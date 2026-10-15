തെന്നിന്ത്യയുടെ ക്രഷ്; പ്രേക്ഷകരുടെ ക്യൂട്ട് നായിക! സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നെത്തിയ മമിത ബൈജു
മെഡിക്കൽ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് തെന്നിന്ത്യയുടെ താരറാണിയിലേക്ക്; മമിത ബൈജുവിന്റെ വളർച്ച
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 10:58 AM IST
മെഡിക്കൽ പഠനം… ഡോക്ടറാകണം… അതായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വപ്നം. എന്നാൽ ഒൻപതാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ യാദൃച്ഛികമായി പങ്കെടുത്ത ഒരു ഓഡിഷൻ അവളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദിശ തന്നെ മാറ്റി. സിനിമാ പാരമ്പര്യമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയ ആ കൊച്ചുപെൺകുട്ടി ഇന്ന് തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തിരക്കേറിയ യുവ നായികമാരിലൊരാളാണ്. ചിരിയിലൂടെയും അഭിനയത്തിലൂടെയും ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കി, മലയാളവും കടന്ന് തമിഴകത്തും തരംഗമായി മാറിയ മമിത ബൈജു!
ഒരുകാലത്ത് ഡോക്ടറാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന മമിത ഇന്ന് തെന്നിന്ത്യന് സിനിമയിലെ മുൻനിര താരങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് സ്ക്രീൻ പങ്കിടുന്നത്. പ്രേമലുവിലെ റീനുവായി മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കവർന്ന താരം, തമിഴിൽ വിജയ്, സൂര്യ, ധനുഷ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്കൊപ്പവും ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമകളുടെ ഭാഗമായതോടെ തെന്നിന്ത്യയിലെ തന്നെ തിരക്കുള്ള നായികമാരില് ഒരാളായി മാറി. തുടർച്ചയായി ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയങ്ങളും സ്വന്തമാക്കിയതോടെ സിനിമാലോകം ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചത് ആ താരത്തിന്റെ അതിവേഗത്തിലുള്ള വളർച്ചയേയാണ്.
പേരിലെ യാദൃച്ഛികത മുതൽ സിനിമയിലെ താരത്തിളക്കം വരെ
2001 ജൂൺ 22ന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കിടങ്ങൂരിലാണ് മമിത ബൈജു ജനിച്ചത്. ഡോ. ബൈജു കൃഷ്ണന്റെയും മിനിയുടെയും മകളായ മമിതയ്ക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കലാരംഗത്തോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഫാൻസി ഡ്രസ് മത്സരങ്ങൾ, നൃത്തവേദികൾ, സ്കൂള് കലോത്സവങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി വേദികളിൽ അവൾ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു.
മമിതയുടെ പേരിനെക്കുറിച്ചും രസകരമായൊരു കഥയുണ്ട്. ജനനസമയത്ത് മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പേര് മറ്റൊന്നായിരുന്നു. സ്കൂളില് ചേർക്കുന്ന സമയത്താണ് മാതാപിതാക്കള് നല്കിയ പേരല്ല ജനന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിലുള്ളതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. എന്നാല് ആ പേര് മാറ്റാന് അവര് തയാറായില്ല. അങ്ങനെ യാദൃശ്ചികമായി ലഭിച്ച പേര് ഇന്ന് ആ നടിയുടെ ഐഡന്റി തന്നെയായി മാറി.
സിനിമാ പശ്ചാത്തലമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തില് നിന്നാണ് മമിതയുടെ വരവ്. അച്ഛന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് മെഡിസിൻ പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്തെ ആഗ്രഹം. പതിനഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് മമിത ആദ്യമായി സിനിമാ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. പൃഥ്വിരാജ് നായകനായ 'പാവാട'യായിരുന്നു ആദ്യ സിനിമ. തൊന്നുപിന്നാലെ 'സർവോപരി പാലാക്കാരൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലും വേഷമിട്ടു.
തുടക്കത്തില് മമിതയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് ചെറിയ കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ വേഷത്തിലൂടെയും തന്റെ സാന്നിധ്യം അടയാളപ്പെടുത്താൻ അവൾ ശ്രമിച്ചു. അതിനിടയിലാണ് 'ഖോ ഖോ' എന്ന ചിത്രം ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. സ്കൂള് വിദ്യാർഥിനിയുടെ വേഷത്തിൽ മമിത നടത്തിയ സ്വാഭാവിക പ്രകടനം പ്രേക്ഷകരുടെയും സിനിമാപ്രേമികളുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. നായികയായി തിളങ്ങാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ അഭിനയശേഷിയുള്ള യുവതാരമെന്ന നിലയിൽ മമിതയെ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല് സൈക്കോളജി വിദ്യാര്ഥിനിയായിരിക്കവേയാണ് സിനിമ എന്ന സ്വപ്നത്തെ സീരിയസ് ആയി കണ്ടുതുടങ്ങിയത്. ഇതോടെ പഠനം പാതിവഴിയില് ഉപേക്ഷിച്ചു.
പ്രേക്ഷകരുടെ സ്വന്തം സോന
മമിതയുടെ കരിയറിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു ചിത്രമായിരുന്നു ഗിരീഷ് എ.ഡി. സംവിധാനം ചെയ്ത 'സൂപ്പർ ശരണ്യ'. അനശ്വര രാജൻ നായികയായ ചിത്രത്തിൽ സോന എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമിത അവതരിപ്പിച്ചത്.
കോളജ് ജീവിതവും സൗഹൃദവും പ്രണയവുമെല്ലാം പശ്ചാത്തലമായ ചിത്രത്തിൽ സോനയായി മമിത നടത്തിയ പ്രകടനം യുവപ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. കഥാപാത്രത്തിന്റെ സംസാരശൈലിയും പെരുമാറ്റവും സ്വാഭാവികതയും പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിച്ചു. ചിത്രത്തിനു പിന്നാലെ മമിതയുടെ ആരാധകവൃന്ദവും വളരാൻ തുടങ്ങി.
