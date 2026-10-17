'ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റും വിജയ് സേതുപതിയുടെ സിഗരറ്റും'; ബത്തയിലെ അഭിനയം ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായെന്ന് വിഷ്ണു ഗോവിന്ദൻ
സിനിമയിലെ വിശേഷങ്ങളും വിജയ് സേതുപതിക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവങ്ങളും താരം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെച്ച് വിഷ്ണു ഗോവിന്ദൻ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 7:48 PM IST
അക്കി വിനായക്
മോളിവുഡിലെ ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങളിലൂടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരനായി മാറിയ നടൻ വിഷ്ണു ഗോവിന്ദൻ ഇന്ന് തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്തും തൻ്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. 'അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയ താരം, ഇപ്പോൾ വിജയ് സേതുപതി നായകനായെത്തി തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയകരമായി മുന്നേറുന്ന 'ബത്ത' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തെന്നിന്ത്യയുടെ കൈയടി നേടുകയാണ്. സിനിമയിലെ വിശേഷങ്ങളും വിജയ് സേതുപതിക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവങ്ങളും താരം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുന്നു.
തമിഴ് സിനിമയിലേക്ക്
ഏതൊരു അഭിനേതാവിനെ പോലെയും ലഭിച്ച അവസരങ്ങളെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. 2021 ൽ ഞാൻ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയ 'അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ്' എന്ന ചലച്ചിത്രം ഒരുപാട് ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ ശ്രദ്ധേയമാവുകയും പ്രശംസകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ആ സിനിമ തമിഴിലെ പ്രശസ്ത സംവിധായകനായ കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ചിത്രം വാങ്ങി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.
സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരുങ്ങിയ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ചിത്രമായിരുന്നു 'അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ്'. ബത്ത എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സംവിധായകൻ ബാലാജി തരണീധരൻ അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് കാണുന്നത്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ചിത്രത്തിലേക്ക് എന്നെ പരിഗണിച്ചു. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ തമിഴ് സിനിമയല്ല ബത്ത. ഇതിന് മുൻപ് കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ജിഗർ തണ്ട ഡബിൾ എക്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധേയ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു.
ബത്ത
ദില്ലി എന്നൊരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിജയ് സേതുപതി സാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തോഴൻ. ബാലാജി തരണീധരൻ എന്ന സംവിധായകൻ മികച്ച ഒരു റൈറ്റർ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ ഭംഗി ദില്ലി എന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ കൃത്യമായി പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദില്ലി എന്ന കഥാപാത്രം മാത്രമല്ല ആ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയാണെങ്കിലും കഥാപാത്രങ്ങൾ ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും മികച്ച ഡെപ്തുണ്ട്. കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഗംഭീര ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. എല്ലാ കഥാപാത്രത്തിനും തുടക്കവും ഒടുക്കവും ബത്ത എന്ന ചിത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചു പോരുന്നു.
തിരക്കഥ കയ്യിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദില്ലി എന്ന കഥാപാത്രം എപ്രകാരമായിരിക്കുമെന്ന വിശദീകരണം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. സംവിധായകനുമായി സംസാരിച്ച് കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകാൻ സാധിച്ചു. അതൊരുപക്ഷേ ഷൂട്ടിങ് പുരോഗമിക്കുന്ന വേളയിൽ നൈസർഗികമായി സംഭവിച്ചതാണ്. സേതു സാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രമായ ബത്തയുടെ വലംകൈയാണ് ദില്ലി. അടുത്ത സുഹൃത്താണെങ്കിലും ബത്തയെ ദില്ലിക്ക് ചെറിയ ഭയവും ഉണ്ട്. കഥാപാത്രം ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ ദില്ലിയുടെ നിഷ്ക്കളങ്കതയും മറ്റ് സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു.
തിയറ്ററിൽ ദില്ലിക്ക് പല ഭാഗങ്ങളിലും കൈയടി ലഭിച്ചു. ക്ലൈമാക്സിലെ ദില്ലിയുടെ ഇമോഷണൽ സീനിന് നിറഞ്ഞ കൈയടിയായിരുന്നു. സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ദില്ലി പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളായി മാറി. ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഭിനയത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ ദില്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വലിയ മീശയൊക്കെ വച്ച് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഭാവത്തിലും ഞാനിതുവരെ ചെയ്തു പോന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. പലർക്കും ദില്ലി എന്ന കഥാപാത്രം ഞാനാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും മനസിലായില്ല. അതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരങ്ങളാണ്.
