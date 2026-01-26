ETV Bharat / entertainment

ശ്വാസത്തില്‍ പോലും സിനിമ; അസാധാരണ ഭാവപ്പകര്‍ച്ച! മമ്മൂട്ടിയെന്ന മഹാനടന്‍

ഇന്ന് മുതല്‍ മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയ താരം മമ്മൂട്ടി, പത്മഭൂഷണ്‍ മമ്മൂട്ടിയെന്നാണ് അറിയപ്പെടുക.

"ഒരു നടന് പുരസ്‌കാരം എന്നത് പ്രോത്സാഹനമാണ്", 2024 ലെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര വേളയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. എന്നാല്‍ ഇതേ ദിവസം ഇരട്ട മധുരമാണ് മമ്മൂട്ടിയെ തേടിയെത്തിയത്. മലയാളത്തിന്‍റെ മഹാനടന്‍ മമ്മൂട്ടിക്ക് പത്മഭൂഷണ്‍! അതാണ് ആ ഇരട്ടി മധുരം. മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് പത്മഭൂഷണ്‍ പുരസ്‌കാര വാര്‍ത്തയും അറിയുന്നത്.

വൈവിധ്യ പൂര്‍ണമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അരനൂറ്റാണ്ടായി സിനിമാ മേഖലയില്‍ നമ്മെ വിസ്‌മയിപ്പിച്ച താരമാണ് മമ്മൂട്ടി. മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറില്‍ മറ്റാര്‍ക്കും അവകാശപ്പെടാന്‍ കഴിയാത്ത അനവധി സവിശേഷതകളുണ്ട്. എല്ലാ അര്‍ഥത്തിലും പൂര്‍ണ യോഗ്യനായ ആ മഹാനടന് പത്മഭൂഷണ്‍ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് മുതല്‍ (ജനുവരി 26) മെഗാസ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടി എന്നത് പത്മഭൂഷണ്‍ മമ്മൂട്ടിയായാണ് അറിയപ്പെടുക. പത്മഭൂഷണന്‍ എന്ന ബഹുമതിയോട് ആ പേര് കൂടി ചേര്‍ക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമല്ല മലയാളത്തെ കൂടിയാണ്.

നടനായി മാറിയത്

പാരമ്പര്യമായി കലാപരമായി ഒന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് മമ്മൂട്ടി. പഠനകാലഘട്ടത്തില്‍ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മിമിക്രിയും മറ്റുമൊക്കെയായി നടന്നു ഒരു വിദ്യാര്‍ഥി. എന്നാല്‍ സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കണമെന്നത് മമ്മൂട്ടിയുടെ സ്വപ്‌നമായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനിടയില്‍ നിയമ വിദ്യാര്‍ഥിയായും അഭിഭാഷകനുമൊക്കെയായി മാറി. അപ്പോഴും സിനിമ എന്ന സ്വപ്നം മമ്മൂട്ടിയുടെ ഉള്ളില്‍ അതിയായി തുടിച്ചിരുന്നു. തിയേറ്ററുകളില്‍ പോയി കഴിയാവുന്നത്രയും സിനിമകള്‍ കാണും. വീട്ടിലെത്തി കണ്ണാടിയുടെ മുന്നില്‍ നിന്ന് അഭിനയിച്ചു നോക്കും. ഇതോടൊപ്പം സിനിമാ ചിത്രീകരണയിടങ്ങളിലൊക്കെ അവസരങ്ങള്‍ തേടി ആ ചെറുപ്പക്കാരന്‍ അലഞ്ഞു തിരഞ്ഞു നടന്നിരുന്നു.

ഒടുവിലാണ് 'അനുഭവങ്ങള്‍ പാളിച്ചകള്‍' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ജൂനിയര്‍ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റായി അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് 'ദേവലോകം' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിട്ടു. 'വില്‍ക്കാനുണ്ട് സ്വപ്‌നങ്ങള്‍' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ആളുകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് മമ്മൂട്ടി എത്തിപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് കെ ജി ജോര്‍ജിന്‍റെ 'മേള' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഉപനായകനായി വേഷമിട്ടു. മമ്മൂട്ടിക്ക് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ കഥാപാത്രമായിരുന്നു അത്. 'തൃഷ്‌ണ'യിലാണ് ആദ്യമായി മമ്മൂട്ടി നായകനായി അഭിനയിക്കുന്നത്. ആ സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടാതെ മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും സിനിമയെ മുറുകെ പിടിച്ചു. 'അഹിംസ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ 1981 ല്‍ ആദ്യ സഹനടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരം മമ്മൂട്ടിയെ തേടിയെത്തി.

