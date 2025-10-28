അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ പ്രമേയമാക്കി റോഷൻ കോന്നിയുടെ 'കിരാത'
ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയാണെങ്കിലും സാമൂഹിക വിപത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു അവബോധം ഈ സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്
Published : October 28, 2025 at 2:04 PM IST
മലയാളത്തിലെ സീനിയർ അഭിനേതാക്കളെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി റോഷൻ കോന്നി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് കിരാത. സംവിധായകൻ തന്നെ എഡിറ്റിങ്ങും ഛായാഗ്രഹണവും നിർവഹിക്കുന്ന സിനിമ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടത്തൊടി ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഭാസ്കരൻ ഒറ്റപ്പാലം ആണ്. സിനിമയുടെ സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞദിവസം അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് കേരള സമൂഹമെന്ന ആത്മാഭിമാനത്തിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോഴും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും സാമൂഹിക അനാചാരങ്ങൾക്കും കേരളം ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ചെയ്തികൾ മനുഷ്യമനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും പാത്രമായ യഥാർഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് കിരാത എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. സാമൂഹിക വിപത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള നിഗൂഢതകളിലേക്കും ചിത്രം പ്രേക്ഷകരെ എത്തിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതുമയുള്ള ഒരു അനുഭവം കിരാതയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ ആകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തി.
അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സിനിമകളിൽ കരുത്തുറ്റ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് മിനിസ്ക്രീനിലും കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളിലും ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച എം ആർ ഗോപകുമാർ ഈ സിനിമയിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിർമാതാവ് കൂടിയായ ദിനേഷ് പണിക്കർ, ചെമ്പിൽ അശോകൻ, ഡോ. രജിത്കുമാർ, രാജ്മോഹൻ, അരിസ്റ്റോ സുരേഷ്, നീനാകുറുപ്പ്, ജീവ നമ്പ്യാർ തുടങ്ങിയവരാണ് ഈ സിനിമയിൽ മറ്റു പ്രധാന വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാതാവ് ഇടത്തൊടി ഭാസ്ക്കരൻ ഒരു അതിഥി വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. സിനിമയിൽ അരിസ്റ്റോ സുരേഷ് ഒരു ഗാനം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചലച്ചിത്രം ഉടൻ തീയറ്ററുകളിൽ എത്തും. റിലീസ് അടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഉടൻ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
രചന, സഹസംവിധാനം - ജിറ്റ ബഷീർ, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് - കലേഷ്കുമാർ കോന്നി, ശ്യാം അരവിന്ദം, കല- വിനോജ് പല്ലിശ്ശേരി, ചമയം - സിൻ്റാ മേരി വിൻസൻ്റ്, കോസ്റ്റ്യും -അനിശ്രീ, ഗാനരചന - മനോജ് കുളത്തിങ്കൽ, മുരളി മൂത്തേടം, അരിസ്റ്റോ സുരേഷ്, സംഗീതം- സജിത് ശങ്കർ, ആലാപനം -ബലറാം ഒറ്റപ്പാലം, നിമ്മി ചക്കിങ്കൽ, അരിസ്റ്റോ സുരേഷ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ -സജിത് സത്യൻ, സ്റ്റിൽസ് - എഡ്ഡി ജോൺ, ഷൈജു സ്മൈൽ, പിആർഒ - അജയ് തുണ്ടത്തിൽ.
