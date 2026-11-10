ഷാജി കുമാറിനെ അവസാനമായി കാണാന് ഓടിയെത്തി മോഹന്ലാല്; നിറകണ്ണുകളോടെ ആദരാഞ്ജലിയര്പ്പിച്ച് മലയാള സിനിമാ ലോകം
നിരവധി പേരാണ് ഷാജി കുമാറിനെ അവസാനമായി കാണാനായി കലൂരിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 3:42 PM IST
മലയാളത്തിന് ഒരുപിടി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള് സമ്മാനിച്ച പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകന് ഷാജി കുമാറിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് സിനിമാ ലോകം. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്കു കാണാന് സിനിമാ മേഖലയില് നിന്നും ഒട്ടേറെ പേരാണ് കലൂരിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.
കലൂരിലെ ഗോകുലം കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലാണ് ഷാജി കുമാറിന്റെ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നടന്മാരായ മോഹൻലാലും സുരേഷ് ഗോപിയും ഷാജികുമാറിനെ അവസാനമായി കാണാൻ ഇവിടെയെത്തി.
പെരുമ്പാവൂരിലെ വീട്ടുവളപ്പില് രാത്രി ഏഴുമണിയോടെയാണ് സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ഷാജികുമാർ ദീര്ഘകാലമായി പെരുമ്പാവൂരിലാണ് താമസം.
ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ കൊച്ചിയിലെ സിനിമാ സെറ്റില് നിന്ന് ശ്വാസ തടസം അനുഭവപ്പെടുകയും കുഴഞ്ഞു വീഴുകയുമായിരുന്നു. ഉടന് എറണാകുളത്തെ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചു. ചികിത്സയില് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഛായാഗ്രാഹകന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം.
ഇന്ന്, (നവംബര് 10) പുലര്ച്ചയോടെയാണ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ദിലീപ് നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിത വേര്പാട്.
കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് നിന്ന് ഷാജി കുമാറിന്റെ മൃതദേഹം വാഴക്കാലയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. തുടര്ന്നാണ് പൊതുദര്ശനത്തിനായി കലൂരിലെ ഗോകുലം കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്.
സംവിധായകരായ ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, എം. പത്മകുമാർ, ലാൽജോസ്, തരുൺ മൂർത്തി, അരുൺ ഗോപി, വിനയൻ നടന്മാരായ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ദിലീപ്, ലാൽ, സിദ്ധിഖ്, മനോജ് കെ. ജയൻ, ലാലു അലക്സ്, കലാഭവൻ ഷാജോൺ, ഇടവേള ബാബു, നടിമാരായ മാലാ പാർവതി, ചിപ്പി, നിർമാതാവ് എം. രഞ്ജിത്ത്, എഡിറ്റർ വി.ബി. ഷെഫീഖ് തുടങ്ങി നിരവധി പേരാണ് ഛായാഗ്രാഹകനെ അവസാനമായി കാണാന് എത്തിയത്.
2001ൽ അനിൽ ബാബു സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഉത്തമൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സ്വതന്ത്ര ഛായാഗ്രാഹകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. 2005ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മോഹൻലാൽ ചിത്രം 'നരൻ' ഷാജി കുമാറിന്റെ കരിയറിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി. പിന്നീടങ്ങോട്ട് ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ പിന്നില് ഷാജി കുമാറിന്റെ ക്യാമറ കണ്ണുകളുണ്ടായിരുന്നു.
ഷാജി കുമാർ എന്ന ഛായാഗ്രാഹകന്റെ വിയോഗം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തീരാനഷ്ടമാണ്. 'പുലിമുരുകൻ', 'പോക്കിരിരാജ', 'നരൻ', 'ഒടിയൻ', 'തുടരും' 'വെള്ളിനക്ഷത്രം', 'വർണം', 'ബാബ കല്യാണി', 'നസ്രാണി', 'വെറുതേ ഒരു ഭാര്യ', 'റോബിൻഹുഡ്', 'സീനിയേഴ്സ്', 'മല്ലു സിംഗ്', 'സൗണ്ട് തോമ', 'രാമലീല', 'മധുരരാജ', 'റിങ് മാസ്റ്റർ', 'പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട്' തുടങ്ങി അൻപതിലേറെ സിനിമകള്ക്ക് അദ്ദേഹം ഛായാഗ്രാഹകനായിട്ടുണ്ട്.