വിജയ് സേതുപതിയുമായി ഫസ്റ്റ് മീറ്റിങ്
ഈ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ വച്ചാണ് ഞാൻ വിജയ് സേതുപതി സാറിനെ ആദ്യമായി കാണുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നതും. കോളജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ നമ്മളെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ പ്രചോദിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിസ, ബത്തയുടെ സംവിധായകനായ ബാലാജി തരണീധരൻ ഒരുക്കിയ നടുവിലെ കൊഞ്ചം പക്കത്തെ കാനോം.. തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ ആദ്യകാലത്തെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ആയിരുന്നു.
കോളജ് കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സിനിമകളിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2013-14 കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ സേതു സാറിൻ്റെ സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ വന്നാൽ എത്ര തിരക്കിനിടയിലും കാണാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. 'മക്കൾ സെൽവൻ' എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല, സിമ്പിൾ സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം.
ദില്ലി എന്ന കഥാപാത്രം ആരാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പലപ്പോഴും സംവിധായകനോട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു എന്നൊരു നടനാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓക്കേ പറഞ്ഞു. എന്തിന് വിഷ്ണുവിനെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം? ദില്ലി പോലൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ധാരാളം നടന്മാർ തമിഴിൽ തന്നെയുണ്ട്.
അങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം വിജയ് സേതുപതി സാറിന് സംവിധായകനോട് ചോദിക്കാമായിരുന്നു. അതിനുള്ള അധികാരവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. പക്ഷേ ബാലാജി തരണീധരൻ എന്ന സംവിധായകൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെ സേതു സാർ തുടക്കകാലം മുതൽ റസ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
കേരളത്തിൽ നിന്ന് സംവിധായകൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വിഷ്ണു. അവൻ ആരാടാ.. അവനെ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ. അങ്ങനെയൊരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് സേതു സാർ നിന്നത്. ലൊക്കേഷനിൽ വച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പരസ്പ്പരം ആദ്യം കാണുന്നത്. സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയാം, അതിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ബാത്റൂം സീനുണ്ട്. അതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്ത രംഗം. പരസ്പ്പരം കണ്ടു. പക്ഷേ ഷൂട്ടിങ് നല്ല ധൃതിപിടിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനാൽ കാര്യമായ പരിചയപ്പെടൽ സാധിച്ചില്ല.
പിന്നീട് ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയാക്കി ഇടവേളയിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് കാര്യമായി പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചത്.
എടാ ഷൂട്ടിങിൻ്റെ തിരക്ക് കാരണമാണ് കൂടുതൽ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്തത് കേട്ടോ... വിജയ് സേതുപതി സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു. എന്നെപ്പോലൊരു ചെറിയ നടനോട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ്റെ എളിമ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉടനീളം എന്നോട് മാത്രമല്ല എല്ലാവരോടും വളരെ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയി മാത്രമാണ് സേതു സാർ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്. ബത്ത- ദില്ലി കോമ്പിനേഷൻ രംഗങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ആയി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുമേൽ വിജയ് സേതുപതി സാർ നൽകിയ കോണ്ട്രിബ്യൂഷനും വളരെ വലുതാണ്. ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു വലിയ നടൻ നമ്മളോട് എത്രത്തോളം ലളിതമായി പെരുമാറുന്നുവോ ഓൺ സ്ക്രീനിൽ അത്രയും മികച്ചതായി കെമിസ്ട്രി വർക്ക്ഔട്ട് ആകും.
ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റും വിജയ് സേതുപതിയുടെ സിഗരറ്റും
വിക്രം വേദ എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസിങ് സമയത്ത് വിജയ് സേതുപതി സാർ ആർ മാധവൻ സാറുമായി സൗഹൃദം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച രീതികളെക്കുറിച്ച് ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. വിക്രം വേദ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആർ. മാധവൻ ഹിന്ദിയിലും തമിഴിലുമൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന വലിയ താരമാണ്. സേതുപതി സാർ സ്റ്റാർഡത്തിൻ്റെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിലും. സ്വാഭാവികമായി വിക്രം വേദയുടെ സെറ്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ മാധവൻ സാറിനോട് സേതുപതി സാറിന് അങ്ങോട്ട് കയറി സംസാരിക്കാനും സൗഹൃദം ആഴത്തിൽ വർധിപ്പിക്കാനും ബഹുമാനപൂർവമായ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടു. ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടത് ഷൂട്ടിങിൻ്റെ ഇടവേളകളിൽ ഒരുമിച്ചുള്ള സിഗരറ്റ് വലി നിമിഷങ്ങളിലായിരുന്നു. ഒരുമിച്ച് സിഗരറ്റ് വലിച്ചാണ് ഇരുവരും അടുത്തത്.
