'ഈ ഭൂമിന്റെ പേരാണ് നാടകം'- പ്രശസ്ത നാടക കലാകാരന് കെ വി വിജേഷ് അന്തരിച്ചു
അന്തരിച്ചത് നാടക പ്രേമികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 24, 2026 at 5:18 PM IST
കൊച്ചി: പ്രശസ്ത നാടക കലാകാരൻ കെ.വി. വിജേഷ് അന്തരിച്ചു. എറണാകുളം തേവര സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളജിലെ നാടക പരിശീലനത്തിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടന് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. നാടക രചയിതാവ്, സംവിധായകൻ, അഭിനയ പരിശീലകൻ എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരനാണ് ഇദ്ദേഹം. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയാണ് വിജേഷ്.
ഗുരുവായൂരപ്പന് കോളജില് വിദ്യാര്ഥിയായിരിക്കെ നാടകമേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ശേഷം സ്കൂള് ഓഫ് ഡ്രാമയിലെ പഠനശേഷമാണ് നാടക മേഖലയില് സജീവമാകുന്നത്. ഭാര്യ കബനിക്കൊപ്പം തിയേറ്റർ ബീറ്റ്സ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിലൂടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നാടക പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു. 'നിങ്ങള് നിങ്ങളെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടല്ലപ്പാ.., പെരുത്ത ഭൂമീന്റെ ഉള്ളിന്റുള്ളില് ഒരു ചെറിയ ഭൂമീണ്ട്, 'കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പക്ഷി',തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ് വിജേഷ്.
നിരവധി ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അഭിനയ പരിശീലന കളരികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മങ്കിപ്പെന്, മാല്ഗുഡി ഡെയ്സ്, മൈ ഗോഡ്, മൈഗ്രേറ്റ് ഫാദര്, ഗോള്ഡ് കോയിന്, മഞ്ചാടിക്കുരു, പുള്ളിമാന്, ആമി, ക്ലിന്റ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയാണ് വിജേഷ്. ചലച്ചിത്ര നടിയും നാടകപ്രവർത്തകയുമായ കബനിയാണ് ഭാര്യ. ഏകമകൾ സൈറ. അച്ഛന് വിജയന്, അമ്മ സത്യഭാമ.
മലയാളികള് ഏറ്റെടുത്ത വിജേഷിന്റെ പാട്ടുകള്
ടിക് ടോക് കാലത്ത് വൈറലായൊരു പാട്ടായിരുന്നു 'നിങ്ങള് നിങ്ങളമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടല്ലപ്പാ'... കേരളത്തില് പ്രളയമുണ്ടായപ്പോഴും കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തും സംഘര്ഷങ്ങളുണ്ടായപ്പോഴെല്ലാം ആ പാട്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മലയാളികള് ഏറ്റുപാടി. നാടകത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയ ഗാനങ്ങളായിരുന്നു സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ തരംഗമായി ഓരോ മലയാളികളുടെയും കാതുകളിലെത്തിയത്.
ഒരു നാടകക്യാമ്പിനിടെ, ടൈറ്റില് സോങ്ങായി ഒരുക്കിയതായിരുന്നു വരികള് നിങ്ങള് നിങ്ങളെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടരുതെന്നും, നമ്മള് നമ്മളെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടരുതെന്നും, എല്ലാവരും ഒരമ്മ പെറ്റതുപോലെയെന്നും ഓര്മപ്പെടുത്തുന്ന വരികള്. കാസര്ഗോഡന് ശൈലിയിലാണ് ഈ ഗാനം പാടിയത്.
മരിക്കും എന്നുള്ളത് നേരാണ്, സത്യവുമാണ് നിങ്ങള് ആരുടെ കൂടെ നില്ക്കുമെന്ന് വിജേഷ് ചോദിക്കുന്നു. കാശിന്റെ കൊട്ടാരമുറ്റത്ത് ഒരു പൂവും വിരിയില്ല, നൂറിന്റെ കെട്ടിന്റെ മുമ്പില് പാട്ടും വിരിയില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ചേറുകള് കാക്കയ്ക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തിട്ട്, ഉള്ളിലെ പൊട്ടകളെല്ലാം കാറ്റില് പറത്തി വിടാനും വിജേഷ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.
വിജേഷിന്റെ ഏതൊരു നാടക ക്യാമ്പിന്റെയും തുടക്കം ഈ വരികള് പാടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നീട് പലരും പാടി. സ്റ്റേജ് ഷോകളിലും, റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും ഉള്പ്പെടെ ഈ പാട്ടുകള് മുഴങ്ങിക്കേട്ടു. ഏത് കാലത്തിനും യോജിച്ച വരികളാണ് ഈ പാട്ടിനെ ഇത്രയും സ്വീകാര്യമാക്കിയത്. അത്രത്തോളം അര്ഥവത്തും, കാലാതിവര്ത്തിയുമാണ് വരികള്.
