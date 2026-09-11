'വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ്' മുതല് 'വരവ്' വരെ; ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയില് ആവേശകരമായ റിലീസുകള്
പ്രേക്ഷകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കാന് ഈ വാരാന്ത്യത്തില് ഒടിടിയില് എത്തുന്നത് വമ്പന് റിലീസുകള്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 12:44 PM IST
തിയേറ്റർ റിലീസിന് പിന്നാലെ പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരുന്ന നിരവധി ചിത്രങ്ങളും സീരീസുകളും ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഫീല് ഗുഡ്, ആക്ഷന് ത്രില്ലർ, ബയോപിക് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത ജോണറുകളിലുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങളാണ് ഈ ആഴ്ച സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത്. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലെ ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ആഗോള പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയ ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസുകളും പട്ടികയിലുണ്ട്. സൂര്യ–മമിത ബൈജു ചിത്രം ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’, ജോജു ജോർജ്–ഷാജി കൈലാസ് കൂട്ടുകെട്ടിലെ ‘വരവ്’ തുടങ്ങി ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഒടിടി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രധാന റിലീസുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.
വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ്
സൂര്യയെ നായകനാക്കി സൂപ്പർ ഹിറ്റ് തെലുഗു സംവിധായകൻ വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്'. ആഗോളതലത്തില് വമ്പന് വിജയത്തിന് ശേഷമാണ് ചിത്രം ഒടിടി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നത്. ആദ്യ ദിനം മുതല് ഗംഭീര പ്രേക്ഷക പ്രതികരണത്തോടെ എത്തിയ ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 14 നാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്.
കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തില് കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തില് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം മമിത ബൈജു ആണ് നായിക. ലോകമെമ്പാടുമായി അതിവേഗം 100 കോടി ക്ലബില് എത്തിയ ചിത്രമാണ് വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ്.
തിയേറ്ററുകളിൽ ഏകദേശം നാല് ആഴ്ചകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ് ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുഗു, കന്നഡ, മലയാളം എന്നീ പതിപ്പുകളില് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യും. തിയേറ്ററുകളില് നിന്ന് ചിത്രം മിസ് ആയവര്ക്ക് ഇനി ഒടിടിയില് കാണാന് സാധിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 11 മുതൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ വിശ്വനാഥ് & സൺസ് പ്രീമിയർ ചെയ്യും.
വരവ്
ജോജു ജോർജ് നായകനായെത്തിയ പ്രതികാര ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രമാണ് 'വരവ്'. ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നൈസി റെജിയാണ്. എ.കെ. സാജനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന പോളച്ചൻ എന്ന 'പോളി' (ജോജു ജോർജ്) എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് വരവിന്റെ കഥ വികസിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കാണാതായ തന്റെ അനുജൻ വില്ലിയെ തിരഞ്ഞിറങ്ങുന്ന പോളി ചെന്നെത്തുന്നത് നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാരും സ്വാധീനമുള്ളവരുമായ വ്യക്തികളുടെ കറുത്ത രഹസ്യങ്ങളിലേക്കാണ്. തുടർന്ന് തന്റെ കുടുംബത്തെ തകർത്തവർക്കെതിരെ പോളി നടത്തുന്ന നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.
വരവ് സെപ്റ്റംബർ 11 മുതൽ മലയാളം സീ 5-ൽ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് സിനിമ ആസ്വദിക്കാന് കഴിയും.
തുടക്കം
വിസ്മയ മോഹന്ലാല് അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായ തുടക്കത്തില് തന്നെ ഗംഭീര പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചത്. ആദ്യദിനം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മോഹന്ലാലിന്റെ മകളുടെ ആദ്യ ചിത്രം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ചിത്രത്തെ ആരാധകര് സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാല് മോഹന്ലാലിന്റെ മകള് എന്നതിലുപരി മികച്ച പ്രകടനം കൊണ്ടു തന്നെ സിനിമാപ്രേമികളുടെ ഹൃദയം കീഴടിക്കിയിരിക്കുകയാണ് വിസ്മയ മോഹന്ലാല്.
മീനു എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് വിസ്മയ മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്. ആദ്യ സിനിമയിലൂടെ തന്നെ മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ വിസ്മയ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് ഒന്നടങ്കം വിലയിരുത്തുന്നത്. വിസ്മയയ്ക്കൊപ്പം ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിന്റെ മകന് ആശിഷ് ജോ ആന്റണിയും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് കാഴ്ച വച്ചത്. വില്ലന് വേഷത്തിലാണ് ആശിഷ് ചിത്രത്തില് എത്തിയത്.സെപ്റ്റംബര് 18 ന് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് തുടക്കം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുക.
മകുടം
വിശാല് കൃഷ്ണ, അഞ്ജലി, ദുഷാര വിജയന്, ജോണ് വിജയ് എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയ തമിഴ് ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ചിത്രമാണ് മകുടം. വിശാല് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. പ്രണയം, വഞ്ചന, പ്രതികാരം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഗെറ്റപ്പിലാണ് വിശാല് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. വിശാല് നായകനാകുന്ന 35 ാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ് മകുടം. വമ്പന് ആക്ഷനാണ് ചിത്രത്തില് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബര് 11 മുതല് ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്.
ഘമസാന്
ബുന്ദേൽഖണ്ഡിലെ കാടുകളിൽ ഒളിച്ചു താമസിക്കുന്ന ഒരു കൊള്ളക്കാരനും (ഡാക്കു) അവിടുത്തെ പോലീസ് ഓഫീസറും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
പ്രതീക് ഗാന്ധി, അര്ഷാജ് വാര്സി, ഇഷിത ദത്ത, രാജ്പാല് യാദവ് എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ചിത്രമാണ് ഘമസാന്.സെപ്റ്റംബര് 11 മുതല് സീ5 ല് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തും.
സ്റ്റോളന് ഹാര്ട്ട്ബീറ്റ്
ഭാര്യയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ അവയവക്കടത്ത് സംഘടനയോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു യുവാവിന്റെ കഥയാണ് ഈ ചിത്രം പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഭാര്യയുടെ ഹൃദയം സ്വീകരിച്ച സ്ത്രീയെ കാണുന്നതും അവരോട് അറിയാതെ അടുക്കുമ്പോള് അയാളുടെ ജീവിതം അപ്രതീക്ഷിത വഴിത്തിരിവിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.
സെപ്റ്റംബര് 11 മുതല് ഈ സ്പാനിഷ് ത്രില്ലര് ചിത്രം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ സിനിമാപ്രേമികള്ക്ക് കാണാനാവും.
ജംഗിള് ടെയില്സ് വിത്ത് മൗഗ്ലി
ഹിന്ദി ആനിമേറ്റഡ് ചിത്രമാണ് ജംഗിള് ടെയില്സ് വിത്ത് മൗഗ്ലി. കുട്ടികളുടെ സാഹസികതയും ഏറ്റമുട്ടലുകളും ചേര്ന്ന കുടുംബ സൗഹൃദ പരമായ ചിത്രമാണിത്. മൗഗ്ലിയെ കാട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടു പോകുന്നതുമൊക്കെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
'ജംഗിൾ ടെയിൽസ് വിത്ത് മൗഗ്ലി' സെപ്റ്റംബർ 12 മുതൽ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ കാണാന് സാധിക്കും.