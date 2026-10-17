ഹമ്മിങ്ങുകളുടെ രാജ്ഞി തിരിച്ചെത്തുന്നു; ലതിക ടീച്ചർ വീണ്ടും വോയിസ് ബൂത്തിലേക്ക്!
'താരും തളിരും മിഴി പൂട്ടി.. കാതോടു കാതോരം..' തുടങ്ങി എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത ഹിറ്റുകളിലൂടെയും മികച്ച ഹമ്മിങ് പോർഷനുകളിലൂടെയും മലയാളികളുടെ കാതുകളിൽ ചേക്കേറിയ ശബ്ദമാണ് ലതിക ടീച്ചറുടേത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 12:18 PM IST
മലയാളികളുടെ ഗൃഹാതുരത്വമുണർത്തുന്ന മാസ്മരിക ശബ്ദത്തിന് ഉടമയായ ലതിക ടീച്ചർ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗാനരംഗത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. സോഫിയ തരകൻ സംവിധാനം ചെയ്തു നിർമിക്കുന്ന 'ദിശാന്തരം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ടീച്ചറുടെ മടങ്ങിവരവ്.
'താരും തളിരും മിഴി പൂട്ടി.. കാതോടു കാതോരം..' തുടങ്ങി എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത ഹിറ്റുകളിലൂടെയും മികച്ച ഹമ്മിങ് പോർഷനുകളിലൂടെയും മലയാളികളുടെ കാതുകളിൽ ചേക്കേറിയ ശബ്ദമാണ് ലതിക ടീച്ചറുടേത്. 'ദിശാന്തരം' എന്ന ചിത്രത്തിനായി തിരുവാതിരക്കളി ജോണറിലുള്ള മനോഹരമായ ഗാനമാണ് ടീച്ചർ ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ 'ചന്ദ്രമുഖി..' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടി കഴിഞ്ഞു.
സംവിധായിക സോഫിയ തരകൻ തന്നെയാണ് ഈ ഗാനത്തിന് വരികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഷാജി കൊട്ടാരക്കര സംഗീതം പകർന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞദിവസം കൊച്ചിയിൽ പൂർത്തിയായി.
സംഗീത ലോകത്തെ സുവർണ കാലഘട്ടം
80കളിലും 90കളിലും മലയാള സിനിമാ സംഗീതത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന ലതിക ടീച്ചർ, രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ, ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായ സംഗീതസംവിധായകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായികയായിരുന്നു. ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗാനമേളകളിൽ പാടിത്തുടങ്ങിയ ടീച്ചർ, പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ കണ്ണൂർ രാജൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ 'അഭിനന്ദനങ്ങൾ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മലയാള സിനിമ പിന്നണി ഗാനരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്.
തുടർന്ന് മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമായി നൂറിലധികം ഗാനങ്ങൾ. 'നീ എൻ സർഗ്ഗ സൗന്ദര്യമേ..' (ഫീമെയിൽ ഡ്യൂയറ്റ്), 'ദും ദും ദും ദുന്തുഭിനാദം' (വൈശാലി), 'ഒത്തിരി മോഹങ്ങൾ' (വെങ്കലം), 'പുലരേ..' (അമരം) തുടങ്ങി മലയാളി ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത നിരവധി മാസ്റ്റർപീസുകൾ സമ്മാനിച്ചത് ലതിക ടീച്ചറുടെ ശബ്ദമാണ്. 'ചിത്രം', 'വന്ദനം' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെ ഹമ്മിങ് പോർഷനുകൾ ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് മലയാള സിനിമാ സംഗീത ശാഖയിൽ ടീച്ചർ 'ഹമ്മിങ്ങുകളുടെ രാജ്ഞി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.
ടീച്ചർ എന്ന വിളിപ്പേര്
ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് സജീവമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാലക്കാട് സംഗീത കോളജിലും തിരുവനന്തപുരം സ്വാതി തിരുനാൾ കോളജിലും സംഗീത അധ്യാപികയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അധ്യാപന ജീവിതമാണ് ഗായിക ലതികയെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട 'ലതിക ടീച്ചർ' ആക്കി മാറ്റിയത്.
കുറച്ചുകാലമായി ചലച്ചിത്ര ഗാനശാഖയിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്ന ടീച്ചർ, 'ദിശാന്തരം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും മൈക്കിന് മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ പഴയതും പുതിയതുമായ സംഗീത ആസ്വാദകർ വലിയ ആവേശത്തിലാണ്. മലയാളികളുടെ ഓർമകളുടെ വസന്തകാലത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ലതിക ടീച്ചറുടെ തേൻതുളുമ്പുന്ന ശബ്ദം വീണ്ടുമെത്തുമ്പോൾ, അതൊരു പുതിയ സംഗീത വിരുന്നായിരിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്.
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