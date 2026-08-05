'ജയ് ജയ് ഗൗഡാജി' ഇന്നും ഹിറ്റ്; വെള്ളിത്തിരയില് ഭീതിനിറച്ച വില്ലന്! മലയാളി പ്രേക്ഷകരേയും ഞെട്ടിച്ച പ്രദീപ് റാവത്ത്
സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് അനശ്വരമാക്കിയ 'ജയ് ജയ് ഗൗഡാജി' എന്ന ഡയലോഗിനൊപ്പം പ്രദീപ് സിങ് റാവത്തിന്റെ മുഖം മലയാളികൾ ഇന്നും ഓര്ക്കുന്നുണ്ട്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 5, 2026 at 3:12 PM IST
എ. ആര്. മുരുകദോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഗജനി സിനിമ കണ്ടവര് ആരും അതിലെ കൊടും വില്ലനെ മറക്കാനിടയില്ല, ചിത്രത്തിലെ സഞ്ജയ് രാമസ്വാമി (സൂര്യ)യേയും അവന്റെ കാമുകി കല്പ്പനേയും (അസിന്) ഇരുമ്പ് ദണ്ഡുകൊണ്ട് ക്രൂരമായി ആഞ്ഞടിക്കുന്നതും ആ അടിയേറ്റ് കല്പ്പന മരിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഓരോ പ്രേക്ഷകന്റെയും മനസില് ഒരു മുറിവ് പോലെ ഇന്നും മായാതെ കിടപ്പുണ്ടാകും. കുറ്റിത്തലമുടിയും വളഞ്ഞ പുരികങ്ങളും ക്രൗര്യം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളും ഒത്ത ശരീരവുമായി പ്രേക്ഷകര്ക്കു മുന്നിലെത്തിയ ആ വില്ലനെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും മനസില് നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകുകയില്ല. ആ വില്ലന് കഥാപാത്രം മനോഹരമാക്കിയ പ്രദീപ് സിങ് റാവത്തിന്റെ വിയോഗ വാര്ത്തയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യന് സിനിമാ ലോകം കേട്ടത്.
നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട അഭിനയജീവിതത്തിൽ അഞ്ച് ഭാഷകളിലായി അനവധി ശ്രദ്ധേയ കഥാപാത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ വില്ലൻമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. പ്രദീപ് സിങ് റാവത്തിനെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരും അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും മറന്നുകാണില്ല. കാരണം ഗജനിയില് കൊടൂര വില്ലനായി എത്തിയ ആ നടന് വീണ്ടും വീണ്ടും വെള്ളിത്തിരയില് ഭീതിനിറച്ചിരുന്നു.
റാഫി മെക്കാര്ട്ടിന്റെ സംവിധാനത്തില് മോഹന്ലാല്, ജയറാം, ദിലീപ് എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചൈന ടൗണ് എന്ന ചിത്രത്തിലും പ്രദീപ് സിങ് റാവത്ത് വില്ലനായി എത്തി ഇവരെ വിറപ്പിച്ചതാണ്.
മലയാളികൾക്ക് അദ്ദേഹം എന്നും 'ചൈനാ ടൗൺ'യിലെ ഗൗഡാജി തന്നെയാണ്. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിന്റെ "ജയ് ജയ് ഗൗഡാജി" എന്ന ഡയലോഗും പ്രദീപ് സിങ് റാവത്തിന്റെ ഗംഭീര പ്രകടനവും ഇന്നും സിനിമാസ്നേഹികൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് അനശ്വരമാക്കിയ "ജയ് ജയ് ഗൗഡാജി" എന്ന ഡയലോഗിനൊപ്പം പ്രദീപ് സിങ് റാവത്തിന്റെ മുഖം മലയാളികൾ ഇന്നും ഓര്ക്കുന്നുണ്ട്.