സേതുപതി സാറിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ എനിക്ക് കൗതുകമായി. അക്കാലത്ത് ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആളാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും വിജയ് സേതുപതി സാറിനെ കാണുകയാണെങ്കിലോ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ സിഗരറ്റ് വലി കമ്പനിയിലൂടെ അടുക്കാം എന്ന് കരുതി. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു സിഗരറ്റ് എങ്കിലും വലിക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ കാര്യവുമായി.
പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചില്ല. അടുത്തകാലത്താണ് ബത്ത എന്ന മഹാഭാഗ്യം ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. സന്തോഷം ഭാര്യയെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചു. വിവരം കേട്ടറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചാണ്. സേതുപതി സാറുമായി ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഇനി നടക്കില്ലല്ലോ.. അവൾ അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലി പൂർണമായി ഉപേക്ഷിച്ചു.
അങ്ങനെ സെറ്റിൽ എത്തി. ബത്ത എന്ന സിനിമയിൽ ബില്ലി എന്ന കഥാപാത്രം ഒരു സീനിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന രംഗമുണ്ട്. കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വലിക്കണമല്ലോ. ആ ഷോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സേതു സാർ എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു എടാ നീ വലിക്കുമോ.. ഞാൻ പറഞ്ഞു സർ പണ്ട് വലിക്കുമായിരുന്നു. നിർത്തിയതാണ്.. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.. സിഗരറ്റ് വലി നിർത്തിയ ഒരാൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് കാണണം.. അങ്ങനെ ഞാൻ വലിച്ചു. ഷോട്ട് എടുത്തു. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം സിഗരറ്റ് വലിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു.. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ എനിക്ക് മനസിലാകും. കാരണം അഞ്ചുവർഷം മുൻപ് ഞാനും വലി നിർത്തിയതാണ്.. സേതു സാർ വലി നിർത്തിയോ? എന്തായാലും ഷോട്ടിന് വേണ്ടി ഒരു സിഗരറ്റ് വലിച്ചു. ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ ആഗ്രഹത്തിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം വലി നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ബക്കറ്റ് ഉടഞ്ഞു.
പക്ഷേ ഒരു സോങിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രം സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ട്. ആ ഷോട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും ഞാൻ ഓടിപ്പോയി അദ്ദേഹം വലിച്ച സിഗരറ്റ് ബാക്കി ചോദിച്ചു. എടാ നീ വലി നിർത്തിയതല്ലേ.. ചേട്ടാ നിർത്തിയതാണ് പക്ഷേ താങ്കൾ വലിച്ച സിഗരറ്റ് ബാക്കി ഒരു പഫ് എങ്കിലും എനിക്ക് എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതെന്ത് ആഗ്രഹം? അതെന്താ അങ്ങനെ? വിചിത്രം തന്നെ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സിഗരറ്റിൻ്റെ ബാക്കി എനിക്ക് തന്നത്.
ഒരു പഫ് എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കാര്യവും അതിലൂടെ എനിക്കുണ്ടായ ആഗ്രഹവും ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്ചര്യമായി. ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവതാരിക ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വായിൽ തോന്നിയ മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യും. എന്ന് കരുതി നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ? സേതു സാർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും സിഗരറ്റ് തിരിച്ചു വാങ്ങി. ഒരു രണ്ട് പഫ് അദ്ദേഹം എടുത്തു. പോരേ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. കുറ്റി തറയിൽ ചവിട്ടി അണച്ചു. കുറച്ച് ദിവസം മുൻപ് ഉള്ളിൽ പൊട്ടിയ ബക്കറ്റ് ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത പ്രതീതി- കൃതാർഥനായി.
