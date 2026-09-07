'ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പമല്ലേ'; മമ്മൂട്ടിക്ക് 75-ാം പിറന്നാൾ, ഓർമകൾ പങ്കുവച്ച് സഹപ്രവർത്തകർ
നിതീഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ കാരക്കുടിയിലെ സെറ്റിലാണ് ഇത്തവണ മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 8:17 AM IST
അക്കി വിനായക്
എറണാകുളം: കാലം തോൽപ്പിച്ച സൗന്ദര്യവുമായി, താനിപ്പോഴും ചെറുപ്പമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടന് ഇന്ന് എഴുപത്തഞ്ചാം പിറന്നാൾ. നാല് പതിറ്റാണ്ടായി സിനിമാലോകത്തിൻ്റെ നെടുംതൂണായി നിലനിൽക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി സ്വയം മിനുക്കി വളർന്ന ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ അഭിമാനമാണ്. പൊന്നാനിയിൽ ജൂനിയർ അഭിഭാഷകനായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫിസിൻ്റെ മുന്നിലെ അരമതിലിൽ ഇരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ആ അഭിനയജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്.
നിതീഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ കാരക്കുടിയിലെ സെറ്റിലാണ് ഇത്തവണ മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷം. ഗ്യാങ്സ്റ്റർ കോമഡി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫിസിൽ പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവായ മേള എന്ന സിനിമയുടെ പേര് തന്നെയാണ് പുതിയ ചിത്രത്തിനും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ജന്മദിന വേളയിൽ മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖർ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമകൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചു.
സുറുമിയുടെ ജനനവും അച്ഛൻ്റെ കാത്തിരിപ്പും
സംവിധായകൻ കമൽ മമ്മൂട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ പങ്കുവച്ചു." 2004-ൽ രാപ്പകൽ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് പാലക്കാട് വരിക്കാശ്ശേരി മനയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഷെഡ്യൂൾ മനോഹരമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന സമയത്താണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ മകൾ സുറുമിയുടെ പ്രസവതീയതി അടുക്കുന്നത്. ചികിത്സയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അമേരിക്കയിലായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി സെറ്റിലുണ്ട്. കുടുംബം അമേരിക്കയിൽ മകളോടൊപ്പമാണ്.
രാപ്പകൽ എന്ന സിനിമയുടെ കഥാപശ്ചാത്തലം മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതമാണല്ലോ. മമ്മൂട്ടി വീട്ടുവേലക്കാരനായി ജോലിചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു രംഗമാണ് അന്ന് ചിത്രീകരിക്കാനുള്ളത്. നയൻതാര, സലിം കുമാർ, ബാലചന്ദ്രമേനോൻ, ശാരദ, ഗീതു മോഹൻദാസ് തുടങ്ങിയവരെല്ലാം അന്നേദിവസം സെറ്റിലുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഷൂട്ടിങ് മുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചു കിട്ടുക പ്രയാസമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ മാസങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം.
ഒരു പിതാവ് എന്ന നിലയിലും സൂപ്പർതാരം എന്ന നിലയിലും ഷൂട്ടിങ് നിർത്തിവച്ച് മമ്മൂട്ടിക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതു ചെയ്തില്ല. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഒരു കാരണവശാലും മുടങ്ങരുതെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ വിഷമതകൾ പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മനസ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. എന്നാൽ പ്രസവതീയതിയുടെ തലേദിവസം അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. മകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു പിതാവിൻ്റെ മാനസിക സംഘർഷം അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. ചെറിയൊരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ പോലും അദ്ദേഹം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.
അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് ഷോട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ പോലും വൈഷമ്യമുണ്ടായിരുന്നു. സദാസമയവും ഫോണിലായിരുന്ന അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ വിവരങ്ങൾ ഓരോ അരമണിക്കൂറിലും വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സമയവ്യത്യാസം കാരണം കുറെ സമയം ആശയവിനിമയം നടന്നില്ല. ആ സമയത്ത് വല്ലാത്തൊരു സമ്മർദത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാൽ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി. ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ മകളുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഫോണുമെടുത്ത് ഓടുന്ന ഒരു അച്ഛനെയാണ് ഞാന് കണ്ടത്. ഒടുവിൽ സുറുമി കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയെന്ന വാർത്തയെത്തി.
വിവരമറിഞ്ഞതോടെ മമ്മൂട്ടിയുടെ മുഖത്തെ കാർമേഘം മാറി പുഞ്ചിരി വിടർന്നു. രഹസ്യമായി ഈ വിവരം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു. മമ്മൂട്ടിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വൈകുന്നേരം സെറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ ആഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുകയും കേക്ക് മുറിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിപാടിയിലേക്ക് ഒരല്പം രൂക്ഷമായ മുഖഭാവത്തോടെയാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. കേക്ക് മുറിച്ചതിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടി എന്നെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിനിർത്തി. താൻ രഹസ്യമായി പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തിനാണ് പരസ്യമാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ഇതൊരു സന്തോഷമുള്ള നിമിഷമായതിനാലാണ് ആഘോഷിച്ചതെന്ന് ഞാന് മറുപടി നൽകി. താനിപ്പോൾ ഒരു മുത്തച്ഛനായെന്നും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചാൽ വിവരം പത്രങ്ങളിലൂടെ പുറത്തറിയുമെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. താനൊരു വയസ്സനായെന്ന് നാട്ടുകാർ കരുതുമെന്നും താനിപ്പോഴും ചെറുപ്പമാണെന്നും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു." കമൽ ഓർക്കുന്നു.
കണ്ണീരണിയിച്ച തനിയാവർത്തനം
ഛായാഗ്രഹകൻ സാലു ജോർജ് ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ചിത്രമായിരുന്നു തനിയാവർത്തനം. എ കെ ലോഹിതദാസിൻ്റെ തിരക്കഥയിൽ സിബി മലയിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം കമലഹാസൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാള ചിത്രം കൂടിയാണ്. അഡയാർ ഫിലിം സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ശേഷം ക്യാമറാമാൻ വിപിൻദാസിൻ്റെ സഹായിയായിട്ടാണ് സാലു ജോർജ് സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. തുടക്കത്തിൽ ചെയ്ത സിനിമകളൊക്കെ പരാജയമായിരുന്നു. കരിയറിലെ ദൈവഭാഗ്യം പോലെയാണ് തനിയാവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്.
സാലു ജോർജ് എന്ന ഛായാഗ്രഹനെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അടിവരയിട്ടു പറയിപ്പിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു അത്. സാധാരണ സിബി മലയിലിൻ്റെ സിനിമകൾക്കെല്ലാം ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നത് എസ് കുമാറാണ്. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ തനിയാവർത്തനത്തിൻ്റെ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എസ് കുമാറിന് സഹകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എസ് കുമാർ തന്നെയാണ് സാലു ജോർജിനെ സിബി മലയിലിന് നിർദേശിച്ചത്.
ഇരുവരും തമ്പ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ചിത്രത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന വേളയിൽ സംവിധായകൻ സിബി ചിത്രത്തിൻ്റെ ആശയം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ലോഹിതദാസിലൂടെ കഥ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അതൊരു വലിയ നൊമ്പരമായി മാറിയെന്ന് സാലു ജോർജ് പറഞ്ഞു. "മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രമായ ബാലൻ മാഷിന് അമ്മ വിഷച്ചോറ് വാരി നൽകുന്ന രംഗം ചിത്രീകരിക്കുകയാണ്. നോർമൽ സ്റ്റഡി ഷോട്ടായിരുന്നു അത്. ആക്ഷൻ പറഞ്ഞതും തനിക്ക് വ്യൂ ഫൈൻഡറിലൂടെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇന്നത്തെ പോലെ മോണിറ്ററുകളോ ലില്ലി പുട്ടോ ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്.
മമ്മൂട്ടിയും കവിയൂർ പൊന്നമ്മയും കഥാപാത്രത്തെ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ട് ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയാണ്. ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ഞാന് രംഗം കട്ട് ചെയ്തു. സിബി പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് എന്തുപറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു. മനോഹരമായി അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷോട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് സംവിധായകനെയും മമ്മൂട്ടിയെയും ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം.
വളരെ വൈകാരികമായ രംഗമായതിനാൽ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ ലഭിക്കണമെന്നില്ല. എന്താണ് പറ്റിയതെന്ന് മമ്മൂട്ടി ചോദിച്ചു. തനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് ഇടറിയ ശബ്ദത്തിൽ ഞാന് പറഞ്ഞു വെച്ചു. ക്യാമറയ്ക്കുള്ളിലൂടെ മമ്മൂട്ടിയെയും കവിയൂർ പൊന്നമ്മയെയുമല്ല, മറിച്ച് ബാലൻ മാഷിനെയും വിഷം കലർന്ന ചോറ് വാരി കൊടുക്കുന്ന അമ്മയെയുമാണ് താൻ കണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ആ കാഴ്ച ഹൃദയം തകർത്തുവെന്നും താൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുവെന്നും മമ്മൂട്ടിയോട് പറഞ്ഞു. തൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ മമ്മൂട്ടി ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. തൻ്റെ പ്രകടനം ക്യാമറാമാനെപ്പോലും കരയിപ്പിച്ചെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടാകും"- സാലു ജോർജ് ഓർമിച്ചു.
പുതുമുഖങ്ങളുടെ സ്വന്തം മമ്മൂക്ക
മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് സംവിധായകനായ ജി മാർത്താണ്ഡൻ. മമ്മൂട്ടിയെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി രണ്ട് സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുതുമുഖ സംവിധായകർക്ക് അവസരം നൽകിയ നായക നടനാണ് മമ്മൂട്ടിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 60-ഓളം സംവിധായകരെ അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു.
"വർഷങ്ങളോളം ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ സഹസംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ധാരാളം മമ്മൂട്ടി ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആദ്യ സിനിമ സംഭവിച്ചപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയാണ് അഭിനയിക്കുന്നതെന്ന ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയും സ്വഭാവവും എപ്പോഴാണ് ദേഷ്യപ്പെടുകയെന്നുമൊക്കെ കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു.
പുറമേ മഹാനടൻ്റെ ഇമേജ് ആണെങ്കിലും വളരെയധികം മനുഷ്യസ്നേഹിയായ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ അതുപോലെ തന്നെ തണുക്കുകയും ചെയ്യും. ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങി 100 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും മമ്മൂട്ടി രാവിലെ സെറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെൻഷനാണ്. അതൊക്കെ മാറിവരാൻ കുറച്ചു സമയമെടുക്കും." മാർത്താണ്ഡൻ വ്യക്തമാക്കി.
നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത സ്നേഹം
പ്രശസ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ രമേഷ് പുതിയമഠം മമ്മൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് നാട്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നിറക്കൂട്ടുകൾ ഇല്ലാതെ എന്നൊരു പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചലച്ചിത്രമേഖലയിലുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് പുസ്തകത്തിന് ആധാരം. ഐ വി ശശിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന മൃഗയ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലേക്ക് നടൻ മഹേഷിനെ തിരക്കഥാകൃത്ത് ലോഹിതദാസ് പരിഗണിച്ചു.
ലോഹിതദാസിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം നായകനായ മമ്മൂട്ടിയെ കാണാനായി പിൽക്കാലത്ത് നടനും സംവിധായകനുമായ മഹേഷ് എത്തി. വളരെ സാധാരണ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മഹേഷ് ഒരു മുഷിഞ്ഞ മുണ്ടും ഷർട്ടും ധരിച്ചാണ് എത്തിയത്. വേഷം കണ്ടയുടനെ നീയൊരു നടനാകാൻ പോകുന്ന ആളല്ലേ എന്നും ഇങ്ങനെയാണോ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരാളെ കാണാൻ പോകേണ്ടതെന്നും മമ്മൂട്ടി ചോദിച്ചു. നല്ലൊരു വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ പണമില്ലാത്തതിനാൽ മഹേഷിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം സങ്കടത്തോടെ മടങ്ങി. രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞ് മമ്മൂട്ടി ഗൾഫ് പര്യടനത്തിനായി പോയി.
രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തിരികെ എത്തിയപ്പോൾ മഹേഷിനെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. ഒരല്പം ടെൻഷനോടെ എത്തിയ മഹേഷിന് നേരെ മമ്മൂട്ടി ഗൾഫിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ മൂന്നോ നാലോ ജോഡി വസ്ത്രങ്ങൾ നീട്ടി. ഇനി ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചുവേണം അവസരങ്ങൾ ചോദിച്ചുപോകാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താൻ പറയാതെ തന്നെ തൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ സ്നേഹം കണ്ട് മഹേഷിൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു.
ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച ഇടപെടലുകൾ
മിമിക്രി മേഖലയിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന കാലത്താണ് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ തുടർച്ചയായി 45 ദിവസം മിമിക്രി ഷോയുമായി പര്യടനം നടത്താൻ നടൻ ബിജുക്കുട്ടന് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ടിനി ടോം, ഗിന്നസ് പക്രു, ബിജുക്കുട്ടൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘം അന്ന് സ്റ്റേജ് ഷോകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. യാത്രയ്ക്കായി ഒരാഴ്ച മാത്രം മുന്നിലുള്ളപ്പോഴാണ് നിർമാതാവ് ആൻ്റോ ജോസഫ് ബിജുക്കുട്ടനെ വിളിക്കുന്നത്.
ഒരു സിനിമയിൽ അവസരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മിമിക്രി പരിപാടി നേരത്തെ ഏറ്റുപോയെന്നും 45 ദിവസത്തെ ഗൾഫ് പര്യടനമാണെന്നും ബിജുക്കുട്ടൻ മറുപടി നൽകി. രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൻ്റോ ജോസഫ് വീണ്ടും വിളിക്കുകയും മമ്മൂട്ടിയുടെ പടത്തിലാണ് അഭിനയിക്കേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു. ചായ കൊണ്ടുക്കൊടുക്കുന്ന വേഷമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയ ബിജുക്കുട്ടനോട് മമ്മൂട്ടിയുടെ സുഹൃത്തായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കേണ്ടതെന്നും മമ്മൂട്ടി എത്ര സീനിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും സീനുകളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും ആൻ്റോ ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പോത്തൻ വാവ എന്ന ചിത്രമായിരുന്നു അത്. മിമിക്രി ഷോ റദ്ദാക്കിയാൽ കേസാകുമെന്നതിനാൽ എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ബിജുക്കുട്ടൻ.
പിന്നീട് ആൻ്റോ ജോസഫിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം മമ്മൂട്ടിയെ കാണാൻ കൊച്ചിയിലെത്തി. ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്തോ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മമ്മൂട്ടി മുഖത്ത് നോക്കാതെ തൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. മിമിക്രിയാണോ സിനിമയാണോ വലുത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് സിനിമ എന്ന് ബിജുക്കുട്ടൻ ഒറ്റവാക്കിൽ ഉത്തരം നൽകി. 25 വർഷമായി സ്റ്റേജിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അഭിനയിക്കാൻ മമ്മൂട്ടി നിർദേശിച്ചു.