അതേസമയം, മമിതയുടെ അഭിനയശേഷി കൂടുതൽ വ്യക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ സൃഷ്ടികളിലൊന്നായിരുന്നു 'കളർപടം' എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം. ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽനിന്ന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങൾ നിർണായകമായി.
പ്രേമലു; ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച റീനു
മമിത ബൈജുവിന്റെ കരിയറിൽ വഴിത്തിരിവായ ചിത്രമാണ് 'പ്രേമലു'. 2024ൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ഗിരീഷ് എ.ഡി. ചിത്രം വൻ വിജയമായതോടെ റീനു എന്ന കഥാപാത്രം മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമാ കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറി.
റീനുവിന്റെ ചിരിയും സംസാരവും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തു. നായികയുടെ വ്യക്തിത്വവും സ്വാഭാവികമായ അഭിനയവും ചിത്രത്തിന്റെ ജനപ്രീതി വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. കേരളത്തിനു പുറത്തും 'പ്രേമലു' ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെ മമിതയ്ക്ക് മറ്റ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽനിന്നും ആരാധകരുണ്ടായി.
സോഷ്യൽ മീഡിയ റീലുകളിലും ഫാൻ പേജുകളിലും റീനു നിറഞ്ഞുനിന്നു. മമിതയുടെ പഴയ അഭിമുഖങ്ങളും സിനിമയിലെ സംഭാഷണങ്ങളും വരെ വീണ്ടും പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടി. മലയാള സിനിമയിലെ ജനപ്രിയ യുവതാരമെന്ന നിലയിൽനിന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമാപ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നായികയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയായിരുന്നു അത്.
'പ്രേമലു'വിന്റെ വിജയത്തോടെ മമിതയുടെ താരമൂല്യവും ഉയർന്നു. തമിഴ് സിനിമയിൽനിന്ന് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചതോടെ കരിയറിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാനും താരത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
തമിഴകത്തും സാന്നിധ്യമറിയിച്ച് മമിത
മലയാളത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയതിനു പിന്നാലെ തമിഴ് സിനിമയിലും മമിത സാന്നിധ്യമുറപ്പിച്ചു. ജി.വി. പ്രകാശ് കുമാർ നായകനായ 'റിബൽ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തമിഴ് സിനിമയിൽ എത്തിയ താരം പിന്നീട് യുവതാരങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള സിനിമകളിലേക്കും കടന്നു.
പ്രദീപ് രംഗനാഥനൊപ്പം അഭിനയിച്ച 'ഡ്യൂഡ്' ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മമിതയുടെ തമിഴ് സിനിമാ യാത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുത്തു. തമിഴ് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും താരത്തിന് ആരാധകവൃന്ദം വളർന്നു. മലയാളത്തിൽനിന്ന് തമിഴിലേക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റം മമിതയുടെ വളര്ച്ചയുടെ ഗ്രാഫ് വേഗത്തില് ഉയര്ത്തി. ധനുഷ് നായകനായ 'കര' ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രോജക്ടുകളിലും മമിതയുടെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധേയമായി.
തമിഴ് സിനിമയിലെ മുൻനിര താരങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചതോടെ മമിതയുടെ കരിയർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടി. വിജയ് നായകനായ 'ജന നായകൻ', സൂര്യ നായകനായ 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ സാന്നിധ്യം താരത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ മറ്റൊരു ഘട്ടമായി.
എന്നാല് ഗിരീഷ് എ.ഡിക്കൊപ്പം വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് നിവിന് പോളിയുടെ നായികയായി 'ബെത്ലഹേം കുടംബ യൂണിറ്റി'ല് വീണ്ടുമെത്തിയതോടെ പ്രേക്ഷകര് അത് ഏറ്റെടുത്തു. ചിത്രം തിയേറ്ററിലും ഒടിടിയിലും തരംഗമായി മാറി. മലയാളത്തില് മാത്രമല്ല തെന്നിന്ത്യന് പ്രേക്ഷകര് ഒന്നാകെയാണ് ഈ ചിത്രം ഏറ്റെടുത്തത്. നിവിന് പോളി അവതരിപ്പിച്ച ജസ്റ്റിനും മമിത അവതരിപ്പിച്ച ആഷ്ലിയുമൊക്കെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറി.
'ജന നായകനും' 'വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സും' 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റു'മൊക്കെ കോടി കിലുക്കത്തിലേക്ക് അതിവേഗം എത്തിച്ച നായികയാണ് മമിത ബൈജു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ദീപിക പദുകോണിനും ആലിയ ഭട്ടിനും ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോര്ഡിലേക്കാണ് മമിത ബൈജു ഞൊടിയിടയില് ഓടി കയറിയത്. തുടർച്ചയായി മൂന്ന് 200 കോടി ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുന്ന നായികയെന്ന നേട്ടമാണ് മമിത ഇതിലൂടെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല 100 കോടി ക്ലബിൽ കടന്ന അഞ്ചു സിനിമകളാണ് മമിതയുടെ ക്രെഡിറ്റില്. ‘പ്രേമലു’, ‘ഡ്യൂഡ്’, ‘ജന നായകന്, ‘വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ്’, 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'.
ഇന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ തിരക്കു പിടിച്ച നടിമാരില് ഒരാളായി മാറികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മമിത. മുന്നിര നായികയായി ഉയര്ന്നിട്ടും തലക്കനമില്ലാതെ സാധാരണക്കാരിയായി തന്നെയാണ് മമിത ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നില് നില്ക്കുന്നത്.