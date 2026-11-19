അച്ഛനും മകനും ഒരേ ദിവസം ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ; മമ്മൂട്ടിയുടെയും ദുല്ഖറിന്റെയും വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകര്
മമ്മൂട്ടി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന തമിഴ് ചിത്രം 'ഓം', ദുൽഖർ സൽമാന്റെ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം 'ആകാശംലോ ഒക താര' എന്നിവയാണ് നവംബർ 20ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 5:26 PM IST
മലയാളി സിനിമാപ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാളെ ഇരട്ടി മധുരമാണ്. ഇതുവരെ പലതരത്തിലുള്ള ഫാൻ ഫൈറ്റുകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തവണത്തെ പോരാട്ടത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അച്ഛനും മകനും നായകന്മാരാകുന്ന രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഒരേ ദിവസം ആഗോളതലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുകയാണ്.
മമ്മൂട്ടി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന തമിഴ് ചിത്രം 'ഓം - ചാപ്റ്റർ വൺ: ഉധിരം - ദി ബ്ലഡ് വുഡ്', ദുൽഖർ സൽമാന്റെ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം 'ആകാശംലോ ഒക താര' എന്നിവയാണ് നവംബർ 20ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇരുതാരങ്ങളുടെയും സിനിമകൾ ഒരേ ദിവസം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകർ.
റിലീസിന് മുന്നോടിയായി ഇരുസിനിമകളെയും പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രസകരമായൊരു വീഡിയോയും മമ്മൂട്ടി കമ്പനി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ആകാശംലോ ഒക താര' നാളെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമെന്ന് മമ്മൂട്ടി തെലുങ്കിൽ പറയുമ്പോൾ, തന്റെ ചിത്രം മാത്രമല്ല, 'ഓം' കൂടി നാളെ എത്തുമെന്ന് ദുൽഖർ തമിഴിൽ മറുപടി പറയുന്നതാണ് വീഡിയോയിലെ രസകരമായ രംഗം. അച്ഛന്റെയും മകന്റെയും സിനിമകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ആശംസകൾ നേരുന്ന ആരാധകർ വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു.
പവൻ സാദിനേനി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ആകാശംലോ ഒക താര' ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വേഫെറർ ഫിലിംസാണ് കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. സന്ദീപ് ഗണ്ണവും രമ്യ ഗണ്ണവും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഗീത ആർട്സ്, സ്വപ്ന സിനിമ, ലൈറ്റ്ബോക്സ് മീഡിയ എന്നീ ബാനറുകളാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ട്രെയ്ലർ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും വർധിച്ചിരുന്നു.
പ്രണയവും വൈകാരികതയും ഫീൽ ഗുഡ് ഘടകങ്ങളും ചേർത്തൊരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ കൃഷ്ണ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ദുൽഖർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പുതുമുഖ താരം സാത്വിക വീരവല്ലിയാണ് കല്പനയായി എത്തുന്നത്. സമൂഹം മുന്നിൽവെക്കുന്ന അതിർവരമ്പുകൾ മറികടന്ന് സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കല്പനയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണയിലൂടെയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രമേയം.
തമിഴ് താരം ശ്രുതി ഹാസൻ രോഹിണി എന്ന ശക്തമായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. റൂഹാനി ശർമ, മുരളി ശർമ, സ്വാസിക എന്നിവരും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങളാണ്. ജി.വി. പ്രകാശ് കുമാറാണ് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. 'മഹാനടി', 'സീതാ രാമം', 'ലക്കി ഭാസ്കർ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തെലുങ്ക് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും വലിയ സ്വീകാര്യത നേടിയ ദുൽഖറിന്റെ പുതിയ തെലുങ്ക് ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും 'ആകാശംലോ ഒക താര'യ്ക്കുണ്ട്. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.
മറുവശത്ത് മമ്മൂട്ടിയും ധനുഷും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന 'ഓം - ചാപ്റ്റർ വൺ: ഉധിരം - ദി ബ്ലഡ് വുഡ്' ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാന റിലീസ്. തമിഴ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം ആക്ഷൻ ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിലാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെയും ധനുഷിന്റെയും സാന്നിധ്യം ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരുവശത്ത് മമ്മൂട്ടിയും ധനുഷും ഒന്നിക്കുന്ന ആക്ഷൻ ചിത്രം, മറുവശത്ത് ദുൽഖർ സൽമാന്റെ പ്രണയവും വൈകാരികതയും നിറഞ്ഞ പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമ. വ്യത്യസ്ത ജോണറുകളിലുള്ള രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ഒരേ ദിവസം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമ്പോൾ ബോക്സ് ഓഫീസിലും ആവേശകരമായ മത്സരത്തിനാണ് കളമൊരുങ്ങുന്നത്. അച്ഛന്റെ സിനിമയ്ക്കാണോ മകന്റെ സിനിമയ്ക്കാണോ പ്രേക്ഷകർ കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകുക എന്നറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം.