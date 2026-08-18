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'എന്‍റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു' സീരിയല്‍ താരം അനുമോള്‍ വിവാഹിതയായി; ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി

സീരിയൽ നടിയും ബിഗ് ബോസ് താരവുമായ അനുമോൾ വിവാഹിതയായി. വരന്‍ തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി.

ANUMOL WEDDING SERIAL ACTRESS ANUMOL CELEBRITY MARRIAGE ANUMOL AND BHUVANESH RAJENDIRAN
Anumol Wedding (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2026 at 9:50 AM IST

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ലയാളികളുടെ പ്രിയ ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ താരം അനുമോൾ വിവാഹിതയായി. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയായ ഭുവനേഷ് ആണ് വരൻ. ഗുരുവായൂരിൽ വച്ച് ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയായിരുന്നു വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തത്. നടനും എം പിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി വിവാഹച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തി.

ഗുരുവായൂരില്‍ വിവാഹത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്‌തു കൊടുത്തത് സുരേഷ് ഗോപിയായിരുന്നു. ഒരു സഹോദരനെ പോലെ നവദമ്പതികളെ അനുഗ്രഹിച്ച ശേഷം കൈപിടിച്ച് ചേര്‍ത്ത് നിര്‍ത്തിയതിന് ശേഷമാണ് സുരേഷ് ഗോപി അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിയത്.

വിവാഹ ചിത്രങ്ങള്‍ അനുമോള്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. "ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരായി, എന്‍റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു", എന്നീ ക്യാപ്ഷനുകളോടെ വിവാഹ വിഡിയോയും അനുമോൾ തന്‍റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിന്‍റെ ആഘോഷമെന്ന പേരില്‍ അനുമോള്‍ ഇന്നലെ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. നിരവധിപ്പേരാണ് നവദമ്പതികൾക്ക് ആശംസകൾ നേരുന്നത്.

ഗോൾഡൺ നിറത്തിലുള്ള ലെഹങ്കയായിരുന്നു അനുമോളുടെ വേഷം. കേരള കസവു മുണ്ടും ഗോള്‍ഡന്‍ നിറത്തിലുള്ള കുര്‍ത്തിയുമണിഞ്ഞാണ് വരന്‍ വിവാഹ മണ്ഡപത്തിലെത്തിയത്.

സ്റ്റാർ മാജിക് എന്ന ടിവി പരിപാടിയിലൂടെയാണ് അനുമോൾ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. സത്യ എന്ന പെൺകുട്ടി, അമ്മയറിയാതെ, വാനമ്പാടി തുടങ്ങിയ സീരിയലുകളിലും വേഷമിട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ ജനപ്രിയ റിയാലിറ്റി ഷോയായ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഏഴിലെ വിജയി കൂടിയായിരുന്നു അനുമോള്‍. തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ, കല്യാണം, മഹേഷും മാരുതിയും തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും താരം വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്.

അടുത്തിടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് അനുമോളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ‘നാളെയാണ് കല്യാണം’ എന്നായിരുന്നു താരത്തിന്‍റെ നര്‍മം കലര്‍ന്ന മറുപടി. വിവാഹത്തെ കുറിച്ചും പ്രണയത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നേരത്തെയും അനുമോളോട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. വിവാഹത്തിന് ആരെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചെന്ന യൂട്യൂബര്‍മാരുടെ ചോദ്യത്തിന് രസകരമായ രീതിയിലാണ് അനുമോള്‍ പ്രതികരിച്ചത്.

നടനും മോഡലുമാണ് അനുമോളുടെ ഭര്‍ത്താവ്. ഭുവനേഷ് രാജേന്ദിര്‍ എന്നാണ് വരന്‍റെ മുഴുവന്‍ പേര്, ചെന്നൈയിലെ പ്രമുഖ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ഭുവനേഷ് എന്നാണ് വിവരം.

മോഡലിങ്, ആക്ടിങ്, ഫാഷന്‍, ട്രാവല്‍, ലൈഫ്‌സ്‌റ്റൈല്‍, ഫിറ്റ്‌നസ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷന്‍ എന്നീ മേഖലകളിലാണ് ഭുവന് താത്പര്യം. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം റീല്‍ വിഡിയോകളിലൂടെയാണ് ഭുവന്‍ കൂടുതല്‍ പരിചിതനാവുന്നത്.

തന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും, തന്‍റെ നല്ലത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും വേണ്ടി എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും തന്‍റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കും എന്നാണ് അനുമോള്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വെറുക്കുന്നവര്‍ക്ക് എല്ലാ വിവരങ്ങളും നേരത്തെ കിട്ടേണ്ട എന്ന് കരുതിയാണ് കല്യാണത്തെ കുറിച്ചോ വരനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്താത്ത് എന്നും അനുമോള്‍ പ്രതികരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ് അനുമോള്‍.

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TAGGED:

ANUMOL WEDDING
SERIAL ACTRESS ANUMOL
CELEBRITY MARRIAGE
ANUMOL AND BHUVANESH RAJENDIRAN
ANUMOL WEDDING

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