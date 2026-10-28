മലബാറിനെ രോമാഞ്ചമണിയിച്ച ഫുട്ബോള് കളിക്കാരന്; നായകനൊപ്പം തലയുയർത്തി നിന്ന പ്രതിനായകൻ! കെ.പി. ഉമ്മർ ഓർമയായിട്ട് 25 വർഷം
മലയാള സിനിമയിൽ പ്രേം നസീർ നിത്യഹരിത നായകനായി അറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഉമ്മർ മലയാള സിനിമയുടെ സുന്ദരായ വില്ലനായാണ് പ്രേക്ഷകമനസുകളില് ഇടംപിടിച്ചത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 4:10 PM IST
സി. വി. സിനിയ
"ഞാനൊരു വികാരജീവിയാണ്…" ഈ സംഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ മലയാളികളുടെ മനസിലേക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന മുഖം കെ.പി. ഉമ്മറിന്റേതാണ്. പി. ഭാസ്കരന് സംവിധാനം ചെയ്ത 'മൂലധനം' (1969) എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഈ സംഭാഷണം പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറവും മലയാളികളുടെ ചുണ്ടിലുണ്ട്. മലയാള സിനിമ കണ്ട എക്കാലത്തെയും 'സുന്ദരനായ വില്ലൻ' എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹനായ കെ.പി. ഉമ്മർ, നായകനോളം തലയെടുപ്പോടെ പ്രതിനായക കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച നടനായിരുന്നു. നിത്യഹരിത നായകൻ പ്രേം നസീറിന്റെ എതിരാളിയായി വെള്ളിത്തിരയിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന അദ്ദേഹം, പതിവ് വില്ലൻ സങ്കൽപ്പങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ച് മലയാള സിനിമയിൽ സ്വന്തമായൊരു ഇടം കണ്ടെത്തിയ താരമാണ്. അഭിനയമികവുകൊണ്ടും സംഭാഷണങ്ങളിലെ ഗാംഭീര്യംകൊണ്ടും ഇന്നും പ്രേക്ഷകമനസ്സുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ അനശ്വര നടൻ ഓർമയായിട്ട് 25 വർഷം.
മലയാള സിനിമയിൽ വില്ലന്മാർക്ക് പൊതുവെ ഒരു പ്രത്യേക രൂപവും ഭാവവുമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്താണ് കെ.പി. ഉമ്മർ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തുന്നത്. എന്നാൽ, ആ പതിവ് സങ്കൽപ്പങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ.
നായകന്റെ സൗന്ദര്യത്തിനും താരപ്രഭയ്ക്കും ഒപ്പം തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന പ്രതിനായകൻ എന്ന വിശേഷണം ഉമ്മറിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതായിരുന്നു. പ്രേം നസീറിന്റെ സ്ഥിരം പ്രതിനായകനായി ഒരുകാലത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന അദ്ദേഹം, പിന്നീട് വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ തന്റെ അഭിനയശേഷിയുടെ മറ്റൊരു മുഖവും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.
1930 ഒക്ടോബർ 11-ന് കോഴിക്കോട് തെക്കേപ്പുറത്ത് കാച്ചിനംതൊടുക പുതിയപുരയിൽ മുഹമ്മദ് കോയയുടെയും ബീവിയുടെയും മകനായാണ് കെ.പി. ഉമ്മറിന്റെ ജനനം. സിനിമയിലെത്തുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ നാടകവേദികളിൽ ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അഭിനയത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം കുടുംബത്തിന്റെ എതിർപ്പുകളെപ്പോലും മറികടന്ന് നാടകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു.
അക്കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ വേദികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അപൂർവമായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ടി.എൻ.എം. ആലിക്കോയയുടെ 'ആരാണ് അപരാധി' എന്ന നാടകത്തിൽ ജമീല എന്ന സ്ത്രീകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മറിന്റെ അരങ്ങേറ്റം. ഈ വേഷം വലിയ ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തു.
മൈതാനങ്ങളില് നിന്ന് നാടക വേദികളിലേക്ക് പിന്നെ വെള്ളിത്തിരയിലേക്കും
അഭിനയത്തോടുള്ള ആത്മാർഥതയും തൊഴിലിനോടുള്ള അച്ചടക്കവും ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തിയ അദ്ദേഹം മികച്ചൊരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ കൂടിയായിരുന്നു. ഒരുകാലത്ത് മലബാറുകാരെ രോമാഞ്ചമണിയിപ്പിച്ച താരമായിരുന്നു. ഫുട്ബോള് തന്റെ വരുതിയില് വരുത്തുകയെന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവായിരുന്നു.