മോഹൻലാൽ, ജയറാം, ദിലീപ് എന്നിവർക്കൊപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വില്ലൻ കഥാപാത്രം ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകളിലൊന്നായിരുന്നു.
'ചൈനാ ടൗൺ' ചിത്രീകരണത്തിനിടെ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പ്രദീപ് സിങ് റാവത്ത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നുവെന്ന് നടൻ ജയറാം ഒരിക്കൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. മോഹൻലാൽ, ജയറാം, ദിലീപ് എന്നിവരുടെ നെറ്റിയിൽ സംഭാഷണങ്ങൾ എഴുതി ഒട്ടിച്ചുവച്ചത് നോക്കിയാണ് പല രംഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഡയലോഗുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ചിത്രം കണ്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷാപ്രശ്നം ഒരിടത്തും അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. അത്രയും സ്വാഭാവികവും ശക്തവുമായ പ്രകടനമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചത്. പിന്നീട് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നായകനായ 'പാതിരാമണൽ' ഉൾപ്പെടെ മലയാള സിനിമകളിലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമായി.
2019 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ സിദ്ദിഖിന്റെ മകന് ഷഹീന് സിദ്ദിറ് നായക വേഷത്തില് എത്തിയ ഒരു കടത്ത് നാടന് കഥ എന്ന ചിത്രത്തിലും വില്ലന് വേഷത്തില് പ്രദീപ് സിങ് റാവത്ത് എത്തിയിരുന്നു. പീറ്റര് സാജന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങിയ ചിത്രമായിരുന്നു അത്. കുഴൽപ്പണ മാഫിയയുടെ കണ്ണി ആകേണ്ടി വരുന്ന യുവാവിന്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു ഒരു കടത്ത് നാടന് കഥ എന്നത്.
വഴിത്തിരിവായ കഥാപാത്രം
പ്രദീപ് സിങ്ങിന്റെ കരിയറില് വഴിത്തിരിവായ കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഗജനിയിലേത്.പിന്നീട് സമാനമായ വില്ലന് വേഷങ്ങളാണ് കൂടുതലും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയത്.
സിനിമയിലെത്തും മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മറ്റൊരു വഴിയിലായിരുന്നു. ബിരുദ പഠനത്തിന് ശേഷം നല്ലൊരു ജോലി കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ശ്രമം. സൈനിക പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തോട് സൈന്യത്തിൽ ചേരാൻ വീട്ടുകാർ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അത് നടന്നില്ല. പിന്നീട് ഐ.പി.എസ്., യു.പി.എസ്.സി. ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സരപരീക്ഷകൾ എഴുതിയെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ നിരവധി ബാങ്കുകളിൽ ക്ലറിക്കൽ ജോലിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ആ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയില്ല. ആ തീരുമാനമാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു കരുത്തുറ്റ വില്ലനെ സമ്മാനിച്ചത്.
ബി.ആർ. ചോപ്രയുടെ ഇതിഹാസ ടെലിവിഷൻ പരമ്പരയായ 'മഹാഭാരത'ത്തിൽ അശ്വത്ഥാമാവായി എത്തിയതോടെയാണ് പ്രദീപ് സിങ് റാവത്ത് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. തുടർന്ന് ആമിർ ഖാൻ നായകനായ 'ലഗാൻ' സിനിമയിലെ ദേവാ സിങ് ശിപായ് എന്ന കഥാപാത്രവും അദ്ദേഹത്തെ ദേശീയതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനാക്കി. എസ്.എസ്. രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത 'സൈ', 'ഗജിനി' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ വില്ലൻമാരിൽ ഒരാളായി മാറി.
വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പുതുമയാർന്ന ഭാവവും ഭീതിജനകമായ വ്യക്തിത്വവും സമ്മാനിച്ച പ്രദീപ് സിങ് റാവത്തിന്റെ വേർപാട് ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അനശ്വരമാക്കിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ സിനിമാപ്രേമികളുടെ ഓർമകളിൽ എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കും.