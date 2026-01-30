ETV Bharat / entertainment

തമിഴ്‌നാട് ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം; ഏഴില്‍ അഞ്ച് മികച്ച നടിമാര്‍ക്കുള്ള അവാര്‍ഡും നേടിയത് മലയാളി താരങ്ങള്‍

2016 മുതൽ 2022 വരെയുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളിൽ ഏഴിൽ അഞ്ച് വർഷവും മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയത് മലയാളികളാണ്.

TAMIL NADU STATE FILM AWARDS BEST ACTRESS AWARD WINNERS MALAYALAM CINEMA STARS TAMIL MOVIE
Malayali Actress (ETV Bharat)
ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരങ്ങളില്‍ തിളങ്ങി മലയാളി താരങ്ങള്‍. അഞ്ച് മലയാളി നടിമാര്‍ക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. 2016 മുതൽ 2022 വരെയുള്ള ഏഴ് വർഷത്തെ പുരസ്‌കാരങ്ങളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഫെബ്രുവരി 13ന് ചെന്നൈയിലെ കലൈവാനർ അരങ്ങിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ അവാർഡുകൾ സമ്മാനിക്കും.

ഉര്‍വശി, മഞ്ജു വാര്യർ, നയൻതാര, ജ്യോതിക, കീർത്തി സുരേഷ്, അപർണ ബാലമുരളി, ലിജോ മോൾ ജോസ്, സായ് പല്ലവി എന്നിവരാണ് മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹരായത്.

സൂര്യ, ധനുഷ്, വിജയ് സേതുപതി, കാർത്തി, വിക്രം പ്രഭു, പാർഥിപൻ എന്നിവര്‍ക്കാണ് മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്‌കാരം.

മലയാളി താരം റഹ്മാന്‍ മികച്ച വില്ലനുള്ള പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹനായി, വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി, വര്‍ഷ രഞ്ജിത്ത് എന്നിവര്‍ മികച്ച പിന്നണി ഗായകരായി.

മികച്ച നടനും നടിക്കും ഒരു പവൻ സ്വർണ മെഡലും മെമന്‍റോയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കും. മികച്ച ചിത്രങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് സമ്മാനത്തുക.

മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്‌കാരം വട ചെന്നൈ എന്ന ചിത്രത്തിന് ധനുഷിനും, മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം ചെക്ക ചിന്ത വാനം എന്ന ചിത്രത്തിന് ജ്യോതികയ്ക്കുമാണ്.

മികച്ച നടനുള്ള സ്‌പെഷ്യൽ അവാർഡ് രാക്ഷസന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന് വിഷ്ണു വിശാലിനും, മികച്ച നടിക്കുള്ള സ്‌പെഷ്യൽ അവാർഡ് കനാ, വട ചെന്നൈ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യ രാജേഷിനുമാണ് ലഭിച്ചത്. മികച്ച ഹാസ്യനടനുള്ള പുരസ്‌കാരം യോഗി ബാബുവും നേടി.

ചിത്രം- മാനഗരം (2016), നടന്‍- വിജയ് സേതുപതി (പുതിയാത പുതിര്‍), നടി- കീര്‍ത്തി സുരേഷ് (പാമ്പ് സട്ടൈ), ചിത്രം- അരം (2017),നടന്‍- കാര്‍ത്തി (തീരന്‍ അധികാരം ഒണ്‍ട്ര്), നടി- നയന്‍താര (അരം), ഹാസ്യനടി- ഉര്‍വശി (മഗളിര്‍ മട്ടും), സംവിധാനം- പുഷ്കര്‍- ഗായത്രി (വിക്രം-വേദ), മികച്ച ചിത്രം- പരിയേറും പെരുമാള്‍ (2018), നടന്‍- ധനുഷ് (വട ചെന്നൈ),നടി- ജ്യോതിക (ചെക്ക ചിവന്ത വാനം), സംവിധാനം- മാരി സെല്‍വരാജ് (പരിയേറും പെരുമാള്‍), ചിത്രം- അസുരന്‍ (2019) കൂഴങ്കല്‍, നടന്‍- പാര്‍ഥിപന്‍ (ഒത്ത സെരുപ്പ് സൈസ് 7),നടി- മഞ്ജു വാര്യര്‍, (അസുരന്‍), സംവിധാനം- പാര്‍ഥിപന്‍ (ഒത്ത സെരുപ്പ് സൈസ് 7), 2020 സുരൈ പോട്രു എന്ന ചിത്രത്തിന് മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം അപര്‍ണ ബാലമുരളി സ്വന്തമാക്കി. കൂഴങ്കല്‍ ആണ് മികച്ച ചിത്രം.

ജയ്ഭീം (2021) നടന്‍- ആര്യ (സര്‍പട്ട പരമ്പരൈ),നടി- ലിജോമോള്‍ ജോസ് (ജയ് ഭീം), സംവിധാനം- ത സെ ജ്ഞാനവേല്‍ (ജയ് ഭീം), (2022), ചിത്രം- ഗാര്‍ഗി, നടന്‍- വിക്രം പ്രഭു (താനക്കാരന്‍), നടി- സായ് പല്ലവി (ഗാര്‍ഗി), സംവിധാനം- ഗൗതം രാമചന്ദ്രന്‍ (ഗാര്‍ഗി).

ലോകേഷ് കനകരാജ്, പുഷ്പകര്‍ ഗായത്രി, മാരി സെല്‍വരാജ്, പാര്‍ഥിപന്‍, സുധ കൊങ്കര, ടി എസ് ജ്ഞാനവേല്‍, ഗൗതം രാമചന്ദ്രന്‍ എന്നിവരാണ് മികച്ച സംവിധായകര്‍, മധുമിത, ഉര്‍വശി, ദേവദര്‍ശനി, കോവൈ സര്യള, ഇന്ദ്രജ ശങ്കര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഹാസ്യ നടിമാര്‍ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരവും ലഭിച്ചു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

