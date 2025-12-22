മോളിവുഡ് 'മോഹൻലാൽവുഡ്' ആയി മാറിയ 2025; ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 750 കോടിയുടെ ബിസിനസ് കുതിപ്പ്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 22, 2025 at 6:40 PM IST
മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വസന്തകാലം സമ്മാനിച്ചാണ് 2025 കടന്നുപോകുന്നത്. 2024 മമ്മൂട്ടിയുടേതായിരുന്നുവെങ്കിൽ, 2025-ൽ ബോക്സ് ഓഫീസിനെ വിറപ്പിച്ചത് മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങളാണ്. എമ്പുരാൻ, തുടരും, ഹൃദയപൂർവ്വം തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ഏകദേശം 200 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ബിസിനസ് ലാഭമാണ് മോഹൻലാൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നേടിക്കൊടുത്തതെന്ന് തിയേറ്റർ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷനും നിർമാതാക്കളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷന് അധികൃതരിൽനിന്ന് ഇ ടിവി ഭാരതിന് ലഭിച്ച കണക്കനുസരിച്ച് ഡിസംബർ 20 വരെ അന്യഭാഷാ മൊഴിമാറ്റ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 214 സിനിമകളാണ് ഈ വർഷം സെൻസർ ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സിനിമകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 50 ഓളം ചിത്രങ്ങളുടെ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിലും 2025 മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നു. ഏകദേശം 750 കോടി രൂപയുടെ മൊത്തം ബിസിനസ് ആണ് ഈ വർഷം മോളിവുഡിൽ നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ യുവതാരം നസ്ലിൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വർഷം പുത്തൻ താരോദയമായി സന്ദീപ് പ്രദീപ് തൻ്റെ പേര് മലയാള സിനിമയിൽ എഴുതിവച്ചുകഴിഞ്ഞു.
വിജയഗാഥയുമായി 'ലോക'യും 'തുടരും'
സൃഷ്ടി മികവുകൊണ്ടും ബോക്സോഫീസ് പവർ കൊണ്ടും 2025ലെ സംവിധായകർ രണ്ടുപേരാണ്. തുടരും എന്ന സിനിമയിലൂടെ തരുൺ മൂർത്തിയും ലോക എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെ ഡൊമിനിക് അരുണും ഈ വർഷത്തെ സ്റ്റാർ സംവിധായകരായി. രേഖാചിത്രം എന്ന സിനിമയിലൂടെ വേണു കുന്നപ്പള്ളി, തുടരും എന്ന സിനിമയിലൂടെ എം രഞ്ജിത്ത്, ലോക എന്ന സിനിമയിലൂടെ ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്നിവർ 2025 ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം നേടിയ ചലച്ചിത്ര നിർമാതാക്കൾ ആകുന്നു. തുടരും, ലോക തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ 200 കോടി രൂപയിൽ അധികം ആഗോള കളക്ഷൻ നേടിയെങ്കിലും താരതമ്യേന ചെറിയ മുതൽ മുടക്കലും ചെറിയ പ്രമോഷനിലും പുറത്തിറങ്ങിയ ആസിഫ് അലി ചിത്രം രേഖാചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ 70 കോടിയിലധികം രൂപയാണ് കളക്ഷൻ നേടിയത്. മറ്റു സിനിമകളുടെ നിർമാണ ചെലവും പ്രമോഷന് തുകയും കിഴിച്ച് നിർമാതാവിന് ലഭിച്ച ലാഭവിഹിതം കണക്കാക്കുമ്പോൾ രേഖാചിത്രത്തിനു ലഭിച്ച ലാഭവിഹിതത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വളരെ വലുതാണ്.
ചെറിയ സിനിമകളുടെ വലിയ വിജയം
ചെറിയ സിനിമകളുടെ വലിയ വിജയമാണ് 2025നെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാക്കുന്നതെന്ന് തിയേറ്റർ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന് വേണ്ടി സുരേഷ് ഷെണോയ് ഇ ടിവി ഭാരതി നോട് പറഞ്ഞു.
2025ൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള സിനിമകളുടെ ഒരു ജൈത്ര യാത്ര തന്നെ മലയാളത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പരാജയങ്ങളുടെ ശരാശരി കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. 2023 ൽ 260ലധികം സിനിമകളും 2024 ഏകദേശം അത്രതന്നെ സിനിമകളും മലയാളത്തിൽ സെൻസർ ചെയ്തു. എന്നാല് ഈ വര്ഷം 50 ഓളം സിനിമകളുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 214 സിനിമകൾ സെൻസർ ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോഴും 150ലധികം ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ആയതെന്ന് തിയേറ്റർ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2025ലെ മലയാള സിനിമയുടെ ബിസിനസ് ഏകദേശം 750 കോടിയിലധികം രൂപയാണെന്നും സുരേഷ് ഷേണായ് പറഞ്ഞു.
