ചായ കുടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് മമിതയും സംഗീതും; 'ഹലോ ഡിയര്' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്! പുത്തന് പോസ്റ്റര് പുറത്ത്
'പ്രേമലു', 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' എന്നീ സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം സംഗീത് പ്രതാപ്, മമിത ബൈജുവും ഒരുമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് ഈ ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 1:02 PM IST
ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിന് ശേഷം മമിത ബൈജുവും സംഗീത് പ്രതാപും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായെത്തുന്ന 'ഹലോ ഡിയറി'ന്റെ റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡിനോയ് പൗലോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത് ആഷിഖ് ഉസ്മാന് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെ ബാനറില് ആഷിഖ് ഉസ്മാന് ആണ്.
പുത്തന് പോസ്റ്റര് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തിയതി അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടത്. ചായ കപ്പുമായി പഴയ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗോവണിയില് ഇരുന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന മമിതയേയും സംഗീത് പ്രതാപിനേയുമാണ് പോസ്റ്ററില് കാണാനാവുന്നത്. നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് ലുക്കിനും സെക്കന്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിനുമൊക്കെ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിച്ചത്. 2027 ജനുവരി 29 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
മെട്രോ നഗരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് പൂര്ണമായും റൊമാന്റിക് കോമഡി ജോണറിലാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ അവതരണം. ഒപ്പം ചില വഴിത്തിരിവുകളും ചിത്രത്തിന്റെ കഥാഗതിയില് നിര്ണായക ഘടകമാണ്. ചിരിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും മനോഹരമായ മൂഹൂര്ത്തങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ഏറെ കൗതുകരമായ ദൃശ്യാനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും ഹലോ ഡിയര് എന്നാണ് സൂചന.
സെൻട്രൽ പിക്ച്ചേർസ് ആണ് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നത്. യൂത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകള്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
'തണ്ണീര് മത്തന് ദിനങ്ങള്', 'മെജോ', 'പത്രോസിന്റെ പടവുകള്' എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് തിരക്കഥയൊരുക്കുകയും ഈ ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുകയും ചെയ്ത് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധനേടിയതാണ് ഡിനോയ് പൗലോസ്.
പ്രേമലു, ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് എന്നീ സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം സംഗീത് പ്രതാപ്, മമിത ബൈജുവും ഒരുമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് ഈ ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവര്ക്ക് പുറമെ സുരേഷ് കൃഷ്ണയും ഈ ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു. ഏതാനും പ്രമുഖ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ ജോർജ്, എഡിറ്റിംഗ് - ചമൻ ചാക്കോ, കലാ സംവിധാനം - നിമിഷ് എം. താനൂർ, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ- മഷർ ഹംസ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-രാജേഷ് അടൂർ, അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - അശ്വിൻ മോഹൻ, വിഷ്ണു വൈശാഖ്, വിഷ്ണു രവി, സ്റ്റിൽസ്- ബിജിത്ത് ധർമ്മടം, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ-ശിവകുമാർ പെരുമുണ്ട, എക്സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - സുധർമ്മൻ വള്ളിക്കുന്ന്, കോ പ്രൊഡ്യൂസർ-അരുൺ ഡി. ജോസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - വിനോദ് വേണുഗോപാൽ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ശ്രീക്കുട്ടൻ, പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.
കൊച്ചിയിൽ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായ ഈ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആഷിക്ക് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറില് റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണ് 'അതിമനോഹരം'. തരുണ് മൂര്ത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് മോഹൻലാൽ- മീരാ ജാസ്മിന് ആണ് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നത്.
മോഹന്ലാല്- അനൂപ് സത്യന് കൂട്ടുക്കെട്ടില് ഒരുങ്ങുന്ന എല് 368 ആണ് സംഗീത് പ്രതാപിന്റേതായി ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന ചിത്രം.