പ്രശസ്ത ഫുട്ബോൾ താരം ഒളിമ്പ്യൻ റഹ്മാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃസഹോദരനായിരുന്നു. ചെറുപ്പം മുതലേ ഫുട്ബോളിനോട് താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം 1950-കളിൽ കോഴിക്കോട്ടെ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളിലും സജീവമായിരുന്നു.
ആ മൈതാനത്തു നിന്നാണ് നാടകവേദികളിലേക്കും അവിടെനിന്ന് വെള്ളിത്തിരയിലേക്കും എത്തിയ ആ കലാകാരൻ, നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ 500 ലേറെ സിനിമകളില് വേഷമിട്ടുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമയെ സമ്പന്നമാക്കിയത്.
നാടകമായിരുന്നു കെ.പി. ഉമ്മറിന്റെ അഭിനയജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ. കെ.ടി. മുഹമ്മദിന്റെ 'ഇത് ഭൂമിയാണ്' എന്ന നാടകത്തിലെ ഹാജിയാർ കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലാജീവിതത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി. കൗമാരപ്രായത്തിൽത്തന്നെ പ്രായമേറിയ ഹാജിയാരെ അവതരിപ്പിച്ച ഉമ്മർ, ശരീരഭാഷകൊണ്ടും ശബ്ദവിന്യാസംകൊണ്ടും കാണികളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. നാടകം കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നൂറുകണക്കിന് തവണ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഉമ്മറിന്റെ അഭിനയമികവ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.
1956-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഉമ്മർ സിനിമയിലെത്തിയത്. സ്നേഹജൻ എന്ന പേരിലായിരുന്നു അന്ന് അഭിനയിച്ചത്. എന്നാൽ, സിനിമയേക്കാൾ നാടകവേദിയോടായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ താൽപര്യം. എം.ടി. വാസുദേവൻ നായരുടെ തിരക്കഥയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'മുറപ്പെണ്ണ്' (1965) അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമാജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായി.
1966-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കരുണ' എന്ന ചിത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. കെ.പി.എ.സി. കാലം മുതൽ ഉമ്മറിനെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററാണ് 'കരുണ' എന്ന ചിത്രത്തിനായി കെ. തങ്കപ്പനോട് ഉമ്മറിനെ ശുപാർശ ചെയ്തത്. 'കരുണ'യിലെ 'ഉപഗുപ്തന്' എന്ന കഥാപാത്രം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു.
തുടർന്ന് 'നഗരമേ നന്ദി' എന്ന ചിത്രത്തിലെ വില്ലൻ വേഷം അദ്ദേഹത്തിന് തുടർച്ചയായി വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കി. പ്രേം നസീറിൻ്റെ സ്ഥിരം പ്രതിയോഗിയായാണ് ഉമ്മർ കിരീടമണിഞ്ഞത്. അതിനിടെ, ഉദ്യോഗസ്ഥ വേണുവിൻ്റെ ഡിറ്റക്ടീവ് 909 കേരള എന്ന സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷം ചെയ്തെങ്കിലും, ആ സിനിമയുടെ പരാജയം അദ്ദേഹത്തെ വില്ലൻ വേഷങ്ങളിലേക്കും സഹകഥാപാത്രങ്ങളിലേക്കും തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു.
പിന്നീട് ഇടവേളകളിൽ നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ നായകനായി എത്തിയെങ്കിലും ആ ചിത്രങ്ങൾ വിജയിക്കാത്തതിനാൽ വീണ്ടും വില്ലൻ വേഷങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. കോട്ടയം ചെല്ലപ്പന് ശേഷം ഉദയയുടെ വടക്കൻ പാട്ട് (വടക്കൻ പാട്ടുകൾ) സിനിമകളിൽ നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രങ്ങളെ സ്ഥിരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഉമ്മറായിരുന്നു.
വില്ലൻ വേഷങ്ങളിൽ തിളങ്ങിയ താരം
നിത്യഹരിത നായകൻ പ്രേം നസീറിനൊപ്പം നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രതിനായകനായി എത്തിയതോടെ ഇരുവരുടെയും കൂട്ടുകെട്ട് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഏറെ ജനപ്രീതി നേടി.
