മലയാളത്തിന്റെ ഹിറ്റ് മേക്കര് എം പത്മകുമാര് ബോളിവുഡിലേക്ക്; 'സൂര്യ' ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പുറത്ത്, നായകൻ സണ്ണി ഡിയോൾ
ജോജു ജോര്ജിന്റെ കരിയര് ബെസ്റ്റായ 'ജോസഫ്' എന്ന ഒറ്റ ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകഹൃദയം കീഴടക്കിയ സംവിധായനാണ് എം. പത്മകുമാര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 1:30 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മലയാള സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരുപിടി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയ സംവിധായകൻ എം. പത്മകുമാർ ബോളിവുഡിലേക്ക്. ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം സണ്ണി ഡിയോൾ നായകനാകുന്ന 'സൂര്യ'യാണ് പത്മകുമാറിന്റെ ആദ്യ ഹിന്ദി ചിത്രം. സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ സണ്ണി ഡിയോളിന്റെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെ പുറത്തിറക്കി.
മലയാള സിനിമയിൽ തന്റേതായ സംവിധാനശൈലിയിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ എം. പത്മകുമാർ ബോളിവുഡിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് സിനിമാലോകം ഈ ചിത്രത്തെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
'ജോസഫ്', 'ഓഫിസര് ഓണ്ഡ്യൂട്ടി', 'നായാട്ട്' എന്നീ സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്ക്ക് തിരക്കഥയൊരുക്കിയ ഷാഹി കബീറിന്റെ കഥയ്ക്ക് കരൺ റസ്ദാൻ, നീരജ് പാഠക്, മായങ്ക് ശർമ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്.
ജയ്പൂര്, ഉദയ്പൂര്, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ സിനിമയുടെ റിലീസ് പ്രഖ്യാപനവും പുറത്തുവന്നതോടെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ വർധിക്കുകയാണ്.
പത്മകുമാര് സംവിധാനം ചെയ്ത ശ്രേദ്ധേ ചിത്രങ്ങളാണ് മോഹന്ലാല് നായകനായി എത്തിയ ശിക്കാര്, ജോജു ജോര്ജ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ജോസഫ്, പൃഥ്വിരാജിന് ആദ്യ സംസ്ഥാന അവാര്ഡ് നേടിക്കൊടുത്ത വാസ്തവം, റോഷന് മാത്യുവിന്റെ ഉയിര് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകനാണ് എം. പത്മകുമാര്. മലയാളത്തിൽ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലായി നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം, ഹിന്ദി സിനിമയിലൂടെ പുതിയ പ്രേക്ഷകരിലേക്കും എത്തുകയാണ്.
ബോളിവുഡിൽ ആക്ഷൻ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും ശക്തമായ അഭിനയപ്രകടനങ്ങളിലൂടെയും ശ്രദ്ധ നേടിയ താരമാണ് സണ്ണി ഡിയോൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും 'സൂര്യയിലേതെന്ന്' അണിയറപ്രവർത്തകർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ചും കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
സണ്ണി ഡിയോളിനൊപ്പം ബോളിവുഡിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. രവി കിഷൻ, ടിനു ആനന്ദ്, മനീഷ് വാധ്വ, ജിഷു സെൻഗുപ്ത, രോഹിത് തിവാരി, ഖാലിദ് സിദ്ധിക്കി, അനൂപ് ത്രിവേദി എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ. പ്രഗ്യാ ജയ്സ്വാളും തനുശ്രീ ചക്രവർത്തിയുമാണ് ചിത്രത്തിലെ നായികമാർ.
എം.എം. മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ കമൽ മുക്കൂട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതിക മേഖലകളിലും ശ്രദ്ധേയരായ പ്രവർത്തകരാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് ഛായാഗ്രാഹകനായ സന്തോഷ് തുണ്ടിയിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. ബല്ലു സലൂജയാണ് എഡിറ്റിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
ഉത്തം സിംഗും രഞ്ജിൻ രാജുമാണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. പശ്ചാത്തലസംഗീതവും ഉത്തം സിംഗ് തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. 'സൂര്യ' നവംബർ 20ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. സീ സിനിമാസാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കുന്നത്. പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.