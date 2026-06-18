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ചോക്ലേറ്റ് മുതല്‍ അയ്യപ്പനും കോശിയും വരെ; കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും കൊണ്ട് അമരനായ സച്ചി

2012-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘റൺ ബേബി റൺ’ എന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിലൂടെ സ്വതന്ത്ര തിരക്കഥാകൃത്തായി സച്ചി പുതിയൊരു അധ്യായം തുറന്നു. സച്ചി വിടപറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നേയ്ക്ക് ആറു വര്‍ഷം.

SACHY DEATH ANNIVERSARY MALAYALAM MOVIE SACHy MOVIES AYYAPPANUM KOSHIYUM DIRECTOR SACHY
സംവിധായകന്‍ സച്ചി (Photo: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 4:12 PM IST

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"ഥാന്ത്യത്തിൽ കലങ്ങിത്തെളിയണം. നായകൻ വില്ലൊടിക്കണം. കണ്ണീരു നീങ്ങി കളി ചിരിയിലാകണം ശുഭം. കൈയടി പുറകേ വരണം. എന്തിനാണ് ഹേ, ഒരു ചോ​ദ്യമോ ദുഃഖമോ ബാക്കി വയ്ക്കുന്നത്. തിരശീലയിൽ നമുക്കീ, കൺകെട്ടും കാർണിവലും മതി".-

തന്‍റെ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ കാഴ്‌ചപ്പാടുള്ള കലാകാരനനായിരുന്നു മലയാളികളുടെ സ്വന്തം സച്ചി അല്ലെങ്കില്‍ കെ. ആര്‍ സച്ചിദാനന്ദന്‍.

മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നികത്താനാകാത്ത നഷ്ടം സമ്മാനിച്ച ദിനമായിരുന്നു 2020 ജൂൺ 18. വെറും 48-ാം വയസിൽ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് സച്ചി എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭ യാത്രയായി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിയോഗം ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ അവസാനമായിരുന്നില്ല; മലയാള സിനിമയിലെ അസംഖ്യം ഓർമകളുടെ തുടക്കമായിരുന്നു.

എട്ടുവർഷം ഹൈക്കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകനായി പ്രവർത്തിച്ച ശേഷം, ഒരിക്കൽ മാറ്റിവെച്ച സ്വപ്നത്തിലേക്കായിരുന്നു സച്ചിയുടെ മടങ്ങിവരവ്. സുഹൃത്തായ സേതുവിനൊപ്പം കൈകോർത്ത് അദ്ദേഹം 2007-ൽ ‘ചോക്ലേറ്റ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് കാലെടുത്തു വച്ചു. പിന്നീട് ‘റോബിൻ ഹുഡ്’, ‘മേക്കപ്പ് മാൻ’, ‘സീനിയേഴ്സ്’ തുടങ്ങി നിരവധി ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ സച്ചി-സേതു കൂട്ടുകെട്ട് മലയാള സിനിമയിലെ വിജയഫോർമുലയായി മാറി.

SACHY DEATH ANNIVERSARY MALAYALAM MOVIE SACHy MOVIES AYYAPPANUM KOSHIYUM DIRECTOR SACHY
അയ്യപ്പനും കോശിയും സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ നിര്‍ദേശം നല്‍കുന്ന സച്ചി (Photo: Special Arrangement)

എന്നാൽ ഒരിടത്ത് ഇരുവരുടെയും സിനിമാ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും രണ്ടുവഴിക്ക് പിരിഞ്ഞെങ്കിലും സച്ചിയുടെ യാത്ര അവിടെ അവസാനിച്ചില്ല. മറിച്ച്, അതായിരുന്നു യഥാർത്ഥ സച്ചിയുടെ തുടക്കം.

2012-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘റൺ ബേബി റൺ’ എന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിലൂടെ സ്വതന്ത്ര തിരക്കഥാകൃത്തായി സച്ചി പുതിയൊരു അധ്യായം തുറന്നു. മാധ്യമലോകത്തിന്‍റെ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ പറഞ്ഞ ചിത്രം വലിയ വിജയമായി. തുടർന്ന് ‘ചേട്ടായീസ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നിർമാതാവായും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ നേടി.

പക്ഷേ സച്ചിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം സംവിധായകനാകുക എന്നതായിരുന്നു. ആ സ്വപ്നം 2015-ൽ ‘അനാർക്കലി’യിലൂടെ യാഥാർഥ്യമായി. ലക്ഷദ്വീപിന്‍റെയും നീലക്കടലിനും മനോഹര ദ്വീപുകൾക്കുമിടയിൽ പറഞ്ഞ ആ പ്രണയകഥ ഇന്നും മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ്. പൃഥ്വിരാജും ബിജു മേനോനും ചേർന്നൊരുക്കിയ മായാജാലം പ്രേക്ഷകർ ഹൃദയത്തോടു ചേർത്തുവച്ചു.

കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും കൊണ്ട് അമരനായ സച്ചി (ETV Bharat)

അനാർക്കലിക്കു ശേഷം ചെറിയ ഇടവേള. പിന്നാലെ വന്നു പൃഥ്വിരാജിന്‍റേത് തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ്. സുരാജ് വെഞ്ഞാറുമൂടും പൃഥ്വിരാജും തകര്‍ത്തഭിനയിച്ച സിനിമ. ലാല്‍ ജൂനിയര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത് സച്ചിയുടെ തിരക്കഥയില്‍ പിറന്ന ചിത്രം.

SACHY DEATH ANNIVERSARY MALAYALAM MOVIE SACHy MOVIES AYYAPPANUM KOSHIYUM DIRECTOR SACHY
അനാര്‍ക്കലി സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം (Photo: Special Arrangement)

സച്ചി സംവിധാനം ചെയ്‌ത രണ്ടു ചിത്രങ്ങള്‍, രണ്ടും ഹിറ്റായിരുന്നു. അനാര്‍ക്കലിക്ക് പിന്നാലെ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ അയ്യപ്പനും കോശിയുമാണ് സച്ചി സംവിധാനം ചെയ്‌തത്. അയ്യപ്പൻ നായരും കോശി കുര്യനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ഒരു സിനിമ. ആ സിനിമയെ പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തു. ബിജു മേനോനും പൃഥ്വിരാജും ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ജീവിച്ചു കാണിച്ചു. സച്ചിയുടെ എഴുത്തിന്റെ കരുത്തും സംവിധായകന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും ചേർന്നപ്പോൾ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് കാലാതീതമായ ഒരു ക്ലാസിക്കായിരുന്നു.

SACHY DEATH ANNIVERSARY MALAYALAM MOVIE SACHy MOVIES AYYAPPANUM KOSHIYUM DIRECTOR SACHY
അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ചിത്രീകരണവേളയില്‍ (Photo: Special Arrangement)

ആ ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും സച്ചിയെ തേടിയെത്തി. പക്ഷേ ആ നേട്ടം നേരിട്ട് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ‘അയ്യപ്പനും കോശിയും’ റിലീസ് ചെയ്ത് മാസങ്ങൾക്കകം സച്ചി വിടപറഞ്ഞു.

പതിമൂന്ന് വർഷം മാത്രം നീണ്ട സിനിമാ ജീവിതം. എന്നാൽ പലർക്കും പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത നേട്ടങ്ങൾ ആ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി. സിനിമകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ടല്ല, അവ സൃഷ്ടിച്ച സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് ഒരു കലാകാരൻ അമരനാകുന്നത് എന്ന് സച്ചി തന്‍റെ ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു.

SACHY DEATH ANNIVERSARY MALAYALAM MOVIE SACHy MOVIES AYYAPPANUM KOSHIYUM DIRECTOR SACHY
അനാര്‍ക്കലി സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം (Photo: Special Arrangement)

അദ്ദേഹം എഴുതിയ കഥകളെക്കാൾ വലിയ കഥകൾ ഇനിയും വരാനുണ്ടെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. സച്ചിയുടെ പേനയിൽ നിന്ന് ഇനിയും എത്രയോ അനശ്വര കഥാപാത്രങ്ങൾ ജനിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വിധി അതിന് സമയം നൽകിയില്ല.

SACHY DEATH ANNIVERSARY MALAYALAM MOVIE SACHy MOVIES AYYAPPANUM KOSHIYUM DIRECTOR SACHY
അയ്യപ്പനും കോശിയും സിനിമ ചിത്രീകരണം (Photo: Special Arrangement)

ഇന്ന് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും സച്ചി എന്ന പേര് മലയാള സിനിമാപ്രേമികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതേ തിളക്കത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്നു. കാരണം.ചില വിളക്കുകൾ അണയും. പക്ഷേ അവ പകർന്ന വെളിച്ചം ഒരിക്കലും മായില്ല. സച്ചി അത്തരമൊരു വെളിച്ചമായിരുന്നു.

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TAGGED:

SACHY DEATH ANNIVERSARY
MALAYALAM MOVIE
SACHY MOVIES
AYYAPPANUM KOSHIYUM DIRECTOR SACHY
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