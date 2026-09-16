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IMDb ട്രെൻഡിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ മമിത ബൈജുവിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം; തൊട്ടുപിന്നാലെ വാമികയും ഐശ്വര്യ റായ്‌യും, തിളങ്ങി ‘മിർസാപൂർ: ദി മൂവി’യും

ഈ ആഴ്‌ച ഐ എം ഡി ബി ഈ ആഴ്‌ച (IMDb) പുറത്തുവിട്ട ജനപ്രിയ ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ പുതിയ പട്ടികയിൽ മുന്‍നിരയില്‍ മമിത ബൈജു.

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IMDb Trending List this week (Photo: Instagram, IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 11:03 AM IST

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ന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്ത് ഈ ആഴ്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ താരങ്ങളെയും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഐഎംഡിബി (IMDb) പുറത്തുവിട്ട 'ട്രെന്‍ഡിങ് പീപ്പിള്‍ ഇന്‍ ഇന്ത്യ' (Trending People in India) പട്ടികയിൽ മമിത ബൈജു ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. പുതിയ സിനിമകളിലൂടെയും സമീപകാല പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയും ലഭിച്ച ശ്രദ്ധയാണ് മമിതയെ പട്ടികയുടെ മുന്‍നിരയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

മമിത ബൈജുവിന്‍റെ ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’ ഒടിടി റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വലിയ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധയും ഈ റാങ്കിങ്ങിൽ നിർണായകമായി. ചിത്രത്തിൽ മമിതയ്ക്കൊപ്പം പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ സൂര്യ പട്ടികയിൽ 11-ാം സ്ഥാനവും സ്വന്തമാക്കി. ഐഎംഡിബി-യുടെ നിലവിലെ വിവരങ്ങളിലും മമിത ബൈജുവിനെ ചിത്രത്തിലെ മാഡി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ ആഴ്ചത്തെ ഐഎംഡിബി പട്ടികയിൽ ‘മിർസാപൂർ: ദി മൂവി’യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരുകൾ ആദ്യ 15 സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടം നേടി എന്നതാണ് മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം.

ചിത്രത്തിലെ അനങ്ഷ ബിശ്വാസ് ഏഴാം സ്ഥാനത്തും, സംവിധായകൻ ഗുർമീത് സിംഗ് എട്ടാം സ്ഥാനത്തും, സോണാൽ ചൗഹാൻ 15-ാം സ്ഥാനത്തുമാണ് എത്തിയത്. സിനിമയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള നിലവിലെ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ ഐഎംഡിബിയുടെ ട്രെൻഡിംഗ് പട്ടികയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

'ചംബക്' എന്ന ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധ നേടിയ അമൈറ ദസ്തൂർ ഈ ആഴ്ച ഐഎംഡിബി പട്ടികയിൽ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്താണ്. പുതിയ സിനിമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളും താരങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രേക്ഷക താൽപ്പര്യവുമാണ് ആഴ്ചതോറുമുള്ള ഈ പട്ടികയിൽ താരങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മാറുന്നതിന് പിന്നിൽ.

'ഹനുമാൻ അൻഷ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധായകൻ വിശാൽ ചതുർവേദി ആറാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി. ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളും പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധയും സംവിധായകനെ ഈ ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെൻഡ് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചു.

മമിത ബൈജുവിന്‍റെ കുതിപ്പ്

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി മലയാള സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യമായി മാറിയ മമിത ബൈജുവിന് 2026 പ്രത്യേകിച്ച് തിരക്കേറിയ വർഷമാണ്. 'പ്രേമലു'യിലൂടെ വലിയ ജനപ്രീതി നേടിയ താരം തുടർന്ന് വിവിധ ഭാഷകളിലെ സിനിമകളിലും ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഐഎംഡിബി പ്രൊഫൈലിലും 'പ്രേമലു', 'സൂപ്പര്‍ ശരണ്യ', 'ഓപ്പറേഷന്‍ ജാവ', 'വിശ്വനാഥ് ആന്‍ഡ് സണ്‍സ്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ മമിതയുടെ പ്രധാന സിനിമകളായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്പോൾ ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’ ഒടിടി റിലീസും മമിതയുടെ പേരിന് വീണ്ടും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സൂര്യയും മമിത ബൈജുവും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ചിത്രം തിയേറ്റർ റിലീസിന് പിന്നാലെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിലെ ഇരുവരുടെയും പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് പ്രതികരണങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, മമിതയുടെ ജനപ്രീതി ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’ എന്ന ഒറ്റ ചിത്രത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. 2026ലെ മറ്റ് സിനിമകളും താരത്തിന്‍റെ കരിയറിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഐഎംഡിബിയിലെ മമിതയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളിൽ ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്, വിശ്വനാഥ് ആന്‍ഡ് സണ്‍സ്, ജന നായകന്‍, കര തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന റാങ്കുകൾ

1. മമിത ബൈജു

2. വാമിഖ ഗബ്ബി

3. ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചന്‍

4. ശ്രിയ ശരണ്‍

5. നിമിഷ സജയന്‍

6. വിശാൽ ചതുർവേദി

7. അനങ്ഷ ബിശ്വാസ്

8. ഗുർമീത് സിംഗ്

9. അമൈറ ദസ്തൂർ

10. സഞ്ജന എകെ

11. സൂര്യ

IMDb ട്രെൻഡിംഗ് ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്?

IMDbയുടെ Trending People in India ഫീച്ചർ ഓരോ ആഴ്ചയും ഇന്ത്യയിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേടിയ അഭിനേതാക്കളെയും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെയും അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പുതിയ സിനിമകളുടെ റിലീസ്, ട്രെയിലറുകൾ, കഥാപാത്രങ്ങൾ, വാർത്തകളിലെ സാന്നിധ്യം, വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയവ ഒരു താരത്തിലേക്കുള്ള പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകാം.

ഈ പട്ടിക IMDb-യുടെ Android, iOS ആപ്പുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. IMDb പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ 250 ദശലക്ഷത്തിലധികം പ്രതിമാസ സന്ദർശനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രേക്ഷക താൽപ്പര്യമാണ് ഇത്തരം ട്രെൻഡിംഗ് ഫീച്ചറുകളുടെ അടിസ്ഥാന ഡാറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

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