2025 മോളിവുഡ് മോഹൻലാൽ വുഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും 2025ലെ വിജയനക്ഷത്രം ലോക എന്ന സിനിമയാണെന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയാമെന്ന് തിയേറ്റർ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷനും നിർമാതാക്കളുടെ സംഘടനയും വ്യക്തമാക്കുന്നു. എക്കോ, ആലപ്പുഴ ജിംഖാന, രേഖാചിത്രം, ഓഫീസർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി, ഡിയെസ് ഈറേ തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ തീയറ്ററിൽ വലിയ കളക്ഷനാണ് നേടിത്തന്നത് എന്നും സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തിയേറ്റർ ബിസിനസിന് ഏറ്റ ആഘാതം
2025 തുടക്കത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി തിയേറ്റർ ബിസിനസിന് ഏറ്റ ആഘാതമാണ്. തുടക്കത്തിലെ പ്രതിസന്ധി അനുസരിച്ച് ജൂൺമാസത്തോടെ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 50 ഓളം തീയേറ്ററുകൾ പൂട്ടി പോകേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആലപ്പുഴ ജിംഖാന, തുടരും തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ വലിയ വിജയം പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ തിയേറ്റർ ഉടമകളെ സഹായിച്ചു. 2025ൻ്റെ ഗ്രാഫ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തിയേറ്റർ ബിസിനസ് കേരളത്തിൽ വലിയ ലാഭകരമായ ഒന്നായി മാറി. എന്നാൽ നിർമാതാക്കളുടെ ഭാഗം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 70% സിനിമകളും പരാജയമായിരുന്നു. എന്നാല് ഇത് കേരളത്തിലെ ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിന് ആഘാതമായി മാറുന്നില്ല. വ്യക്തിഗത നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമായി അത്തരം പരാജയങ്ങൾ ഒതുങ്ങും.
മറ്റു വർഷങ്ങളെ നിന്നും 2025 വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സിനിമകളുടെ വിജയം സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം തീയറ്ററുകളിലേക്ക് ഏറ്റവും അധികം പ്രേക്ഷകർ ഒഴുകിയെത്തിയ വർഷം കൂടിയായിരുന്നു 2025.
ദിലീപിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ്
രാമലീല എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം കൃത്യമായ വിജയം നേടിയ ഒരു ദിലീപ് ചിത്രം സംഭവിച്ചത് 2025 ൽ ആയിരുന്നു. പ്രിൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലി സാമ്പത്തിക വിജയ നേടിയ ചിത്രമാണെന്ന് തിയറ്റർ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിൽ തുടരുന്ന ഭ ഭ ബ ആശയപരമായി മികച്ചതല്ല എങ്കിലും കളക്ഷൻ നേടുന്നുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
വ്യാജ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ സിനിമയുടെ പ്രമോഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും 2025 ൽ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ ഗ്രോസ് കളക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ 2025 ൽ മിക്ക നിർമാതാക്കളും കൃത്യമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
റീ-റിലീസ് തരംഗം
റീ-റിലീസ് വിപണിയിലും മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു താരം. ഛോട്ടാ മുംബൈ, രാവണപ്രഭു എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ റീ-റിലീസിലൂടെ മാത്രം 4 കോടിയിലധികം രൂപ നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തിയേറ്റർ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ഒടിടി ഒറിജിനൽ സീരിയസുകൾ 2025ൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നുവെങ്കിലും അടുത്തവർഷത്തോടുകൂടി മാത്രമേ അതിൻ്റെ ബിസിനസ് സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും നിർമാതാക്കൾ പറയുന്നു. നിലവിൽ തിയേറ്ററിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കളക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഒരു സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാന വരുമാനം.
താരമൂല്യം ഒരു സിനിമയുടെ വിജയത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ഘടകം അല്ലാതായി മാറിയതും 2025ൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് നിർമാതാക്കളുടെ സംഘടനയും തിയേറ്റർ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷനും വ്യക്തമാക്കി. ഒരു താരമൂല്യവും ഇല്ലാത്ത അഭിനേതാക്കളുടെ സിനിമകൾ കാണാനാണ് ഈ വർഷം ജനങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഇറച്ചുകയറിയതെന്ന് അവർ അടിവരയിട്ടു പറയുന്നു.
മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യം
നടൻ മോഹൻലാലിൻ്റേതായി ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ മൂന്നു സിനിമകളും വലിയ വിജയമായി. മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ച ഡോമിനിക് ആൻഡ് ദി ലേഡീസ് പേഴ്സ്, ബസുക്ക തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ വലിയ ചലനം സൃഷ്ടിച്ചില്ല എങ്കിലും ഈ മാസം പുറത്തിറങ്ങിയ കളങ്കാവൽ മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണവും കളക്ഷനും നേടി തിയേറ്ററുകളിൽ ഇപ്പോഴും മുന്നേറുന്നു.
സുരേഷ് ഗോപിയുടെതായി പുറത്തിറങ്ങിയ ജാനകി വേഴ്സസ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ചലച്ചിത്രം ശരാശരി വിജയം നേടി. എന്നാൽ സിനിമയുടെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ മലയാള സിനിമയെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയിരുന്നു. നിവിൻ പോളി ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്നിവരുടെ മലയാള സിനിമകൾ ഈ വർഷം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പക്ഷേ ലോക എന്ന സിനിമയിൽ ദുൽഖർ ഒരു അതിഥി വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു.
പൃഥ്വിരാജ് നായകനായ വിലായത്ത് ബുദ്ധയാണ് ഈ വർഷം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ മറ്റൊരു സിനിമ. ചിത്രം ശരാശരി വിജയം നേടി. ഫഹദ് ഫാസിൽ നായകനായ ഓടും കുതിര ചാടും കുതിര തിയേറ്ററുകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായില്ല എങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ റിലീസിനു ശേഷം സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.
മാർക്കോ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ നായകനായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ഗേറ്റ് സെറ്റ് ബേബിക്ക് വലിയ ചലനം സൃഷ്ടിക്കാനായില്ല. ഐഡൻ്റിറ്റി, നരിവേട്ട തുടങ്ങിയ സിനിമകളാണ് ടോവിനോ തോമസ് നായകനായി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. നരിവേട്ട മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ നേടി തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയിച്ചു.
ബേസിൽ ജോസഫ് നായകനായ മരണമാസ് മലയാളത്തിൽ ശ്രദ്ധേയ സിനിമയായി മാറി. അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ പൊന്മാൻ കലാമൂല്യം കൊണ്ടും സാമ്പത്തിക ലാഭം കൊണ്ടും മികച്ച ചിത്രമായി മാറി.
ഒടിടി ഒറിജിനലുകളായി കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് സീസൺ 2 ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ പുറത്തുവന്നു. സീരീസിന് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. സി ഫൈവിലൂടെ പുറത്തുവന്ന കമ്മട്ടം, ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ് തുടങ്ങിയ സീരിസുകൾക്ക് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രക്ഷേപണം ആരംഭിച്ച നിവിൻ പോളി നായകനായ ഫാർമ എന്ന സീരിസിന് ഹോട്ട് സ്റ്റാറിൽ ഇപ്പോൾ മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
മലയാള സിനിമയുടെ ജന സ്വീകാര്യത വർദ്ധിച്ചത് കാരണം അനിഭാഷാ സിനിമകൾക്കും കേരളത്തിൽ വലിയ ചലനം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. തമിഴ് ചിത്രം കൂലി, കാന്താര തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ അർബൻ മേഖലകളിൽ വലിയ കളക്ഷൻ നേടി. മറ്റു സിനിമകൾക്ക് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളും കേരള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നേടാനായില്ല.
2025ലെ താരം
സാമ്പത്തിക ലാഭവും പ്രശസ്തിയും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ 2025ലെ താരം കല്യാണി പ്രിയദർശൻ തന്നെയാണ്. ഡൊമിനിക് അരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ലോക എന്ന ചലച്ചിത്രം അതിർത്തികൾ കടന്ന് ശ്രദ്ധേയമായി. രേഖാചിത്രമാണ് ആസിഫ് അലിയുടെ ബംബർഹിറ്റ്. ആഭ്യന്തര കുറ്റവാളി, മിറാജ് തുടങ്ങിയ സിനിമകൾക്ക് വലിയ ചലനം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആയില്ല.
യുവതാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ മാത്യു തോമസ് നായകനായ മൂന്ന് സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തു. ബ്രോമാൻസ്, നെല്ലിക്കപൊയിൽ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ ശരാശരി വിജയം നേടിയപ്പോൾ ലൗലി എന്ന ചലച്ചിത്രം വലിയ ചലനം സൃഷ്ടിച്ചില്ല.
ഐഡൻ്റിറ്റി, സാഹസം, മരണമാസ്, തലവര,ബൾട്ടി, പെറ്റ് ഡിഡക്ടീവ്, ഒരു ജാതി ജാതകം, നാരായണീൻ്റെ മൂന്നാൺ മക്കൾ, മീശ, പടക്കളം, ഡിറ്റക്ടീവ് ഉജ്ജ്വലൻ, റോന്ത്, സുമതി വളവ്, അവിഹിതം തുടങ്ങിയവ 2025ലെ ശ്രദ്ധേയ വിജയ ചിത്രങ്ങളായി. ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്ന വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ചിത്രം കരം,ജിത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മിറാജ് തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകരെ വലിയ രീതിയിൽ നിരാശപ്പെടുത്തി.
എസ് വിപിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വ്യസനസമേതം ബന്ധുമിത്രാദികൾ എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ അപ്രതീക്ഷിത വിജയമാണ് നേടിയത്. ശ്രീരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രാവിൻകൂട് ഷാപ്പ് എന്ന സിനിമയും ചർച്ചകളിൽ ഇടംപിടിച്ചു.
കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ദിൻജിത്ത് അയ്യത്താൻ സംവിധാനം ചെയ്ത എക്കോ എന്ന ചലച്ചിത്രം 2025ൻ്റെ അവസാനം പുറത്തിറങ്ങി ദേശീയതലത്തിൽ ചർച്ചയായ സിനിമയാണ്.
ഒരു ഇടവേളക്കുശേഷം മോഹൻലാൽ നായകനായ ഹൃദയപൂർവ്വത്തിലൂടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയ സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാട് വീണ്ടും സജീവമായി.
ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ വിജയം നേടി മുന്നേറുന്ന ഹിന്ദി ചിത്രം ദുരന്തർ അടക്കം മറ്റൊരു ഹിന്ദി സിനിമകൾക്കും കേരള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ ചലനം സൃഷ്ടിക്കാനായില്ല എന്നത് വസ്തുതയാണ്. തിയേറ്റർ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷനും അക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എന്നാൽ എഫ് വൺ ഇൻസെപ്ഷൻ ( റീ റിലീസ് ) തുടങ്ങിയ ഹോളിവുഡ് ശിരവകൾ 60 മേഖലകളിൽ നിന്ന് വലിയ പണം വാരി. അവതാർ 3 ക്കും അർബൻ മേഖലകളിൽ നല്ല കളക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചിത്രത്തിൻ്റെ ടിക്കറ്റുകൾ എല്ലാം അടുത്ത ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ബുക്കിങ് ഫുള്ളാണെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.
സിനിമയുടെ കഥ നല്ലതാണെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ വിജയിക്കും
'മലയാളി പ്രേക്ഷകർ സിനിമകളെ കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയി കാണാൻ തുടങ്ങി. നല്ല ആശയങ്ങൾക്കാണ് ജനങ്ങൾ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. സിനിമയുടെ കഥ നല്ലതാണെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ വിജയിക്കും. താരമൂല്യമുള്ള ഒരു അഭിനേതാവിൻ്റെ മുഖം ഒരു സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല എന്നത് പോസിറ്റീവായ കാര്യമാണെന്നും സംവിധായകരായ ഡൊമിനിക് അരുൺ, തരുൺമൂർത്തി, ജിത്തു ജോസഫ്, ജോഫിൻ ടി ചാക്കോ, ജോൺ വർഗീസ്, ഹണി റോസ് തുടങ്ങിയവര് 2025 എന്ന വർഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനമായി ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ലോക എന്ന സിനിമയുടെ വിജയം സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ സംഭവിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് ഹണി റോസ് പറഞ്ഞു.
2025 എന്ന വർഷം മലയാള സിനിമയിൽ തങ്ങൾക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് വഴിയൊരുക്കി എന്ന് അഭിനേതാക്കളായ നരേൻ, കൃഷ്ണ , നിഷാന്ത് സാഗർ എന്നിവർ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. ഈ വർഷം തങ്ങൾ ചെയ്ത സിനിമകളിലൂടെ മികച്ച വേഷങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ തുടർച്ചയായി ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. കരിയറിൻ്റെ രണ്ടാംഘട്ടം ഈ വർഷമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2025ൻ്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ ജേക്സ് ബിജോയ് തന്നെ. തുടരും, ലോക, നരിവേട്ട തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ജേക്സ് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സംഗീത സംവിധായകനായി മാറി.
