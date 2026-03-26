പട്ടാഭിഷേകത്തിലെ ബലരാമന്, നരസിംഹത്തിലെ രാമകൃഷ്ണന്; വില്ലന് വേഷങ്ങളില് തിളങ്ങിയ ഇ എ രാജേന്ദ്രന്
സ്വഭാവനടനായും ടെലിവിഷന് താരമായൊക്കെ ഇ എ രാജേന്ദ്രന് നിറഞ്ഞു നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വില്ലന് വേഷങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേക്ഷകര് ഇന്നും ഓര്ക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 26, 2026 at 11:16 AM IST
മലായാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകര് എന്നും ഓര്മിക്കപ്പെടുന്ന നടനായിരുന്നു അന്തരിച്ച ഇ എ രാജേന്ദ്രന്. ഒട്ടേറെ സിനിമകള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസില് നിറഞ്ഞു നിന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത വില്ലന് വേഷങ്ങള് തന്നെയാവും.
വേറിട്ട ശബ്ദവും ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റൈലും സിനിമാ പ്രേമികള്ക്കിടയില് ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. അറുപതോളം സിനിമകളില് അഭിനയിച്ച ഇ എ രാജേന്ദ്രന് എന്ന കലാകാരന് എന്നും ശ്രദ്ധ നേടിയത് വില്ലന് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ്. ക്യാരക്ടര് റോളിലും ടെലിവിഷന് താരമായൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയില് നിറഞ്ഞു നിന്നിട്ടുണ്ട്.
നാടക കലകാരാനായിട്ടാണ് കരിയര് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും വി ആര് ഗോപിനാഥിന്റെ ഗ്രീഷ്മം എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. കാവടിയാട്ടം എന്ന ചിത്രത്തില് വില്ലന് വേഷത്തില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത കളിയാട്ടം എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയത്. ഈ ചിത്രത്തിലെ ഉണ്ണി തമ്പുരാന് എന്ന കഥാപാത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.
അനില് ബാബുവിന്റെ സംവിധാനത്തില് 1999 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം പട്ടാഭിഷേകം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ബലരാമന് എന്ന വില്ലന് കഥാപാത്രം രാജേന്ദ്രന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വേഷമായിരുന്നു. ജയറാം, ജഗതി ശ്രീകുമാര്, മോഹിനി എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിലെ വില്ലന് കഥാപാത്രത്തെ പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഒപ്പം നിന്ന് അവസാനം ചതിക്കുന്ന ക്രൂരനായ വില്ലനായാണ് ഇ എ രാജേന്ദ്രന് അന്ന് വേഷമിട്ടത്.
പിന്നീട് ഷാജി കൈലാസിന്റെ സംവിധാനത്തില് മോഹന്ലാല് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ നരസിംഹം എന്ന ചിത്രത്തിലെ രാമകൃഷ്ണന് എന്ന വില്ലന് കഥാപാത്രവും ഇ എ രാജേന്ദ്രന്റെ കരിയറിലെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളില് ഒന്നായിരുന്നു.
പ്രണയ വര്ണങ്ങള്, ദയ, തച്ചിലേടത്ത് ചുണ്ടൻ, സ്നേഹം, വീണ്ടും ചില വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി അറുപതോളം ചിത്രങ്ങളില് വില്ലനായും സ്വഭാവനടനായും അഭിനയിച്ചു. ലാല് ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ദിലീപ്- കാവ്യാ മാധ്യവന് എന്നിവര് കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായ മീശ മാധവന് എന്ന ചിത്രത്തിലെ ചേട്ടന് കഥാപാത്രവും ഇന്നും ഓര്മിക്കപ്പെടുന്നവയില് ഒന്നാണ്.
കൊല്ലം പട്ടത്താനത്തെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ഏറെ കാലമായി അസുഖബാധിതനായിരുന്നു. നടന് മുകേഷിന്റെ സഹോദരി സന്ധ്യയുടെ ഭര്ത്താവാണ് രാജേന്ദ്രന്. സംസ്കാരം നാളെ തൃശൂര് തൃത്തല്ലൂരില് നടക്കും.
തൃശൂര് ജില്ലയില് തൃത്തല്ലൂരിലെ ഏങ്ങൂര് തറവാട്ടില് അയ്യപ്പന്റെയും സുമതിയുടെയും മകനായാണ് രാജേന്ദ്രന്റെ ജനനം. തൃത്തല്ലൂര് യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാഭ്യാസകാലത്ത് തന്നെ സ്കൂള് സാഹിത്യസമാജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടകാവതരണങ്ങളില് സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
കലാലയപഠനത്തിന് ശേഷം ഡല്ഹിയിലെ നാഷനല് സ്കൂള് ഓഫ് ഡ്രാമയില് നിന്ന് ഒന്നാം റാങ്കോടെ ബിരുദം നേടി.
ഇതിന് ശേഷം നാട്ടിലെത്തിയ വേളയിലാണ് ഒ. മാധവന്റെയും വിജയകുമാരിയുടെയും മകളായ സന്ധ്യയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് ഇരുവരും വിവാഹിതരായി. ബേസില് ജോസഫ് നായകനായി എത്തിയ പൊന്മാനില് സന്ധ്യ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്.
വിവാഹശേഷം കൊല്ലത്തെത്തിയ രാജേന്ദ്രൻ, ഭാര്യാ പിതാവായ ഒ. മാധവന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം എന്ന നാടകസമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി.
നാടകകൃത്തായ ജോസ് ചിറമ്മലിന്റെ സഹായത്തോടെ രാജേന്ദ്രന് ഒരു റഷ്യന് നോവല് നാടകമാക്കി. 1987 ല് ഏറ്റവും മികച്ച നാടകത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ഈ നാടകത്തിനായിരുന്നു. രാജേന്ദ്രന്റെ മകന് ദിവ്യദര്ശനും നടനാണ്.