വിശ്വസ്‌തനായ ഡ്രൈവര്‍ക്കൊപ്പം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിച്ച് മല്ലിക സുകുമാരന്‍

തന്‍റെ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച് മല്ലിക സുകുമാരന്‍. വർഷങ്ങളായി കുടുംബത്തോടൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന ഡ്രൈവറിനൊപ്പം കേക്ക് മുറിച്ച് പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് മല്ലിക ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ പങ്കുവച്ചത്.

Mallika Sukumaran (Mallika Sukumaran facebook page)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 5, 2025 at 4:55 PM IST

2 Min Read
വീട്ടിലെ വിശ്വസ്‌തനായ ഡ്രൈവറിനൊപ്പം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിച്ച് മല്ലിക സുകുമാരന്‍. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു മല്ലികയുടെ 71-ാമത് ജന്മദിനം. തന്‍റെ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് മല്ലിക സുകുമാരന്‍. ഡ്രൈവറായ ദീപുവിന്‍റെ ചിത്രത്തിനൊപ്പമാണ് മല്ലിക സുകുമാരന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്‌റ്റ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഹൃദ്യമായൊരു കുറിപ്പും മല്ലിക പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

"വർഷങ്ങളായി കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രിയ സാരഥികൾക്ക് സമർപ്പണം... പാലോടുകാരനായ അജയകുമാർ എന്ന കുട്ടപ്പൻ, (മുൻ റിട്ടയേഡ് കെഎസ്‌ആര്‍ടിസി ഡ്രൈവർ) തിരുവനന്തപുരം വട്ടിയൂർക്കാവ് താമസക്കാരനായ രാജൻ വിശ്വനാഥ് എന്ന രാജൻ, വർക്കല ഇടവ സ്വദേശിയായ ദീപു ദിവാകരൻ പിള്ള എന്ന ദീപു... ഈ മൂന്ന് പേരും.

ഡ്രൈവർമാരായി സുകുമാരന്‍ കുടുംബത്തിൽ വന്നവരാണ്... ഇതിൽ രാജന് അല്‍പം കുസൃതിയും മുൻകോപവും ഒക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിലും, മുപ്പത് വർഷത്തെ സർവീസ് ഉള്ള സീനിയർ എന്ന നിലയിൽ ഒന്ന് പറയാം.. രാജന് സ്‌നേഹിക്കാനേ അറിയൂ... സ്നേഹം അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല... എട്ട് വർഷങ്ങളോളം എന്നോടൊപ്പം നിന്നപ്പോൾ, സമാന സ്വഭാവക്കാരനായ പൃഥ്വിയുടെ സാരഥിയായി അയച്ചു... 22 വർഷത്തോളമായി...

പിന്നെ ദീപു... കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷങ്ങളായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ദീപുവിൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ, ഒരു മകനെ പോലെ നോക്കുന്ന വ്യക്‌തി... ദീപു എൻ്റെ പിറന്നാൾ മധുരതരമായി ആഘോഷിച്ചത് എവിടെയും കണ്ടില്ല എന്ന സങ്കടം ഇതോടെ തീരണം" -മല്ലിക സുകുമാരന്‍ കുറിച്ചു.

അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്മയ്‌ക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകളുമായി പൃഥ്വിരാജും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കൊച്ചു മകള്‍ അലംകൃതയെ ചേര്‍ത്തുപടിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന മല്ലിക സുകുമാരന്‍റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടാണ് അമ്മയ്‌ക്ക് പൃഥ്വിരാജ് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നത്. "പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ അമ്മാ", എന്നാണ് പൃഥ്വിരാജ് കുറിച്ചത്. ഒപ്പം അച്ചമ്മ, ആലി എന്നീ ഹാഷ്‌ടാഗുകളും താരം പങ്കുവച്ചു.

അതേസമയം പൃഥ്വിയുടെ പോസ്‌റ്റിന് പിന്നാലെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് മല്ലികയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തനിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സമ്മാനമാണ് ഈ ചിത്രം എന്നായിരുന്നു മല്ലികയുടെ പ്രതികരണം. തന്‍റെ ആല്‍ബത്തില്‍ ഈ ചിത്രം ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും മല്ലിക പറഞ്ഞു.

"നന്ദി ദാദുമോന്‍. ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ലഭിച്ച അമൂല്യമായ സമ്മാനമാണ് ഈ ചിത്രം. ഇത് എന്‍റെ ആല്‍ബത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അച്ചമ്മയുടെ ക്യൂട്ട് ഡോള്‍, ആലി മോള്‍. അന്നത്തെ സമയത്ത് എന്‍റെ ടീച്ചറും കൂടിയായിരുന്നു. എന്‍റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുന്നു" -ഇപ്രകാരമായിരുന്നു പൃഥ്വിരാജിന് മറുപടിയായി മല്ലിക സുകുമാരന്‍ ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചത്.

