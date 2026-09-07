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സംവിധായകൻ ആർ ശരത് അന്തരിച്ചു; വിടവാങ്ങിയത് മലയാള സിനിമയിലെ വേറിട്ട ശബ്ദം

രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കിടപ്പിലായ അദ്ദേഹം തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു. ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും രാത്രിയോടെ മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു

MALAYALAM DIRECTOR R SARATH R SARATH DEATH NEWS SAYAHNAM MOVIE DIRECTOR DIRECTOR R SARATH DIES
സംവിധായകൻ ആർ ശരത് (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2026 at 7:02 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ആർ. ശരത് (63) അന്തരിച്ചു. കരൾ രോഗത്തെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം. ഏറെ നാളുകളായി കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്നു. രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംസ്കാരം പിന്നീട് തൈക്കാട് ശാന്തികവാടത്തിൽ നടക്കും.

ഒൻപത് അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരങ്ങളും ഒരു ദേശീയ പുരസ്കാരവും നാല് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളും നേടിയ അദ്ദേഹം വേറിട്ട പ്രമേയങ്ങളിലൂടെയാണ് മലയാള സിനിമയിൽ തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചത്. വാണിജ്യ സിനിമകളുടെ ഫോർമുലകൾക്ക് പിന്നാലെ പോകാതെ, സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വെള്ളിത്തിരയിൽ എത്തിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം എക്കാലവും ശ്രമിച്ചത്.

സിനിമാ ജീവിതം
രണ്ടായിരത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സായാഹ്നം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ശരത് സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. പ്രശസ്ത നാടക പ്രവർത്തകൻ ഒ. മാധവനെ നായകനാക്കി ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം സിനിമാലോകത്ത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനുള്ള ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകളാണ് സായാഹ്നം സ്വന്തമാക്കിയത്. 2001ലെ മ്യൂണിക് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ മത്സര വിഭാഗത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ചിത്രം വലിയ രീതിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തിയും നേടി.

സായാഹ്നത്തിന് ശേഷം നിരവധി ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമകൾ അദ്ദേഹം മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചു. 2003ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സ്ഥിതി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായകൻ ഉണ്ണി മേനോൻ ആദ്യമായി അഭിനയരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ദമ്പതികളുടെ കഥ പറഞ്ഞ ഈ ചിത്രം 2003ലെ ബാങ്കോക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു 2006ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ശീലാബതി.

തായ്‌വാനിലെ ഏഷ്യ പസഫിക് ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലും വിജയം നേടി. നടൻ ഇന്ദ്രൻസിനെ നായകനാക്കി ഒരുക്കിയ ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുന്നു എന്ന ചിത്രം ചാർളി ചാപ്ലിൻ്റെ അഭിനയജീവിതത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷവേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഒരുക്കിയത്. പറുദീസ, സ്വയം എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന ചിത്രങ്ങൾ. മെക്സിക്കൻ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലും ആംസ്റ്റർഡാം ചലച്ചിത്ര മേളയിലും പറുദീസ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിരുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, ഇന്തോ-ചൈനീസ് സംയുക്ത സംരംഭമായ ദി ഡിസയർ എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രത്തിൻ്റെ രചനയും സംവിധാനവും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു.

ഡോക്യുമെൻ്ററികളും ഗവേഷണവും
ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി സംവിധായകനായാണ് ശരത് തൻ്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ രാജാ രവിവർമ്മയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയ ദി പെയിൻ്റഡ് എപ്പിക്സ് എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി ഏറെ നിരൂപക പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി. ഇതിൻ്റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ കിളിമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് രാജാ രവിവർമ്മയുടെ അതുവരെ പുറത്തുവരാത്ത ചില അപൂർവ ചുവർചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ചുമർചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ കണ്ടെത്തലും പഠനവും പരിഗണിച്ച് 1996ൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ജൂനിയർ ഫെലോഷിപ്പ് ലഭിച്ചു. പ്രശസ്ത കവി ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പിൻ്റെ കവിതയെ ആസ്പദമാക്കി ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയ ഹ്രസ്വചിത്രവും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

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ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ ആർ. ശരത്, ചലച്ചിത്ര നിർമാണത്തിലും ജേണലിസത്തിലും ഔദ്യോഗിക പരിശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായിരുന്നു. സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് കീഴിൽ എം.പി.സി.സി ഡയറക്ടറായും ഭാരത് ഭവൻ സെക്രട്ടറിയായും അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ - കെ ഐ ബിന്ദു. മക്കൾ - അഭിജിത്ത് ശരത്ത്, അഭിരാം ശരത്ത്. മരുമക്കൾ- അഞ്ചലി, അഭിരാമി. ചെറുമകൻ - ദേവ് ദത്ത്

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