സൂക്ഷ്മലോകത്തിലെ വിസ്മയ കാഴ്ചകളുമായി അനീഷ് കരിങ്ങാട്ടിൽ; മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ നേടി തൃശൂരുകാരൻ
നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെയും വിഷപ്പാമ്പുകളുടെയും അത്ഭുത ലോകം ക്യാമറയിൽ പകർത്തി അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ അനീഷിൻ്റെ സാഹസിക യാത്ര. ഇ ടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 3:15 PM IST
അക്കി വിനായക്
സാധാരണ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെയും പ്രാണികളുടെയും അത്ഭുത ലോകം സ്വന്തം ക്യാമറക്കണ്ണുകളിലൂടെ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടി അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് തൃശൂർ വളപ്പാട് സ്വദേശിയായ അനീഷ് കരിങ്ങാട്ടിൽ. അപകടകരവും കഠിനവുമായ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേഖലയിൽ കഴിവ തെളിയിച്ച വിരലിലെണ്ണാവുന്ന മലയാളി പ്രതിഭകളിൽ ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം. വിശേഷങ്ങളുമായി ദുബായിൽ നിന്ന് അനീഷ് കരിങ്ങാട്ടിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.
പ്രവാസത്തിലെ ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ പൂത്തുലഞ്ഞ അഭിരുചി
തൃശൂർ വളപ്പാട് സ്വദേശിയായ അനീഷ് 2006 ജൂണിലാണ് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ തേടി യുഎഇയിലേക്ക് വിമാനം കയറുന്നത്. ദുബായിൽ ഇൻ്റീരിയർ ഡിസൈനറായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിലും ചെറുപ്പം മുതലേ മനസ്സിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രേമം അദ്ദേഹം കൈവിട്ടില്ല. ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലും ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്വായത്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നു.
2008-ൽ നിക്കോൺ ഡി 40 (Nikon D40) എന്ന ആദ്യത്തെ ഡി.എസ്.എൽ.ആർ (DSLR) ക്യാമറ സ്വന്തമാക്കിയതോടെയാണ് ഈ യാത്രയ്ക്ക് വേഗം കൂടിയത്. പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും വാരാന്ത്യങ്ങളിലും രാത്രികളിലും സ്വയം പരിശീലനം നടത്തിയും അദ്ദേഹം ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ വിവിധ തലങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കി.
ആദ്യമൊക്കെ കിറ്റ് ലെൻസും ഓട്ടോമാറ്റിക് സെറ്റിംഗ്സും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഫോട്ടോകൾ എടുത്തിരുന്നത്. പിന്നീട് സ്വയം പഠിച്ച് മാനുവൽ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് മാറി.
മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ വഴിത്തിരിവ്
പക്ഷികളെ ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ വാങ്ങിയ ടെലി ലെൻസിലെ 'മാക്രോ' ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മുറിയിലെ ചെറിയ വസ്തുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളെടുത്തായിരുന്നു തുടക്കം. എന്നാൽ നാട്ടിലേക്ക് ലീവിന് വന്നതാണ് അനീഷിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായത്. ചിത്രശലഭങ്ങൾ, പുഴുക്കൾ, പ്രാണികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്നും പകർത്തി. സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ടതോടെ ഗാഡ്ജറ്റുകൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയും മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലായി സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു.
വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ വൈൽഡ് ലൈഫ് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി
കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായി മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന അനീഷിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം ചിത്രങ്ങളും യുഎഇയിൽ നിന്നുള്ളവയാണ്. വിഷപ്പാമ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളെ വളരെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്നത് ഏറെ അപകടം നിറഞ്ഞതാണ്. ലെൻസും ജീവികളും തമ്മിൽ സെൻ്റിമീറ്ററുകളുടെ മാത്രം അകലം മാത്രമുള്ള ഇത്തരം ക്ലിക്കുകൾ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യ അംഗീകാരവും രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധയും
ദുബായിലെ പ്രശസ്തമായ 'ഷട്ടർ ബക്സ് ക്രിയേറ്റീവ് ഫോറം' എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫി കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗമായതോടെയാണ് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലായി സമീപിച്ചു തുടങ്ങിയത്. തണുപ്പുള്ള ഒരു മഞ്ഞുകാലത്ത് രണ്ട് ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന മനോഹര ചിത്രം പകർത്തുന്നത് ഈ കാലയളവിലാണ്. 'ഫോട്ടോഗ്രാഫി സൊസൈറ്റി ഓഫ് അമേരിക്ക'യുടെ (PSA) നാച്ചുറൽ ഡിവിഷനിൽ ഈ ചിത്രം സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച വലിയ പുരസ്കാരമാണ് കരിയറിലെ ആദ്യ അംഗീകാരം. പിന്നീട് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി തുടർച്ചയായി ചെയ്യുകയും നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുരസ്കാരങ്ങൾ തേടിയെത്തുകയും ചെയ്തു. പൂർണമായും മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് തിരിയുന്നത് ഏകദേശം 2017 18 കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു.
മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ യഥാർഥ രഹസ്യം
ടെലി സൂം ലെൻസുകൾ പരമാവധി സൂം ചെയ്താണ് മാക്രോ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന പൊതുധാരണ തെറ്റാണെന്ന് അനീഷ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സൂം ലെൻസിന് പകരം 105mm ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേക 'ബ്ലോക്ക് ലെൻസ്' ആണ് അദ്ദേഹം ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പരമാവധി അടുത്ത് ചെന്നാണ് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്നത്. ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ചിത്രം പകർത്തുമ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന ശ്വാസം പോലും അവയെ പറത്തിവിട്ടേക്കാം. വർഷങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും നിയന്ത്രണവും കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം നിശബ്ദ ക്ലിക്കുകൾ സാധ്യമാകുന്നത്.
പാമ്പിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്തുപോയി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് നല്ല പരിശീലനവും അറിവും എല്ലാത്തിലും ഉപരി സുരക്ഷയും വേണം. മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ പാമ്പുകൾ, തവളകൾ തുടങ്ങിയ ജീവികളെ പകർത്തുന്ന പ്രത്യേക രീതിയാണ് 'ഹെർപ്പിംഗ്'. ജീവനു തന്നെ ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന ഈ മേഖലയിലാണ് അനീഷിൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യം. അറബ് മരുഭൂമികളിലെ അണലികൾ വലിപ്പത്തിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും അവയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടി ഉയരത്തിൽ വരെ പൊങ്ങി മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ആക്രമിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ്. മുൻപോട്ടും പിൻപോട്ടും വശങ്ങളിലേക്കും ഒരുപോലെ ആക്രമിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും. അതിനാൽ ഇവയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ആക്രമണരീതികളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ ധാരണയും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും നിർബന്ധമാണ്. ചെറിയ ചലനമോ ശ്വാസക്കാറ്റോ ഉണ്ടായാൽ ഷഡ്പദങ്ങളും ശലഭങ്ങളും പറന്നുപോകുമ്പോൾ, കണ്ണിമചിമ്മുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്യാക്രമണം നടത്താൻ അണലികൾക്ക് കഴിയും എന്ന വ്യത്യാസവുമുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ തൊടികളിലോ പറമ്പുകളിലോ പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തുന്നത് എളുപ്പമാണെങ്കിലും യുഎഇയിലെ മരുഭൂമികളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം തിരഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പാമ്പുകളെ കാണാൻ സാധിക്കൂ. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിത്തന്നത് മരുഭൂമിയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന അപൂർവയിനം 'ഹോൺ വൈപ്പറിൻ്റെ' (Horned Viper) ചിത്രമാണ്. മരുഭൂമിയിലൂടെ മണിക്കൂറുകളോളം കയറിയിറങ്ങി നടത്തിയ യാത്രയ്ക്കൊടുവിലാണ് ഈ കൊമ്പുള്ള പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തുന്നത്. മണലിനടയിൽ പകുതി ശരീരം ഒളിപ്പിച്ചുനിന്ന ഈ പാമ്പിൻ്റെ ചിത്രം കൃത്യമായ സമയത്ത് ക്യാമറയിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ്.
ഹോൺ വൈപ്പറിന് ശേഷം മറ്റൊരു പ്രശസ്തമായ ചിത്രം ഒരു തൊഴുകയ്യൻ (Mantis) ചിത്രശലഭത്തെ ഇരയാക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഞാൻ ചിത്രം എടുത്ത തൊഴുകയ്യന് ചിറകുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വലിയ ജീവികളായ പാമ്പുകളെയും കിളികളെയും വരെ വേട്ടയാടുന്ന തൊഴുകയ്യൻ, ഇരയെ കൊല്ലുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ജീവനോടെ ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന പ്രത്യേകതയുള്ള ജീവിയാണ്. അജ്മാനിൽ വെച്ച് ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ചിത്രം പകർത്തുമ്പോഴാണ് ഈ അപൂർവ നിമിഷം ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞത്.
തൊഴുകയ്യൻ്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ട ചിത്രശലഭം രക്ഷപ്പെടാൻ ചിറകടിക്കുമ്പോൾ, അതിൽ നിന്നും പൊടി പറക്കുന്ന കാഴ്ചയും കൂടെ വീശിയ കാറ്റും അനുയോജ്യമായ വെളിച്ചവും ചേർന്ന് ആ ചിത്രത്തെ മനോഹരമായ ഒരു മാക്രോ ഫ്രെയിമാക്കി മാറ്റി.
മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായുള്ള മരുഭൂ യാത്രകൾ
യുഎഇയിൽ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് അനുയോജ്യമായ ജീവികളെ കണ്ടെത്താൻ 50 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ജീവികൾ സജീവമല്ലാത്ത അതിരാവിലെയും സന്ധ്യാസമയങ്ങളുമാണ് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം.
രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് പാമ്പുകളുടെ ചിത്രങ്ങളെടുക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. മണ്ണിലും പാറക്കെട്ടുകളിലും ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അണലികളുടെ ആക്രമണം അപ്രതീക്ഷിതമായിരിക്കും എന്നതിനാൽ മുഴുവൻ ശരീരവും മൂടുന്ന കട്ടിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ഷൂസും ധരിച്ചാണ് യാത്ര. കൂട്ടമായി പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും വെളിച്ചം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതും സുരക്ഷയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. മണ്ണിലൊക്കെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അണലികൾ ആക്രമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ് ഉള്ളിൽ തന്നെ അവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വിഷമിറക്കി കടന്നു കളയും.
ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ അനുഭവം പേർഷ്യൻ ഹോൺ വൈപ്പർ (Persian Horned Viper) എന്ന അതീവ വിഷമുള്ള അപൂർവ പാമ്പിൻ്റെ ചിത്രമെടുക്കൽ ആയിരുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 800 അടിക്ക് മുകളിൽ മലനിരകളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഇവ രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. പാറക്കെട്ടുകളുടെയും പായലുകളുടെയും അതേ നിറമായതിനാൽ ഇവയെ തിരിച്ചറിയുക ഏറെ പ്രയാസമാണ്. ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ട കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ഈ പാമ്പിനെ പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി ക്യാമറയിലാക്കിയത്. പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അതീവ ദുഷ്കരമായ പ്രവർത്തിയാണ്.
അപ്രതീക്ഷിതമായി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ 'അറേബ്യൻ ക്യാറ്റ് സ്നേക്'
യുഎഇയിൽ അപൂർവമായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പാമ്പാണ് അറേബ്യൻ ക്യാറ്റ് സ്നേക് (Arabian Cat Snake). ഒമാനിൽ നിന്ന് പനകളും മറ്റും കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാള് അതിനിടയിൽ കയറിയിരുന്നാണ് ഇവ യുഎഇയിലേക്ക് എത്താറുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വർഷത്തിനിടയിൽ അപൂർവമായി മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പാമ്പിനെ, ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ട തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ ഫുജൈറയിൽ വെച്ച് അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടെത്തി ഒപ്പിയെടുക്കാനും സാധിച്ചു.
എത്രത്തോളം അടുക്കാം
മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അടുത്ത് പോകാമോ അത്രയും അടുത്തു പോകണമെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പവും സ്ഥാനവും അനുസരിച്ച് അകലം വ്യത്യാസപ്പെടാം. ചുരുട്ടമണ്ഡലി (Saw-scaled Viper) എന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ആറാമത് വിഷമുള്ള ഒരു അണലിയുടെ ചിത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ലെന്സും സബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ചുരുക്കം സെൻ്റീമീറ്റർ മാത്രമായിരുന്നു. സബ്ജക്ട് ഒരല്പം വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു 30 സെൻ്റീമീറ്റർ വരെ മിനിമം ദൂരം ഉണ്ടാകണം. മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് ഫോക്കസ് ലഭിക്കുക എന്നതാണ്. കാണുന്ന എല്ലാ പാമ്പിൻ്റെയും ഫോട്ടോ എടുക്കാന് സാധിക്കില്ല. കാരണം അണലികൾ അതീവ ആക്രമകാരികളാണ്. അടുത്തു പോയാൽ കടി ഉറപ്പായും കിട്ടും. ശാന്തമായി കിടക്കുന്ന പാമ്പുകളുടെ അടുത്തേക്കാണ് പരമാവധി പോകാറുള്ളത്.
വളരെ നാളായി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ സജീവമാണെങ്കിലും ഇതുവരെ പാമ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ, കടന്നലുകളിൽ നിന്നും തേനീച്ചകളിൽ നിന്നുമുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ പലതവണ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ 'യെല്ലോ വാസ്പ്' എന്ന ഇനം കടന്നൽ മുട്ടിൽ കൊത്തിയപ്പോൾ വേദന സഹിക്കവയ്യാതെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡി.എസ്.എൽ.ആർ ക്യാമറ താഴെപ്പോവുകയും ഒരു നിമിഷം മനസ്സ് കൈവിട്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. കാലിൽ നീരുവന്ന് അനക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി. മറ്റൊരു തവണ തേനീച്ചകൾ ചെവിയിൽ വന്നിരുന്ന് കടിച്ചും ഭീകരമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അറേബ്യൻ യെല്ലോ വാസ്പിൻ്റെ കടിയേറ്റു വിരലിൽ നീരുവീർത്ത് ഗ്ലൗസ് വീർപ്പിച്ചു വെച്ചതുപോലെയായ അനുഭവവുമുണ്ട്.
മൊബൈൽ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും മികച്ച ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അനീഷ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. വിവോ എക്സ്300 പ്രൊ എന്ന മോഡലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അഡീഷണൽ ലെൻസുമുണ്ട്. ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പും ഡി.എസ്.എൽ.ആറും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോഴാണ് മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം ലഭിച്ച നല്ലൊരു മൊമെന്റ് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ആയിരുന്നു. ഒരു ഹോൺ വൈപ്പർ വലിയൊരു എലിയെ പിടിക്കുന്ന അപൂർവ നിമിഷമായിരുന്നു അത്. കൊമ്പുള്ള ഒരു അണലിയെ ഫോണിൽ പകർത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അടുത്തുകൂടി ഒരു എലി പോകുന്നു. എലിക്ക് നല്ല വലുപ്പമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പാമ്പ് പിടിക്കില്ലെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ആ നിമിഷം കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് വീഡിയോയായും അനീഷ് മൊബൈലിൽ ചിത്രമായും അത് കൃത്യമായി പകർത്തി.
പുരസ്കാരങ്ങള്
എത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു എത്ര അംഗീകാരം ലഭിച്ചു എന്നതൊന്നും വ്യക്തിപരമായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മികച്ചതാകുന്നു. അതിൻ്റെ അംഗീകാരങ്ങളാണ് പുരസ്കാരങ്ങളായി തേടിയെത്തുന്നത്. പുരസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോകും. ഇത്രയധികം പുരസ്കാരങ്ങഴും അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിച്ചല്ലോ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെയൊരു ചിന്ത വന്നു പോയാൽ കഴിഞ്ഞു. ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാഷനാണ്. അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും.
രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് യുഎഇയുടെ പുതിയ 100 ദിർഹം നോട്ടുകൾ ഔദ്യോഗികമായി ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള അപൂർവ അവസരം ലഭിച്ചു. നോട്ട് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഗവൺമെൻ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിലും മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയാണ് സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടത്. ആദ്യം തട്ടിപ്പാണെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. പുതിയ നോട്ടുകളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഞാന് പകർത്തിയവയാണ്.
റെഡ് വെൽവെറ്റ് മൈറ്റും തേളും
ഒരു സെൻ്റിമീറ്റർ പോലും വലിപ്പമില്ലാത്ത റെഡ് വെൽവെറ്റ് മൈറ്റിൻ്റെ ചിത്രം പകർത്തിയത് അതീവ ചാലഞ്ചിങ്ങായിരുന്നു. റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ തന്നെ നിറമാണ് അതിനും. ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യഥാർഥ നിറം ലഭിക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും അതിനെ കണ്ടുകിട്ടുകയുമില്ല. മാത്രമല്ല ഇത് വല്ലാതെ ആക്റ്റീവ് ആയ ഒരു സ്പീഷിസ് കൂടിയാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയില്ല. ഏറെ നേരം പരിശ്രമിച്ച് അതിൻ്റെ രൂപവും വർണവും കൃത്യമായി ഒരു മികച്ച ചിത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. റെഡ് വെൽവെറ്റ് മൈറ്റിനെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മഴക്കാലം തുടങ്ങുമ്പോൾ അപൂർവമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.
അതുപോലെ തേളുകളെ യുഎഇയിൽ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ഒരു തേളും അതിൻ്റെ കുട്ടികളും ചേർന്നുള്ള അപൂർവമായ ഒരു ചിത്രം പകർത്തിയത് തേൾ വിഭാഗത്തിലെ ആദ്യ ചിത്രമായി മാറി.
ഓരോ ചിത്രത്തിന് പിന്നിലും സംതൃപ്തി എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് അനീഷ് കരിങ്ങാട്ടിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നത് വരെ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രം. മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ അനന്തമായ ലോകത്തേക്ക് അനീഷ് കരിങ്ങാട്ടിൽ തുടർന്നും സഞ്ചരിക്കുകയാണ്.
കഥകൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്നില്ല. അനീഷിൻ്റെ അനുഭവസമ്പത്ത് ഒരായുസ്സിൻ്റെ ദൈർഘ്യത്തോളമുണ്ട്. ഓരോ ചിത്രത്തിന് പിന്നിലും സംതൃപ്തി എന്നൊരു അർഥമുണ്ടെന്ന് അനീഷ് വിശ്വസിക്കുന്നു. സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നത് വരെ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രം. നിലവിൽ ഇൻ്റീരിയർ ഡിസൈനർ ജോലിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അനീഷ് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ അനന്തമായ ലോകത്തേക്ക് തുടർന്നും സഞ്ചരിക്കുകയാണ്.
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