ETV Bharat / entertainment

ഇടുക്കിയില്‍ നിന്നൊരു ഡബിള്‍ എന്‍ട്രി; 'കൂടോത്ര'വുമായി ഇരട്ട കുട്ടികള്‍ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക്

ബൈജു എഴുപുന്ന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹൊറര്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം കൂടോത്രത്തിലാണ് ഈ ഇരട്ട സഹോദരിമാര്‍ അഭിനയിക്കുന്നത്.

IDUKKI TWIN SISTERS KOODOTHRAM MOVIE IDUKKI TWINS MOVIE DEBUT MALAYALAM HORROR MOVIE 2026
അക്‌സ ബിജു, അബിയ ബിജു (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 9, 2026 at 4:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: പഠിക്കാന്‍ മിടുക്കരായ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം മൈനര്‍സിറ്റി ഇളപ്പാനിക്കല്‍ വീട്ടില്‍ അക്‌സ ബിജുവിനേയും അബിയ ബിജുവിനേയും നാട്ടുകാര്‍ അറിഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല്‍ പഠിക്കാന്‍ മിടുക്കര്‍ മാത്രമല്ല, ഇവര്‍ ഇപ്പോള്‍ സെലിബ്രിറ്റികള്‍ കൂടിയാണ്.

ബൈജു എഴുപുന്ന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹൊറര്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം കൂടോത്രത്തിലാണ് ഈ ഇരട്ട സഹോദരിമാര്‍ വേഷമിടുന്നത്. ഇരട്ട വേഷത്തില്‍ തന്നെ മുഴുനീളെ കഥാപാത്രമാണ് ഇരുവരും ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്.

"സിനിമയിലേക്ക്‌ ഇരട്ടകളായ പെൺകുട്ടികളെ തിരയുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് അമ്മ ടിൻസിയുടെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അമ്മയുടെ സുഹൃത്ത് കാണാനിടയായി. അത് ബൈജു അങ്കിളും കണ്ടു. പിന്നീട് ബൈജു അങ്കിള്‍ വിളിച്ചു. സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ താത്പര്യമുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു. വീട്ടില്‍ സംസാരിച്ചു. ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഈ സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് , പിന്നീട് മൂന്നു ദിവസത്തെ അഭിനയ പരിശീലന കളരിയില്‍ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തിയത്", അക്‌സ ബിജു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

പ്ലസ്‌ടു വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് ഈ ഇരട്ട സഹോദരിമാര്‍.

അച്ഛന്‍ ബിജു മാവടി സുമേരു പ്ലാന്‍റേഷന്‍ എസ്റ്റേറ്റിലെ സൂപ്പർവൈസറാണ് അച്ഛന്‍ ബിജു. അമ്മ ടിൻസി വീട്ടമ്മയും സഹോദരൻ മെൽബിൻ എഞ്ചിനീയറുമാണ്.

ചെമ്മണ്ണാർ സെന്‍റെ സേവിയേഴ്‌സ് സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളായ ഇരുവരും പഠനത്തിൽ മിടുക്കരാണെങ്കിലും കലാരംഗത്ത് അധികം സജീവമായിരുന്നില്ല. സംവിധായകൻ ഒരുക്കിയ അഭിനയ കളരിയിലൂടെ പാഠങ്ങൾ മനസിലാക്കിയാണ് അഭ്രപാളിയിലേക്ക് ചുവട് വെച്ചത്. സ്കൂളിൽ അധ്യാപകരിൽ നിന്നും സഹപാഠികളിൽ നിന്നും മികച്ച പിന്തുണ ലഭിച്ചതോടെ ഇരുവരും അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു.

IDUKKI TWIN SISTERS KOODOTHRAM MOVIE IDUKKI TWINS MOVIE DEBUT MALAYALAM HORROR MOVIE 2026
അക്‌സ ബിജു, അബിയ ബിജു (ETV Bharat)

പത്താംക്ലാസിൽ ഇരുവരും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയിരുന്നു. പഠനവും കലയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് ഈ ഇരട്ട സഹോദരിമാരുടെ ആഗ്രഹം. ഇടുക്കിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിയ്ക്കുന്ന ഈ സിനിമയിൽ അണിയറ പ്രവർത്തകരായും അഭിനേതാക്കളായും നിരവധി ഇടുക്കികാർ പങ്കാളികൾ ആയിട്ടുണ്ട് .

