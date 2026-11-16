'ആദ്യം അടുത്തേക്ക് വരാനും സംസാരിക്കാനും ഭയം! ഇപ്പോള് ധനുഷിന് എന്നെ കാണാതെ കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരാത്ത സ്ഥിതിയാണ്'; മമ്മൂട്ടി
ആരാധകരെ വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ച് മമ്മൂട്ടിയും ധനുഷും! 'ഓം' സിനിമയ്ക്ക് ആവേശത്തോടെ കാത്തിരുന്ന് ആരാധകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2026 at 9:46 AM IST
ധനുഷും മമ്മൂട്ടിയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന തമിഴ് ആക്ഷന് സ്പൈ ത്രില്ലര് ചിത്രം 'ഓം' (ഓപ്പറേഷന് മോള്) തിയേറ്ററുകളില് എത്താന് ഇനി ദിവസങ്ങള് മാത്രം. വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് രാജ്കുമാര് പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിനായി ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്. സായ് പല്ലവിയാണ് ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയില് നടന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ റിലീസ് ഇവന്റിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ആരാധകരിലില് നിന്നും ലഭിച്ചത്.
നടൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവം തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് നടൻ ധനുഷ് വേദിയിൽ പറയുകയുണ്ടായി. "എന്റെ കരിയറിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് വിഖ്യാത നടനായിരുന്ന നാഗേഷ് തനിക്കൊരു ഉപദേശം തന്നു. കരിയറിൽ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അഭിനേതാക്കളുമായി സഹകരിക്കേണ്ടതായി വരും. അതിൽ ചിലർ വളരെ അനായാസമായി, ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ അഭിനയിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നാത്ത രീതിയിൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. അവരെ സൂക്ഷിക്കുക. അവരോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ പരാജയം സംഭവിക്കും. വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് നൽകിയ ഉപദേശത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്", ധനുഷ് പറഞ്ഞു.
തനിക്ക് ചുറ്റും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും തന്നെ കുറച്ച് ആളുകൾ എന്തുപറഞ്ഞാലും അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ സ്വഭാവം അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഒരു ചടങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോറടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി ഫോൺ ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെയൊരു വേദിയിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നൊന്നും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭയമില്ലാതെ ചെയ്യും. പഠിക്കാൻ ഏറെയുള്ള ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ് മമ്മൂട്ടി", ധനുഷ് പറഞ്ഞു.
നടൻ മമ്മൂട്ടിയും ധനുഷിനെ കുറിച്ച് വേദിയിൽ രസകരമായി സംസാരിച്ചു. അടുത്തിടെ തമിഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഹബീബി' എന്നൊരു ചലച്ചിത്രം താൻ കാണാനിടയായി. തമിഴിൽ പൊതുവേ മുസ്ലിം പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന സിനിമകൾ സംഭവിക്കുക കുറവാണ്. ആ ചിത്രത്തിൽ ധനുഷിന്റെ പിതാവ് കസ്തൂരി രാജ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു സംവിധായകൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നന്നായി അറിയാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇത്ര മനോഹരമായി അഭിനയിക്കുമെന്ന് 'ഹബീബി' എന്ന ചലച്ചിത്രം കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയം കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ധനുഷ് അച്ഛന്റെ മകൻ തന്നെ", മമ്മൂട്ടി വേദിയിൽ പറഞ്ഞു.
"സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ധനുഷിന് തന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനും സംസാരിക്കാനും ചെറിയൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ. പക്ഷേ നമ്മൾ വിടുമോ? ശത്രുവിനെ പോലും മിത്രം ആക്കിയ ചരിത്രമാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ധനുഷിന് എന്നെ കാണാതെ കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരാത്ത സ്ഥിതിയാണ്", മമ്മൂട്ടി തമാശയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സായി അഭ്യങ്കർ സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന 'ഓം' എന്ന ചിത്രത്തിൽ എഴിൽ അരസാണ് ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രം നവംബർ 20ന് ലോകവ്യാപകമായി റിലീസിനെത്തും.
'അമരൻ' എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം രാജ് കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. കാർത്തികേയൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. റാം സംവിധാനം ചെയ്ത 'പേരൻബിനു' ശേഷം മമ്മൂട്ടി അഭിനയിക്കുന്ന തമിഴ് സിനിമ കൂടിയാണിത്. മലയാളി താരം ഇന്ദ്രൻസും ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.