സിഗരറ്റ് വലി എന്ന അഡിക്ഷനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അല്ല ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഒരു മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ചില സ്വപ്നങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കുന്ന കാലവും കഠിനാധ്വാനവും ഒത്തുചേരുന്ന നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചത്. സേതുപതി സാറിനോടൊപ്പം ഒരു സിനിമ. അദ്ദേഹവുമായുള്ള നല്ല സൗഹൃദം. അതുമാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം. അതിനു സിഗരറ്റ് ഒരു ഘടകമായി എന്ന് മാത്രം. എൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധി സേതുപതി സാറിന് മനസിലാവുകയും ചെയ്തു. ദയവായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. വിഷ്ണു ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
സെറ്റിലെ വിശേഷങ്ങൾ
നമ്മളിലെ അഭിനേതാവിനെ പരിപൂർണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു ബത്ത എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം. ഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിരവധി തവണ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും കഥാപാത്രത്തിന്മേലും കഥാസന്ദർഭങ്ങളിലും പരമാവധി ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ബാലാജി തരണീധരൻ അവലംബിച്ചിരുന്നത്. ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെറ്റിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. ഉദ്ദേശിച്ചത് ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ പ്രോസസിനെ കുറിച്ചാണ്. എല്ലാത്തിലുമുപരി പലപ്പോഴും തിരശീലയിൽ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിജയ് സേതുപതി എന്ന അഭിനേതാവിൻ്റെ പ്രകടനം നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നിലെ അഭിനേതാവ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടു. ആയിരം വാക്കുകൾ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പേജുകൾ നീളുന്ന ഡയലോഗുകൾക്ക് പകരം ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമെന്താണെന്ന് പ്രേക്ഷകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താം എന്ന് വിജയ് സേതുപതി സാറിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മനസിലാക്കിയത്.
അതുപോലെതന്നെ നായികയായി അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ലിജോ മോൾ. എന്താണ് അവരുടെ അഭിനയത്തിൻ്റെ റെയ്ഞ്ച്. ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവർക്ക് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെയും കേരള സർക്കാരിൻ്റെയും സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. ഒരേസമയം മികച്ച അഭിനേത്രിക്കുള്ള രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുരസ്കാരം. ബത്തയുടെ സെറ്റ് അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം ആയിരുന്നു.
'ജിഗർതണ്ട ഡബിൾ എക്സ്' ചിത്രത്തിൽ കാർത്തിക് സുബ്ബരാജിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചത്
ജിഗർ തണ്ട ഒന്നാം ഭാഗം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ കൾട്ട് ക്ലാസിക് ആയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ സംവിധായകൻ എന്നെ പരിഗണിച്ചത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അറ്റെൻഷൻ പ്ലീസ് എന്ന ചിത്രം തന്നെയാണ് അതിനുള്ള ഭാഗ്യത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ മുരുകൻ എന്ന കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ. ഇൻ്റർവെല്ലിന് തൊട്ടുമുൻപ് ചാര പ്രവൃത്തി ആരോപിക്കപ്പെട്ട മുരുകൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കൊല്ലുന്നു. എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും കൊല്ലുന്നതും ഇൻ്റർവെല്ലിലേക്ക് കടക്കുന്നതുവരെയും ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. എസ്. ജെ. സൂര്യ, ലോറൻസ് മാസ്റ്റർ, കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ്, ക്യാമറാമാൻ തിരു സാർ എന്നിവരോടൊപ്പം പ്രവൃത്തിച്ചതും അവരുടെ ഫിലിം മേക്കിങ് പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചതും എൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമാണ്.
കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് സാറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഓർമ പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമാകുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് എന്ന എൻ്റെ ചിത്രം ഐഎഫ്എഫ്കെയിൽ ആദ്യപ്രദർശനം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. നിറഞ്ഞ കൈയടിയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. അന്ന് ആ സിനിമ കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. സിനിമ കണ്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അഭിനേതാക്കളും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും സംസാരിക്കണം. മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പ്രേക്ഷകർ സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയ കയ്യടിയിൽ ഞാൻ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആയിപ്പോയി. രണ്ടു വരിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷം പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചു.
നമ്മ പേസ കൂടാത്.. നമ്മ പടം താൻ പേസണം.. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം സിനിമയിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ മൈക്ക് താഴ്ത്തിയതും വലിയ കരഘോഷമാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇരവി എന്ന ചിത്രത്തിൽ കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് തന്നെ എഴുതിയ ഡയലോഗ് ആണത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിസ, ജിഗർ തണ്ട തുടങ്ങിയവ ഞാൻ അടക്കം നിലവിലുള്ള പുതിയ ഭൂരിഭാഗം സംവിധായകരെയും ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ചിത്രങ്ങളാണവ.
അന്ന് ഐഎഫ്എഫ്കെ വേദിയിൽ കാർത്തിക് സാറിൻ്റെ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയിരുന്നില്ല എൻ്റെ ചിത്രം അദ്ദേഹം കാണുമെന്നും വാങ്ങുമെന്നും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നും. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കുമെന്നും. അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് എന്ന സിനിമ അദ്ദേഹം വാങ്ങിയ ശേഷം ഒരു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ മറക്കില്ല. ഈ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ വിഷ്ണു മലയാളത്തിലും തമിഴിലും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഒരു അഭിനേതാവായി മാറുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ കലയോട് പരമാവധി ആത്മാർഥത കാണിച്ചാൽ, കല തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും.
അസിസ്റ്റ് ഡയറക്ടറിൽ നിന്ന് അഭിനേതാവിലേക്ക്..
സംവിധായകനാകണമെന്നോ അഭിനേതാവ് ആകണമെന്നോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത്. സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം സിനിമയുടെ ഭാഗമാകണം എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു പാഷൻ. അത് ഏത് മേഖലയാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ സിനിമ അഭിനിവേശമായി. ബിടെക് ആണ് പഠിച്ചത് എങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ ആദ്യം നാടകമായിരുന്നു ടൂൾ ആയി ഉപയോഗിച്ചത്. കോളജ് കലോത്സവ നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു. കോളജ് കഴിഞ്ഞശേഷം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നാടക പരിശീലനം കൊടുത്ത് ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോയി. കൊച്ചിയിലെ ഒരു തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു.
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സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു ജോലിയും സമാന്തരമായി ചെയ്തു. നാടകത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ അഭിനേതാവിനെ ഞാൻ അറിയാതെ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കഥപറയാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടും കഥ പറയാൻ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടും സിനിമയിൽ ആദ്യം ഭാഗ്യ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് സംവിധാന മേഖലയിലായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ ആകുന്നത്. അതിന് ശേഷമായിരുന്നു അഭിനയം. അഭിനയജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്നത് ടോവിനോ തോമസ് നായകനായ ഒരു മെക്സിക്കൻ അപാരത എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു. ഉമറുൽ സംവിധാനം ചെയ്ത അഡാർ ലവ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനവും ശ്രദ്ധ നേടി. പിന്നീട് ഒരുപാട് മലയാള സിനിമകളിൽ ചെറുതും വലുതുമായ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു.
ആദ്യമായി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് അമൽ നീരദ് സാറിൻ്റെ ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ആയിരുന്നു. ചെമ്പൻ വിനോദ് ചേട്ടൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലമാണ് ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത്. തുടർച്ചയായി സിനിമകൾ ലഭിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് മെക്സിക്കൻ അപാരത റിലീസ് ആയതിനുശേഷം ആണ്. ആ ചിത്രം കേരളത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അഡാർ ലവ് പാൻ ഇന്ത്യൻ തലത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ കാരണമായത്. സിനിമയുടെ വിജയപരാജയങ്ങൾ ഘടകമല്ല. ആ സിനിമ ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഷകളിലും ഡബ്ബ് ചെയ്തു പുറത്തിറങ്ങി. ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ സിനിമ കണ്ട കന്നട പ്രേക്ഷകർ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സംഭവവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ബത്തയിലെ ദില്ലിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും മികച്ച അഭിനന്ദനം
ബത്ത സിനിമയിലെ ചെല്ലമേ മകളെ, മൊഴിയെ എന്നീ പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതിയത് ചെന്നൈയിലെ പ്രശസ്ത കവിയായ കാർത്തിക് നേത്തയാണ്. വളരെ മനോഹരമായ ചെന്തമിഴിൽ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻ ഗാനങ്ങളും കവിതകളും നമ്മളെ വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. ഭാഷ കൊണ്ടും ആശയം കൊണ്ടും അമ്മാനമാടുന്ന അതുല്യപ്രതിഭ. ബത്ത സിനിമയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ വച്ചാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം കാണുന്നത്.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ ഇത് ആരാണ് എന്ന് അറിയാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിമോഗ്രാഫിയും കവിതകളും കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. എൻ്റെ മനസിൽ ഒരു ലെജൻഡ് ജനിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് സിനിമയുടെ സക്സസ് മീറ്റിലും അദ്ദേഹം വേദിയിൽ സംസാരിച്ചു. എല്ലാവരെ കുറിച്ചും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എനിക്ക് ഓസ്കാർ ലഭിച്ച പ്രതീതിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ബത്ത സ്നേഹിതനായ ദില്ലിയെ ഞാൻ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചു പോയി. ആ നടനെയും ആ കഥാപാത്രത്തെയും അഭിനന്ദിക്കാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല. ആ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചും ആ നടനെ കുറിച്ചും ഞാൻ എഴുതും..എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അഭിനന്ദനം. വിഷ്ണു ഗോവിന്ദൻ പ്രതികരിച്ചു.
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