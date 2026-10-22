കാടിന്റെ വന്യതയും നിഗൂഢതയും നിറഞ്ഞ ദൃശ്യവിസ്മയം; ജയൻ വന്നേരിയുടെ 'ആരണ്യകാണ്ഡം' ഒരുങ്ങുന്നു
നിഗൂഢതയും ഉദ്വേഗവും നിറഞ്ഞ, ആവേശകരമായ ഒരു സിനിമാനുഭവമായിരിക്കും 'ആരണ്യകാണ്ഡ'മെന്നാണ് സൂചന.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 10:52 AM IST
കാടിന്റെ വന്യതയും നിഗൂഢതയും ആകാംക്ഷയും നിറച്ച് പുതിയ മലയാള ചിത്രം 'ആരണ്യകാണ്ഡം' ഒരുങ്ങുന്നു. പോംപി എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ്സും ഫ്ലൈയിങ് കളേഴ്സ് എന്റര്ടെയ്മെന്റ്സും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പൂജാ ചടങ്ങുകൾ വിജയദശമി ദിനമായ ഒക്ടോബർ 21ന് കൊച്ചി ഇടപ്പള്ളി അഞ്ചുമന ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു.
സംവിധായകൻ ജയൻ വന്നേരിയും അഭിനേതാക്കളും അണിയറപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. കാടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ത്രില്ലർ ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. കടുവയുടെ കണ്ണിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന തീപ്പന്തമേന്തിയ പെൺകുട്ടിയുടെ രൂപമാണ് പോസ്റ്ററിലുള്ളത്.
പൂർണമായും വനത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് 'ആരണ്യകാണ്ഡ'ത്തിന്റെത്. മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവത്തിനും പരിണാമത്തിനും സാക്ഷിയായ കാടിനെ പിന്നീട് മനുഷ്യൻ തന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലാക്കി. വനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും മൃഗങ്ങൾ അനാഥരാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു കാട് രൂപപ്പെട്ടുവെന്ന ആശയമാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.
ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഉള്ളിൽ നിഗൂഢതകളും അപകടങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു കാടുണ്ടെന്നും ആ കാടിനെ അറിയുന്നതിലൂടെയാണ് മനുഷ്യനെ മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്നുമുള്ള പ്രമേയമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സവിശേഷത. മുഴുനീള കഥാപാത്രമായി ഒരു കടുവയും ചിത്രത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. വിഎഫ്എക്സിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ ദൃശ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹൈദരാബാദിലെ പ്രമുഖ കമ്പനി നിർവഹിക്കും.
അഞ്ജലി രാജാണ് ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സൂര്യാ ക്രിഷ് നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഡിനീഷ് ആലപ്പി, പ്രമോദ് വെളിയനാട്, മാർട്ടിൻ മുരുകൻ, മനോജ് കെ.യു, മേജർ രവി, സജൽ സുദർശനൻ, കാർത്തി ശ്രീകുമാർ, അനിൽ ലളിതാംബിക തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.
മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരാണ് ചിത്രത്തിന് പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. ഗോപി സുന്ദറാണ് സംഗീതവും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഒരുക്കുന്നത്. ജോമോൻ തോമസ് ഛായാഗ്രഹണവും സോബിൻ കെ. സോമൻ ചിത്രസംയോജനവും നിർവഹിക്കുന്നു. മനു ജഗത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറും അനീഷ് തൊടുപുഴ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറുമാണ്. ജോൺ വിക്ടർ മേക്കപ്പും അരുൺ ലാൽ വാസു വിഎഫ്എക്സ് സൂപ്പർവിഷനും നിർവഹിക്കുന്നു. ഗായത്രി പന്തലങ്ങാട്ടിലാണ് വിഎഫ്എക്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ.
വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ സംവിധായകനാണ് ജയൻ വന്നേരി. പശുപതിയും ജനനി അയ്യരും അഭിനയിച്ച 'മാ.ചു.ക.' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സംവിധാനരംഗത്തെത്തിയത്. തുടർന്ന് ജോജു ജോർജ്, ലിജോമോൾ ജോസ്, അഭിരാമി എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി 'ഒറ്റക്കൊരു കാമുകൻ' ഒരുക്കി.
വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയവും അവതരണശൈലിയും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടിയ ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജയൻ വന്നേരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ആരണ്യകാണ്ഡം'.
നവംബർ അഞ്ചിന് ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന സിനിമ പാലക്കാട് ധോണി, വാഗമൺ, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലായി ചിത്രീകരിക്കും. അഞ്ച് ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പ്രവീൺ എടവണ്ണപ്പാറയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ. റഫീഖ് പട്ടേരി സ്റ്റിൽസും പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസും നിര്വഹിക്കുന്നു.