പിന്നീട് വിശ്വഭംരന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'സന്ധ്യയ്ക്ക് വിരഞ്ഞ പൂവി'ല്‍ അഭിനയിച്ചു. പടം വമ്പന്‍ ഹിറ്റായി. പിന്നീടങ്ങോട്ട് മമ്മൂട്ടിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അന്നത്തെ ഹിറ്റ് സംവിധായകന്മാരായ ജോഷിയുടെയും വിശ്വംഭരന്‍റെയും സാജന്‍റെയൊക്കെ സിനിമകളില്‍ മമ്മൂട്ടി തന്നെ ഇടം പിടിച്ചു. മമ്മൂട്ടി- ബേബി ശാലിനി കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ പിറന്ന ചിത്രങ്ങളും ഹിറ്റായി മാറി. 'അതിരാത്രം' എന്ന മള്‍ട്ടി സ്റ്റാര്‍ ചിത്രത്തിലെ താരാദാസും ജനഹൃദയങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞു നിന്നു.

'ആവനാഴി' എന്ന ചിത്രമാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഗ്രാഫ് വീണ്ടും ഉയര്‍ത്തിയത്. അതിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ 'ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ബല്‍റാ'മിലും മമ്മൂട്ടി തിളങ്ങി. അതോടെ സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ അതിലൊന്നും നിന്നില്ല. സൂക്ഷ്മമായ അഭിനയം കൊണ്ടും കഠിനാദ്ധ്വാനം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ മെഗാസ്റ്റാര്‍ എന്നു വിളിച്ചു തുടങ്ങി.

പിന്നീടങ്ങോട്ട് എത്രയോ സിനിമകള്‍, പ്രേക്ഷകരെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച വേഷങ്ങള്‍ ഹിറ്റ് സംവിധായകര്‍ മുതല്‍ പുതിയ തലമുറയിലെ സംവിധായകരുടെ സിനിമകളില്‍ വരെ മമ്മൂട്ടി വേഷമിട്ട് പ്രേക്ഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അത്രയ്ക്ക് ജീവനായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി സിനിമ. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലുമെല്ലാം മമ്മൂട്ടിക്ക് എന്നും സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു. ശ്വാസത്തില്‍ പോലും അദ്ദേഹം സിനിമയെ ഒപ്പം കൂട്ടി. ഇപ്പോഴിതാ രാജ്യത്തെ പരോമന്നത സിവിലിയന്‍ ബഹുമതിയായ പത്മഭൂഷണ്‍ കൂടി ലഭിച്ചപ്പോള്‍ ഈ യാത്രയുടെ മനോഹാരിത ഒന്നൂകൂടി വര്‍ധിക്കുകയാണ്.

അവാര്‍ഡുകള്‍

1998 ല്‍ രാജ്യം പദ്‌മശ്രീ നല്‍കി മമ്മൂട്ടിയെ ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ 28 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറമാണ് പത്മഭൂഷണ്‍ നല്‍കുന്നത്. മികച്ച നടനുള്ള ഏഴ് പുരസ്‌കാരമുള്‍പ്പെടെ 10 സംസ്ഥാന അവാർഡുകളാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത്. മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം മൂന്നുതവണയും ആ മഹാനടന്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുഗ്‌, കന്നഡ ഭാഷകളിലെല്ലാം തന്‍റെയാത കൈയൊപ്പ് പതിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രമാണ്. മമ്മൂട്ടി എന്നും പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്, സിനിമയ്ക്ക് നമ്മളെആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് സിനിമയേയാണ് ആവശ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയുടെ പൂര്‍ണയ്ക്കായി മമ്മൂട്ടിയെടുക്കുന്ന റിസ്‌കുകളും അപാരമാണ്. ഇന്നും മമ്മൂട്ടിയുടെ ഓരോ കഥാപാത്രവും പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കുകയാണ്.

സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരം നേടിയ ഭ്രമയുഗത്തിലെ കൊടുമണ്‍ പോറ്റിയായും ചാത്തനുമൊക്കെയായി പ്രേക്ഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അത്തരം ഞെട്ടിക്കലിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതായിരുന്നു കളങ്കാവല്‍. സിനിമയില്‍ അനുദിനം മാറുന്ന മാറ്റത്തെ നിരീക്ഷിക്കാനും കാലത്തിന് മുന്‍പേ സഞ്ചരിക്കാനും ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് മമ്മൂട്ടി. അത്തരമൊരു വലിയ നടനെ തന്നെയാണ് മലയാളം വാര്‍ത്തെടുത്തതും.

