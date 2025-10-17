മമിത ബൈജുവും ലോക ചാപ്റ്റര് 2ന്റെ ഭാഗമോ? നസ്ലെന് ഡ്യൂഡ് കാണുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും പ്രേമലു 2നെ കുറിച്ചും നടി
മമിത ബൈജുവും പ്രതീപ് രംഗനാഥനും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളിലെത്തിയ റൊമാന്റിക് കോമഡി ചിത്രം ഡ്യൂഡ് ഇന്നാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊമോഷന് പരിപാടിയില് ലോക ചാപ്റ്റര് 2ല് ഭാഗമാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിച്ച് മമിത ബൈജു.
മമിത ബൈജുവിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് പ്രതീപ് രംഗനാഥന് നായകനായി എത്തിയ 'ഡ്യൂഡ്'. കീര്ത്തീശ്വരന് സംവിധാനം ചെയ്ത റൊമാന്റിക് കോമഡി ചിത്രം ഇന്നാണ് (ഒകടോബര് 17) തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമ്പോള് റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊമോഷന് പരിപാടികളുടെ തിരക്കിലാണ് മമിതയും പ്രതീപും.
പ്രൊമോഷനിടെ 'ലോക ചാപ്റ്റര് 2' വുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മമിതയുടെ മറുപടിയാണിപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിക്കുന്നത്. "എനിക്കറിയില്ല. അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളില് എനിക്കൊരു വേഷം ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്," മമിത പറഞ്ഞു.
മമിതയുടെ കരിയറില് വഴിത്തിരിവായ ചിത്രമാണ് ഗിരീഷ് എഡി സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രേമുലു (2024). ചിത്രത്തില് മമിതയും നസ്ലെനുമാണ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തില് എത്തിയത്. പ്രൊമോഷനിടെ നസ്ലെനെ കുറിച്ചും പ്രേമലുവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ചോദ്യത്തിനും മമിത പ്രതികരിച്ചു.
'പ്രേമലു'വിലെ സഹതാരവും 'ലോക'യുടെ ഭാഗവുമായ നസ്ലെൻ 'ഡ്യൂഡ്' കാണുമോ എന്നായി മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ അടുത്ത ചോദ്യം. "ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് സിനിമ കാണും. നെസ്ലെന് ഇപ്പോൾ ഏതോ ഷൂട്ടിംഗിലാണ്. അവനോട് സിനിമ കാണാൻ ഞാന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവന് കാണുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," മമിത മറുപടി നല്കി.
'പ്രേമലു 2'നെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോടും മമിത പ്രതികരിച്ചു. "എനിക്ക് അറിയില്ല. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു ധാരണയുമില്ല," മമിത പറഞ്ഞു.
അതേസമയം 'പ്രേമലു'വിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല് നിര്ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ദിലീപ് പോത്തന് മുമ്പൊരിക്കല് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് പറഞ്ഞിരുന്നു.
അതേസമയം മമിതയുടേതായി തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ 'ഡ്യൂഡി'ന് ആദ്യ ദിനത്തില് തന്നെ മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തില് പ്രദീപ് രംഗനാഥന്റെയും മമിതയുടെയും പ്രകടനം അതിശയകരമാണെന്ന് ഒരു ആരാധകന് എക്സില് കുറിച്ചു. സംവിധായകന് കീർത്തിശ്വരന്റേത് മികച്ച അരങ്ങേറ്റമാണ് ഡ്യൂഡ് എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ തിളക്കമാർന്ന ഒരു കരിയർ ഉണ്ടെന്നും മറ്റൊരു ആരാധകന് എക്സില് കുറിച്ചു.
'പ്രേമലു' എന്ന ഒറ്റ ചിത്രത്തിലൂടെ തലവര മാറിയ നടയാണ് മമിത ബൈജു. 'പ്രേമലു'വിലൂടെ തെന്നിന്ത്യന് സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ഹൃദയത്തില് ഇടം നേടാനും മമിതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തില് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന് പുറത്തും വലിയ ജനപ്രീതിയാണ് ചിത്രത്തിലെ റീനു എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്.