നഷ്ടങ്ങളുടെ വർഷം
2025 നഷ്ടങ്ങളുടെ വർഷം കൂടിയാണ്. ആധുനിക മലയാള സിനിമയുടെ ഡിസൈനറായ വിഖ്യാത കലാകാരൻ ശ്രീനിവാസൻ നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു. പത്മരാജൻ കഴിഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച എഴുത്തുകാരൻ എന്നാണ് സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാട് ശ്രീനിവാസനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.
മലയാളത്തിൻ്റെ ഭാവഗായകൻ പി ജയചന്ദ്രനാണ് 2025ലെ മറ്റൊരു നഷ്ടം. അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ മലയാള സിനിമയെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിച്ച സംവിധായകൻ ഷാജി എൻ കരൂണും ഈ വർഷം നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു.
മിമിക്രി വേദികളിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായ കലാഭവൻ നവാസും 2025ലെ വലിയ നഷ്ടങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. മലയാള സിനിമയിൽ മികവുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങളെ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങുന്ന വേളയിലാണ് നവാസ് അപ്രതീക്ഷിതമായി അന്തരിച്ചത്. 70കളിലെ ചോക്ലേറ്റ് ഹീറോ രവികുമാറിൻ്റെ വിയോഗവും മലയാള സിനിമയുടെ തീരാനഷ്ടമായി. പ്രേംനസീറിൻ്റെ മകനും അഭിനേതാവുമായ ഷാജഹാനും 2025ൽ മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഹാസ്യ സിനിമകളുടെ തമ്പുരാൻ സംവിധായകൻ ഷാഫി വിട്ടുപിരിഞ്ഞതും ഈ വർഷം തന്നെ.
അവാര്ഡുകളുടെ മലയാളം
ഈ വർഷം പ്രഖ്യാപിച്ച 55 മത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ മമ്മൂട്ടി മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഭ്രമയുഗം എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനാണ് പുരസ്കാരം. ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ എന്ന സിനിമയിലെ പ്രകടനത്തിന് ഷംല ഹംസ മികച്ച നടിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്ത മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് ആണ് മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
71-ാമത് ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിൽ ക്രിസ്റ്റോടോമി സംവിധാനം ചെയ്ത ഉള്ളൊഴുക്ക് മികച്ച മലയാള സിനിമയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മികച്ച സഹനടനായി വിജയരാഘവനെയും മികച്ച സഹനടിയായി ഉർവശിയേയും തിരഞ്ഞെടുത്തു.
ഇന്ത്യൻ സിനിമ പുരസ്കാരത്തിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ദാദ സാഹിബ് ഫാൽക്കേ പുരസ്കാരം മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മോഹൻലാലിനു ലഭിച്ച വര്ഷം കൂടിയാണ് 2025.
അമ്മ പ്രസിഡൻ്റായി ശ്വേത മേനോന്
ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്ന് താര സംഘടനയായ അമ്മ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം നടൻ മോഹൻലാൽ രാജിവച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ശ്വേതാ മേനോനെ സംഘടന പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. മലയാള സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് അമ്മ സംഘടനാ തലപ്പത്ത് ഒരു സ്ത്രീ പ്രസിഡൻ്റായി സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നത്.
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപ് കുറ്റവിമുക്തനായതും 2025ലെ ശ്രദ്ധേയ വാർത്തകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. 2025 തുടക്കത്തിൽ മാസാമാസം പുറത്തിറങ്ങുന്ന സിനിമകളുടെ കളക്ഷൻ പുറത്തുവിടുന്ന രീതി നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന അവലംബിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വലിയ എതിർപ്പുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് സംഘടന ആ പ്രവൃത്തി പിൻവലിച്ചു.
നിവിൻ പോളിയുടെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ തിയേറ്റർ റിലീസ് ആയ സർവമായ അടുത്തയാഴ്ച തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. ഷെയ്ൻ നിഗം നായകനാകുന്ന ഹാൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ അന്യഭാഷാ ചിത്രം വൃഷഭ തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ വർഷം അവസാനം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ.