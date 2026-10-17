ആദ്യ വെബ് സീരീസ് റിലീസായത് രണ്ടുദിവസം മുന്പ്; സംവിധായകൻ ബെൽരാജ് കളരിക്കൽ മരിച്ച നിലയില്
വിവാഹിതനായത് ഒന്നരമാസം മുന്പ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 2:23 PM IST
കോട്ടയം: സംവിധായകൻ ബെൽരാജ് കളരിക്കൽ അന്തരിച്ചു. കഴിഞ്ഞദിവസം ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്ത 'കാപ്പി സ്ക്വാഡ്' എന്ന വെബ് സീരീസിന്റെ സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹം. കോട്ടയം മണിമല സ്വദേശിയായ ബെൽരാജിനെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മരണകാരണം വ്യക്തമല്ല. മൃതദേഹം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് നടപടികളും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർനടപടികളും ആരംഭിക്കും.
നിരവധി വർഷങ്ങളായി മലയാള സിനിമയിൽ സഹസംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നു ബെൽരാജ്. 'നിഴൽ', 'മധുരം', 'ഡാകിനി' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ സഹസംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'കാപ്പി സ്ക്വാഡ്' ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ സ്വതന്ത്ര സംവിധാന സംരംഭം. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ രാഹുൽ റിജി നായർ നിർമിച്ച വെബ് സീരീസിൽ റിനോഷ് ജോർജാണ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയത്. റിലീസിന് പിന്നാലെ സീരീസിന് പ്രേക്ഷകരിൽനിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
തന്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലിരിക്കെയാണ് ബെൽരാജിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം. കഴിഞ്ഞദിവസം റിലീസ് ചെയ്ത വെബ് സീരീസിന് മികച്ച അഭിപ്രായപ്രകടനമാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഒന്നരമാസം മുമ്പായിരുന്നു ആതിരയുമായുള്ള വിവാഹം. ആറു വർഷത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലായിരുന്നു ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അധികനാൾ പിന്നിടും മുമ്പുള്ള സംവിധായകന്റെ വിയോഗം കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും സിനിമാലോകത്തെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിരിക്കുകയാണ്.
മണിമല കളരിക്കൽ സുരേഷാണ് പിതാവ്. അമ്മ സ്മിത. മരണകാരണം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിനും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനും ശേഷമേ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാകൂ. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ പ്രമുഖരും ബെൽരാജിന്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.