അക്കാലത്തെ മലയാള സിനിമയിൽ നായകനും വില്ലനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു. നന്മയുടെ പ്രതീകമായ നായകനും ദുഷ്ടതയുടെ പര്യായമായ വില്ലനും എന്ന പതിവ് കഥാപാത്രഘടനയിൽ, നായകനൊപ്പം ശ്രദ്ധ നേടാൻ കെ.പി. ഉമ്മറിനായി. സൗന്ദര്യവും ശബ്ദഗാംഭീര്യവും സംഭാഷണങ്ങളിലെ തന്മയത്വവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളെ വേറിട്ടുനിർത്തി.
എന്നാൽ, വില്ലൻ വേഷങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കാൻ ഉമ്മർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഐ.വി. ശശിയുടെ 'ഉത്സവം' ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയജീവിതത്തിന് പുതിയ വഴികൾ തുറന്നു. സ്വഭാവനടനായും ഹാസ്യനടനായും അദ്ദേഹം തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു. 'തോക്കുകൾ കഥ പറയുന്നു', 'കാർത്തിക', 'ഭാര്യമാർ സൂക്ഷിക്കുക', 'കടൽപ്പാലം', 'മൂലധനം', 'രക്തപുഷ്പം', 'തച്ചോളി മരുമകൻ ചന്തു', 'അരക്കള്ളൻ മുക്കാക്കള്ളൻ', 'ആലിബാബയും 41 കള്ളന്മാരും', '1921', 'കാര്യം നിസാരം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയവൈവിധ്യത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
നിലപാടുകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത കലാകാരൻ
സിനിമയിൽ വില്ലൻ വേഷങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ കെ.പി. ഉമ്മർ യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹസമ്പന്നനും പരോപകാരിയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹവുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ ഓർമിക്കുന്നത്. അതേസമയം, സ്വന്തം നിലപാടുകൾ തുറന്നുപറയുന്നതിൽ അദ്ദേഹം മടിച്ചിരുന്നില്ല.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നിരസിച്ച ആദ്യകാല മലയാള നടന്മാരിൽ ഒരാളായും ഉമ്മർ ഓർമിക്കപ്പെടുന്നു. പുരസ്കാരം നിരസിച്ചതിന്റെ കൃത്യമായ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ സമകാലിക രേഖകൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും, ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ്, തിക്കോടിയൻ അവാർഡ് തുടങ്ങിയ അംഗീകാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി.
കഥാപാത്രങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കി മടക്കം
അറുപതുകളുടെ തുടക്കം മുതൽ തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനം വരെ മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമായിരുന്ന കെ.പി. ഉമ്മർ അഞ്ഞൂറിലേറെ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു. 'മൂലധനം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'ശാരദേ, ഞാനൊരു വികാരജീവിയാണ്' എന്ന സംഭാഷണം ഇന്നും മിമിക്രി വേദികളിൽ ആവേശം പകരുന്ന ഒന്നാണ്. ഫാസിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഹരികൃഷ്ണൻസ്' അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ചിത്രമായി ഓർമിക്കപ്പെടുന്നു.
1998-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡന്റെ വേഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത്. 'കല്ലുകൊണ്ടൊരു പെണ്ണ്' ആണ് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച അവസാനമായി പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത്.
2001 ഒക്ടോബർ 29-ന് ചെന്നൈയിലായിരുന്നു കെ.പി. ഉമ്മറിന്റെ അന്ത്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി കെ.പി. ഉമ്മർ അനുസ്മരണ സമിതി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവർക്കായി പുരസ്കാരവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കാലം കടന്നുപോയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും മലയാളികളുടെ ഓർമകളിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. വില്ലൻ എന്ന വിശേഷണത്തിൽ ഒതുക്കാനാവാത്ത അഭിനയപ്രതിഭയായിരുന്നു കെ.പി. ഉമ്മർ.
മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നായകനൊപ്പം തലയുയർത്തി നിന്ന പ്രതിനായകനായി, എക്കാലത്തെയും സുന്ദരനായ വില്ലനായി അദ്ദേഹം എന്നും ഓർമിക്കപ്പെടും.