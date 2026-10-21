മമ്മൂട്ടിയുടെയും അടൂരിന്റെയും 'പദയാത്ര'; റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു, ചിത്രത്തിനായി ആവേശത്തോടെ ആരാധകര്
മമ്മൂട്ടിയും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഒന്നിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ചിത്രമാണ് 'പദയാത്ര.'
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 3:19 PM IST
മമ്മൂട്ടിയും അടൂര് ഗോപാലകൃഷ്ണനും 32 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഒന്നിക്കുന്ന 'പദയാത്ര'യുടെ റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറില് മമ്മൂട്ടി നിര്മിക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസാണ് ചിത്രം കേരളത്തിൽ പ്രദർശനത്തിന് എത്തിക്കുന്നത്.
ഡിസംബര് നാലിന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് ജോലികള് പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണും കെ.വി. മോഹൻകുമാര് ഐ എ എസും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ-തിരക്കഥ-സംഭാഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയുടെ ട്രെയിലറിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിച്ചത്. ഡോക്ടറുടെ വേഷത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. ശക്തമായ അഭിനയ മുഹൂര്ത്തത്തോടൊപ്പം സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്നത്. ഗ്രേസ് ആന്റണിയാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികാ വേഷത്തിലെത്തുന്നു.
സോഷ്യോ-പൊളിറ്റിക്കൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ പുതിയൊരു അടൂർ ചിത്രത്തിനായുള്ള ആകാംക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത സംവിധായകനും നടനും വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമ്പോള് എന്ത് സമ്മാനമായിരിക്കും ഒരുക്കിവച്ചിരിക്കുന്നതെന്നതിന്റെ വലിയ ആകാംക്ഷയിലാണ് പ്രേക്ഷകര്.
ഷെഹ്നാദ് ജലാൽ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് മുജീബ് മജീദ് സംഗീതമൊരുക്കുന്നു. എറണാകുളം അമ്പലമുകൾ ഡിവിഷൻ, പൂയംകുട്ടി, വയനാട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു പ്രധാന ചിത്രീകരണം.
‘പദയാത്ര’ മമ്മൂട്ടിയും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഒന്നിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ചിത്രമാണ്. 1987ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘അനന്തരം’, 1990ലെ ‘മതിലുകൾ’, 1993ലെ ‘വിധേയൻ’ എന്നിവയാണ് മുൻ ചിത്രങ്ങൾ. മതിലുകള്, വിധേയന് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ അഭിനയത്തിന് രണ്ടുതവണ ദേശീയ പുരസ്കാരം മമ്മൂട്ടിയെ തേടിയെത്തിയിരുന്നു. മമ്മൂട്ടിയുടെ നാല് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളിൽ രണ്ടും അടൂർ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
മൂന്നാമത്തെ പുരസ്കാരം ജബ്ബാർ പട്ടേൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ഡോ. ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കര്’ എന്ന ചിത്രത്തിനും നാലാമത്തേത് രാഹുല് സദാശിവന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഭ്രമയുഗം എന്ന ചിത്രത്തിനുമായിരുന്നു.
‘അനന്തര’ത്തിൽ അശോകനായിരുന്നു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ‘മതിലുകൾ’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറായി മമ്മൂട്ടി എത്തി. തുടർന്ന് സക്കറിയയുടെ ‘ഭാസ്കര പട്ടേലരും എന്റെ ജീവിതവും’ എന്ന കൃതിയെ ആസ്പദമാക്കി അടൂർ ഒരുക്കിയ ‘വിധേയനി’ൽ മമ്മൂട്ടി പ്രധാന കഥാപാത്രമായിരുന്നു.
അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് അവസാനമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ‘പിന്നെയും’ ആയിരുന്നു. ദിലീപും കാവ്യ മാധവനും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം 2016ലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
എഡിറ്റിങ്: പ്രവീൺ പ്രഭാകർ, മുഖ്യസംവിധാന സഹായി: മീരസാഹിബ്, നിർമാണ സഹകരണം: ജോർജ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, കലാസംവിധാനം: ഷാജി നടുവിൽ, നിർമാണ മേൽനോട്ടം: സുനിൽ സിങ്, നിർമാണ നിയന്ത്രണം: ബിനു മണമ്പൂർ, ചമയം: റോണക്സ്, ജോർജ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, വസ്ത്രാലങ്കാരം: എസ്.ബി. സതീശൻ, അഭിജിത്ത്, സിങ്ക് സൗണ്ട്: വൈശാഖ് പി.വി, ശബ്ദമിശ്രണം: കിഷൻ മോഹൻ (സപ്ത റെക്കോർഡ്), ഫൈനൽ മിക്സ്: എം.ആർ. രാജാകൃഷ്ണന്, കളറിസ്റ്റ്: ലിജു പ്രഭാകർ, നിശ്ചലഛായ: നവീൻ മുരളി, പരസ്യപ്രചരണം: വിഷ്ണു സുഗതൻ, പരസ്യ കല: ആഷിഫ് സലിം.