മെട്രോ നഗരത്തിലൂടെ ചിരിച്ചുല്ലസിച്ച് മമിതയും സംഗീതും; 'ഹലോ ഡിയര്' പുത്തന് പോസ്റ്റര് പുറത്ത്
മെട്രോ നഗരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് പൂര്ണമായും റൊമാന്റിക് കോമഡി ജോണറിലാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ അവതരണം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 10:28 AM IST
മമിത ബൈജുവും സംഗീത് പ്രതാപും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'ഹലോ ഡിയറി'ന്റെ പുത്തന് പോസ്റ്റര് പുറത്ത്. ഡിനോയ് പൗലോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത് ആഷിഖ് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ബാനറില് ആഷിഖ് ഉസ്മാന് ആണ്.
പൊതു നിരത്തിൽ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് കൊണ്ട് പച്ചക്കറി കിറ്റുമായി മമിതബൈജുവും സംഗീത് പ്രതാപും നടന്നു വരുന്ന മനോഹരമായ പോസ്റ്ററാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. 'ഹലോ ഡിയറി'ന്റെ സെക്കന്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററാണിത്. പോസ്റ്റര് ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായിട്ടുണ്ട്. 2027 ജനുവരി 19 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
മെട്രോ നഗരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് പൂര്ണമായും റൊമാന്റിക് കോമഡി ജോണറിലാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ അവതരണം. ഒപ്പം ചില വഴിത്തിരിവുകളും ചിത്രത്തിന്റെ കഥാഗതിയില് നിര്ണായക ഘടകമാണ്. ചിരിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും മനോഹരമായ മൂഹൂര്ത്തങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ഏറെ കൗതുകരമായ ദൃശ്യാനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും ഹലോ ഡിയര് എന്നാണ് സൂചന.
സെൻട്രൽ പിക്ച്ചേർസ് ആണ് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നത്. യൂത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകള്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
'തണ്ണീര് മത്തന് ദിനങ്ങള്', 'മെജോ', 'പത്രോസിന്റെ പടവുകള്' എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് തിരക്കഥയൊരുക്കുകയും ഈ ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുകയും ചെയ്ത് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധനേടിയതാണ് ഡിനോയ് പൗലോസ്.
സംഗീത് പ്രതാപ്, മമിതാ ബൈജു എന്നിവർക്കു പുറമേ സുരേഷ് കൃഷ്ണയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു. ഇവർക്കു പുറമേ ഏതാനും പ്രമുഖ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.
ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ ജോർജ്, എഡിറ്റിംഗ് - ചമൻ ചാക്കോ, കലാ സംവിധാനം - നിമിഷ് എം. താനൂർ, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ- മഷർ ഹംസ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-രാജേഷ് അടൂർ, അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - അശ്വിൻ മോഹൻ, വിഷ്ണു വൈശാഖ്, വിഷ്ണു രവി, സ്റ്റിൽസ്- ബിജിത്ത് ധർമ്മടം, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ-ശിവകുമാർ പെരുമുണ്ട, എക്സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - സുധർമ്മൻ വള്ളിക്കുന്ന്, കോ പ്രൊഡ്യൂസർ-അരുൺ ഡി. ജോസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - വിനോദ് വേണുഗോപാൽ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ശ്രീക്കുട്ടൻ, പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.
കൊച്ചിയിൽ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായ ഈ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
'പ്രേമലു' എന്ന ഒറ്റ സിനിമയിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ കോമ്പോയാണ് സംഗീത് പ്രതാപും മമിത ബൈജുവും. 'ബെത്ലേഹം കുടുംബ യൂണിറ്റാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തിയ മറ്റൊരു ചിത്രം. ചിത്രം തിയേറ്റര് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ഒടിടിയിലും തരംഗമാണ്.
ആഷിക്ക് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറില് റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണ് 'അതിമനോഹരം'. തരുണ് മൂര്ത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് മോഹൻലാൽ- മീരാ ജാസ്മിന് ആണ് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നത്.