാള് ആശംസകള് നേര്ന്നത്.
"സ്ക്രീനിൽ എത്രയോ വട്ടം എനിക്ക് അച്ഛനായിട്ടുണ്ട് മധു സർ. ജീവിതത്തിലും എനിക്ക് പിതൃതുല്യനാണ് അദ്ദേഹം. അഭിനയത്തിൽ ഗുരുതുല്യനും", എന്ന് മുന്പ് ഒരിക്കല് മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഒട്ടേറെ സിനിമകളില് മോഹന്ലാലും മധുവും ഒരുമിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മോഹന്ലാലിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചും മധു അഭിമുഖങ്ങളില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലാലിനെ വ്യക്തിപരമായി അറിയുന്നതിനേക്കാള് കൂടുതലായി സിനിമകളിലൂടെയാണ് അറിഞ്ഞതെന്ന് മധു ഒരിക്കല് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത്രയും വൈവിധ്യമാര്ന്ന വേഷങ്ങള് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നായകനടന് മറ്റൊരു ഭാഷയിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. മോഹന്ലാലിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്താന് അദ്ദേഹം അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.
രാമു കാര്യാട്ടിന്റെ ‘മൂടുപടം’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മധുവിന്റെ വെള്ളിത്തിരയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം.തുടർന്ന് എൻ.എൻ. പിഷാരടി സംവിധാനം ചെയ്ത ‘നിണമണിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകൾ’ പ്രദർശനത്തിനെത്തി. 1963-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം മധുവിന്റെ അഭിനയജീവിതത്തിന് ശക്തമായ തുടക്കമായി. ചിത്രത്തിലെ സ്റ്റീഫൻ എന്ന കഥാപാത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയതോടെ മലയാള സിനിമയിൽ മധുവിന് സ്വന്തമായ ഇടം രൂപപ്പെട്ടു.
‘ഭാർഗവീനിലയം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ സാഹിത്യകാരൻ, ‘സ്വയംവരം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ വിശ്വം, ‘മുറപ്പെണ്ണ്’, ‘ഓളവും തീരവും’, ‘തുലാഭാരം’, ‘ഉമ്മാച്ചു’, ‘തീക്കനൽ’, ‘ഇതാ ഇവിടെവരെ’, ‘ഏണിപ്പടികൾ’, ‘ഒറ്റയടിപ്പാതകൾ’, ‘നാടുവാഴികൾ’, ‘സ്പിരിറ്റ്’ തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മധുവിന്റെ അഭിനയ വൈവിധ്യത്തിന്റെ തെളിവുകളാണ്.