ഫെബ്രുവരി 12 നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക. ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേജിലൂടെയാണ് റിലീസ് ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടൈറ്റിൽ, ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് എന്നിവ നേരത്തേ മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, മഞ്ജു വാര്യർ എന്നിവരുടെയും ഛായാഗ്രാഹകരായ ജോമോൻ.ടി. ജോൺ, ജിംഷിഖാലിദ്, സുജിത് വാസുദേവ്, ആനന്ദ്.സി. ചന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ പേജുകളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇത് സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വലിയ പ്രതികരണം നേടുകയും ചെയ്‌തു.

ഇടുക്കിയിലെ ഇരട്ട സഹോദരിമാര്‍ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് (ETV Bharat)

മലയോര ജില്ലയായ ഇടുക്കിയുടെ മനോഹാരിതക്കൊപ്പം, ഹൊററും, കൗതുകവുമൊക്കെ കോർത്തിണക്കിയാണ് ബൈജു എഴുപുന്ന ഈ ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പൂര്‍ണമായും ഹൊറര്‍ കോമഡി എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുക.

സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു കാര്‍ഷിക ഗ്രാമത്തില്‍ കൂടോത്രം ലഭിക്കുന്നതിലൂടെയുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്‍റെ ഏറിയ പങ്കും ചിത്രീകരിച്ചത്.

ബൈജു എഴു പുന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ ഡിനോ പൗലോസ് ( തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ ഫെയിം) ശ്രീനാഥ്കേത്തി ( ആനിമൽ, ലക്കി ഭാസ്ക്കർ ഫെയിം) സലിം കുമാർ ജോയ് മാത്യ സായ് കുമാർ, ശ്രീജിത്ത് രവി, സുധിക്കോപ്പ, ജോജി ജോൺ, കോട്ടയം രമേഷ്, സുനിൽ സുഗത, പ്രമോദ് വെളിയനാട്, സ്ഫടികം സണ്ണി, ബിനു തൃക്കാക്കര ഫുക്രു, ജോബിൻ ദാസ്, സിദ്ധാർത്ഥ്, പാലിയം ഷാജി, കെവിൻ, റേച്ചൽ ഡേവിഡ് ( ഇരുപത്തിഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഫെയിം) ദിയാ , ദിവ്യാ , മനോഹരിജോയ്,. ഷൈനിസാറ, വീണാ നായർ.അംബികാ നമ്പ്യാർ, ചിത്രാ നായർ, ലക്ഷ്മിശ്രീ , സിജി കെ. നായർ, എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.

IDUKKI TWIN SISTERS KOODOTHRAM MOVIE IDUKKI TWINS MOVIE DEBUT MALAYALAM HORROR MOVIE 2026
അക്‌സ ബിജു, അബിയ ബിജു (ETV Bharat)

രചന - സന്തോഷ് ഇടുക്കി, ഗാനങ്ങൾ - ബി.കെ. ഹരിനാരായണൻ, സംഗീതം. ഗോപി സുന്ദർ, ഛായാഗ്രഹണം.. ജിസ് ബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ, ഷിജി ജയദേവൻ, എഡിറ്റിംഗ് - ഗ്രേ സൺ, കലാസംവിധാനം. ഹംസ വള്ളിത്തോട്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ - റോസ് റെജിസ്, മേക്കപ്പ് -ജയൻ പൂങ്കുളം, സ്റ്റിൽസ്. നൗഷാദ് കണ്ണൂർ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ -നിഖിൽ .കെ. തോമസ്, അസോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - മിഥുൻ കൃഷ്ണ, വിവേക് വേലായുധൻ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - ഷിബു സോൺ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ് - സെന്തിൽ പൂജപ്പുര, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ബിജു കടവൂർ, വാഴൂർ ജോസ്.

Also Read:ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകര്‍; രംഗണ്ണന്‍ തിരിച്ചു വരുന്നു! ആവേശം 2 ഉറപ്പു നല്‍കി ഫഹദ് ഫാസില്‍, റിലീസ് അപ്‌ഡേറ്റ് പുറത്ത്

TAGGED:

IDUKKI TWIN SISTERS
KOODOTHRAM MOVIE
IDUKKI TWINS MOVIE DEBUT
MALAYALAM HORROR MOVIE 2026
TWIN SISTERS DEBUT MALAYALAM CINEMA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.