പിന്നീട് ഡേറ്റുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോത്തൻ വാവയിൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങി. ഓരോ മൂന്നുദിവസം കൂടുമ്പോഴും വിദേശത്ത് ഷോയ്ക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം മമ്മൂട്ടി തന്നെ ഒരുക്കി നൽകി. എമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് ശരിയാക്കുകയും വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ അന്വേഷിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹമില്ലെങ്കിൽ ബിജുക്കുട്ടൻ എന്ന നടൻ മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജീവിതാഭിലാഷം സഫലമായ നിമിഷം
റോഷാക്ക് എന്ന സിനിമയിലാണ് മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം നടൻ റിയാസ് നർമകല ആദ്യം അഭിനയിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മിമിക്രി കലാകാരന്മാരെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന അഭിനേതാവാണ് മമ്മൂട്ടി. മരണവീടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ രംഗമാണ് ആദ്യം ചിത്രീകരിക്കുന്നത്.
മമ്മൂട്ടി സെറ്റിലെത്തിയപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതാഭിലാഷമാണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുകയെന്ന് റിയാസ് പറഞ്ഞു. മമ്മൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്നു. മൃതദേഹം എല്ലാവരും ചേർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗം ചിത്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി റിയാസിനെ രൂക്ഷമായി നോക്കി.
താൻ ചെയ്തത് ശരിയായില്ലേയെന്ന് കരുതി റിയാസിന് ടെൻഷനായി. മമ്മൂട്ടി പതുക്കെ കൈ ചൂണ്ടിയപ്പോൾ വഴക്കുപറയുമെന്ന് റിയാസ് ഉറപ്പിച്ചു. എന്നാൽ മുഖഭാവം മാറാതെ മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം അഭിനയിക്കണമെന്നുള്ള ജീവിതാഭിലാഷം ഇപ്പോൾ സഫലമായല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇതോടെയാണ് റിയാസിന് ആശ്വാസമായത്.
കാതലും പുതിയ മാറ്റങ്ങളും
കാതൽ എന്ന സിനിമയുടെ കഥ പറയാനായി മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയ അനുഭവം സംവിധായകൻ ജിയോ ബേബി പങ്കുവച്ചു. "സ്വവർഗാനുരാഗിയായ കഥാപാത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ മമ്മൂട്ടി ഏതു രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുമെന്ന ടെൻഷനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നും പുറത്തുകാണിക്കാതെയാണ് കഥ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയത്. കഥ കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ആശങ്കയോ പൊട്ടിത്തെറിയോ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായില്ല. വളരെ ശാന്തമായി അദ്ദേഹം കഥ കേട്ടു. എന്നാൽ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല. പകരം സമാന അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന യഥാർഥ മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് തുടർന്ന് സംസാരിച്ചത്. അത്തരം ചർച്ചകൾ കുറെ നേരം നീണ്ടുനിന്നു. ശേഷം മമ്മൂട്ടി തന്നെയാണ് വിദ്യാബാലനെ നായികയാക്കാമെന്ന നിർദേശം വച്ചത്.
അതോടെ മമ്മൂട്ടി ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലായി. മാത്രമല്ല ചിത്രം നിർമിക്കാനും അദ്ദേഹം മുൻകൈയെടുത്തു. വിദ്യാബാലൻ്റെ ഡേറ്റ് പ്രശ്നം കാരണം മമ്മൂട്ടിയുടെ തന്നെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ജ്യോതിക ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്."
മലയാളത്തിൻ്റെ നിത്യയൗവനത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി 75-ാം പിറന്നാൾ ആശംസകൾ. കഴിഞ്ഞദിവസം പുലർച്ചെ കൊച്ചിയിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ വീട്ടിനു മുന്നിൽ എല്ലാവർഷത്തെയും പോലെ ആരാധകർ പിറന്നാളാശംസകൾ അറിയിക്കാൻ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു. വീഡിയോ കോളിലൂടെ അദ്ദേഹം ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കിടയിലേക്ക് എത്തി ആരാധകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു.