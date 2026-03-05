വീണ്ടുമൊരു ക്ലാസിക്? അടൂര്- മമ്മൂട്ടി ചിത്രം പദയാത്ര റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു; ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായി
32 വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറമാണ് അടൂര് ഗോപാലകൃഷ്ണനും -മ്മൂട്ടിയും ഒരുമിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിര്മിക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് പദയാത്ര.
അടൂര് ഗോപാലകൃഷ്ണനും മമ്മൂട്ടിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞതു മുതല് വലിയ ആകാംക്ഷയിലാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്. ഇരുവരും കൈകോര്ക്കുമ്പോള് ഒരു ക്ലാസിക് ചിത്രം പിറക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആരാധകര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് തന്നെയാണ് ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായ വിവരം സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്. എറണാകുളം അമ്പലമുകൾ ഡിവിഷന്, പൂയംകുട്ടി, വയനാട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു പ്രധാന ലൊക്കേഷന്. സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ചിത്രമാണ് പദയാത്ര.
32 വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറമാണ് അടൂര് ഗോപാലകൃഷ്ണനും -മ്മൂട്ടിയും ഒരുമിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിര്മിക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് പദയാത്ര. ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ സംഭാഷണം അടൂരും കെ. വി മോഹന്കുമാര് ഐ എ എസു ചേര്ന്നാണ് നിര്വഹിക്കുന്നത്.
"2025 ഏപ്രിൽ മാസം. എല്ലാവർഷവും ഓണക്കാലത്ത് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ഞാനൊരു കഥ എഴുതാറുണ്ട്. ഈ വർഷത്തേക്കും ഒരു കഥ ആലോചിക്കണമല്ലോ എന്ന തോന്നൽ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു. ഒരു യാത്രയിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ചില യാഥാർഥ്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു ആശയം രൂപപ്പെടുന്നത്. സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് 12 വർഷം ഞാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ചില ജീവിതയാഥാർഥ്യങ്ങളും പാലക്കാട് ജില്ലാ കലക്ടർ ആയിരുന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച ചില കാര്യങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു കഥയുണ്ടാക്കി. കഥ എഴുതുന്നതിനു മുൻപ് ഞാനത് അടൂർ സാറിനെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് കഥ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും സിനിമയാക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല കഥയുടെ തിരക്കഥ എന്നോട് എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം എന്നിൽ വല്ലാത്ത എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. കാരണം അടൂർ സാർ ആരുടെയും തിരക്കഥ സിനിമയാക്കാൻ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാറില്ല. ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ സംഭവമായിരിക്കാം മറ്റൊരാളോട് തിരക്കഥ എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്", കെ വി മോഹന് കുമാര് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മീര സാഹിബ് ആണ് മുഖ്യ സംവിധാന സഹായി. ഛായാഗ്രഹണം ഷെഹ്നാദ് ജലാല്. എഡിറ്റിങ് പ്രവീണ് പ്രഭാകര്, കലാ സംവിധാനം ഷാജി നടുവില് സംഗീതം മുജീബ് മജീദ്. നിര്മാണ മേല്നോട്ടം സുനില് സിംഗ്, നിര്മ്മാണ നിയന്ത്രണം ബിനു മണമ്പൂര്, മേക്കപ്പ് റോണക്സ് സേവ്യര്, ജോര്ജ് സെബാസ്റ്റ്യന്, വസ്ത്രാലങ്കാരം എസ് ബി സതീശന്, ശബ്ദ മിശ്രണം കിഷന് മോഹന് (സപ്താ റെക്കോര്ഡ്സ്), സ്റ്റില്സ് നവീന് മുരളി, പരസ്യ പ്രചാരണം വിഷ്ണു സുഗതന്, പരസ്യകല ആഷിഫ് സലിം.
1987 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ അനന്തരത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടിയും അടൂരും ഒന്നിച്ചത്. മികച്ച സംവിധാനത്തിനും തിരക്കഥയ്ക്കും ശബ്ദ മിശ്രണത്തിനുമുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ ചിത്രമാണ് അനന്തരം. പിന്നീട് 1990 ല് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ മതിലുകള് അഭ്രപാളിയിലെത്തിയപ്പോള് ബഷീറായി മമ്മൂട്ടിയെത്തി. മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം മമ്മൂട്ടിക്കും മികച്ച സംവിധായകനുള്ള ദേശീയ അവാര്ഡ് അടൂരിനും മതിലുകള് എന്ന ചിത്രം നേടിക്കൊടുത്തു.
1993 ല് സക്കറിയയുടെ ‘ഭാസ്കര പട്ടേലരും എന്റെ ജീവിതവും’ എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി വിധേയന് എന്ന ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോള് മമ്മൂട്ടിയായിരുന്നു അതിലെ നായകന്. വീണ്ടും മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ അവാര്ഡ് മമ്മൂട്ടിയെ തേടിയെത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു അത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ മൂന്നു ദേശീയ അവാര്ഡ് നേട്ടങ്ങളില് രണ്ടിലും അടൂരിന്റെ ചിത്രങ്ങള് ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.
മമ്മൂട്ടിക്ക് മൂന്നാം ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാര്ഡ് ലഭിച്ചത് ജബ്ബാര് പട്ടേല് സംവിധാനം ചെയ് ഡോ. ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കര് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു.
പിന്നെയും' ആണ് അവസാനമായി അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം. ദീലീപ്, കാവ്യാ മാധവൻ എന്നിവരാണ് സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയത്.
